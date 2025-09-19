Расследование вокруг «Клипперс» и Леонарда: что известно на данный момент

В истории «Клипперс» и компании Aspiration совпали интересы спорта и капитала. Формально речь идёт об инвестициях и спонсорских соглашениях, но сама схема привлекла внимание лиги из-за подозрений в обходе потолка зарплат. Центральными фигурами стали владелец клуба Стив Баллмер и Кавай Леонард, а ключевым элементом — договоры с экологическим стартапом, который за короткое время прошёл путь от громких заявлений о «зелёной революции» до банкротства.

Поводом для расследования стала публикация Пабло Торре. Журналист представил документы и свидетельства, согласно которым Aspiration подписала контракт с Леонардом на $ 28 млн, одновременно получив от клуба десятки миллионов в рамках сделки по покупке углеродных кредитов. Хронология выглядела подозрительно: 4 апреля 2022 года Леонард заключил рекламное соглашение, а в тот же день «Клипперс» перечислили Aspiration $ 32 млн.

Дальнейшие факты добавили напряжения. С сентября 2021-го по март 2023-го клуб и структуры, связанные с Баллмером, вложили в стартап около $ 118 млн. Параллельно компания теряла сотрудников и средства, а её обязательства по выплатам Леонарду в размере $ 1,75 млн ежеквартально выполнялись с трудом. В публичном пространстве вызвало сомнения, был рекламный контракт полноценной сделкой или прикрытием для обхода ограничений.

Официальная позиция «Клипперс» строится на другой логике. Клуб утверждает, что платежи были связаны с концепцией строительства новой арены «Интьют Доум» и обязательствами по компенсации выбросов. По их версии, контракт Леонарда не имел отношения к этим расходам, а совпадение дат не свидетельствует о нарушении.

Баллмер заявляет, что сам оказался обманут инвестицией, как и многие другие участники рынка. Он подчёркивает, что приветствует проверку НБА и уверен в независимости обязательств клуба и игрока. Тем не менее именно синхронность финансовых потоков остаётся главной причиной подозрений. Разделить документы можно, но объяснить совпадение дат и сумм куда сложнее. Поэтому дело и выходит за рамки одного клуба, превращаясь в тест для всей лиги.

Комиссионер НБА Адам Сильвер уже сообщил, что проверка займёт продолжительное время. Лига также намерена пересмотреть регламенты, регулирующие инвестиции владельцев и игроков в одни и те же компании. Этот эпизод показал, что существующие правила оставляют пространство для неоднозначных трактовок.

Aspiration, обещавшая стать примером нового подхода к финансам и экологии, оказалась в эпицентре громкого конфликта. Для Баллмера и «Клипперс» расследование станет экзаменом на прозрачность. Для НБА — поводом уточнить границы допустимого взаимодействия бизнеса и спорта, чтобы исключить ситуации, когда финансовые проекты владельцев и контракты игроков пересекаются в одной точке.