Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ: все клубы, у которых есть потенциал удивить в новом сезоне

Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги
Никита Бирюков
Кто способен удивить в Единой лиге?
Аудио-версия:
Комментарии
Чемпионат-2025/2026 должен получиться очень интересным.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует уже 28 сентября матчем «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш». В прошлом сезоне команды выдали очень яркую серию в плей-офф, которая завершилась со счётом 3-1 в пользу краснодарцев, а уже совсем скоро им предстоит открывать долгую и полную сюрпризов регулярку. Давайте поговорим о том, кто больше остальных может удивить в чемпионате-2025/2026, если не брать в расчёт ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локо», каждый год бьющиеся за медали.

«Уралмаш»

Игроки и тренеры БК «Уралмаш»

Игроки и тренеры БК «Уралмаш»

Фото: БК «Уралмаш»

Далеко ходить не нужно, потому что клуб из Екатеринбурга на протяжении двух последних сезонов отлично себя зарекомендовал в Единой лиге. В свой первый год «Уралмаш» вышел в плей-офф, где в четвертьфинале боролся до последних секунд с «Зенитом», уступив со счётом 2-3 в серии. Следующий чемпионат — уверенное пятое место в регулярном чемпионате и вылет в четвертьфинале от «Локо» (1-3). За последние два сезона подопечные Ростислава Вергуна стали единственной командой, которая забирала матчи у клубов «большой четвёрки» в плей-офф. Никому больше навязать борьбу фаворитам не удавалось.

К новому сезону «Уралмаш» подошёл с куда более серьёзными намерениями, если судить по трансферной политике. Команду пополнил Тимофей Герасимов — капитан сборной России и, на наш взгляд, лучший игрок «Енисея» в прошлом сезоне. Он точно должен добавить клубу огневой мощи в нападении, а также структурности и габаритов в передней линии. Также в «Уралмаш» перешли Александр Петенев и Гарретт Нэвелс. Американец, пробыв год в «Парме», вернулся в клуб из Екатеринбурга. Это очень серьёзное усиление, так как Нэвелс отлично руководит игрой и умеет на паркете практически всё.

Всё это вкупе с уже устоявшимся костяком — Октавиус Эллис, Джавонте Даглас, Хэйден Далтон, Тайрелл Нэльсон, Антон Карданахишвили, Кирилл Писклов, Иван Пынько и Владимир Ивлев никуда не делись — должно помочь «Уралмашу» проявить себя в предстоящем сезоне.

МБА-МАИ

Василий Карасёв

Василий Карасёв

Фото: ПБК МБА-МАИ

Московская команда в первом сезоне в Единой лиге пробилась в плей-офф, а затем два года подряд уступала в решающем матче на стадии плей-ин. К чемпионату-2025/2026 МБА-МАИ подошла крайне ответственно, явно намереваясь ярко о себе заявить. Состав москвичей покинул лидер Андрей Зубков и крайне талантливый Макар Коновалов, но руководство клуба компенсировало потери приглашением очень хороших игроков. Артём Комолов, Александр Платунов, Александр Гудумак, Вячеслав Зайцев и Сергей Балашов — качественные исполнители. Пополнил ряды МБА-МАИ на правах аренды и Павел Савков, который ранее выступал за испанскую «Басконию» как в чемпионате Испании, так и в Евролиге.

Не стоит забывать и о Евгении Воронове. Самый опытный и мастеровитый игрок в составе, несмотря на то что ему 39 лет, продолжает удивлять. Молодёжи есть чему у него поучиться — это точно! В составе МБА-МАИ много талантов, например, Паша Исмаилов, хотя ему в последнее время мешают травмы, также есть Максим Огарков, Матвей Падиус и Клим Адайкин. У команды из Москвы очень приличный состав, представляющий из себя сплав молодости и опыта. Если подопечным Василия Карасёва удастся пройти сезон без травм, они, безусловно, могут рассчитывать на выход в плей-офф.

«Пари Нижний Новгород»

Игроки БК «Пари НН»

Игроки БК «Пари НН»

Фото: БК «Пари НН»

Выбор последней команды был между «Пари НН» и «Пармой», но нижегородцы, на наш взгляд, провели более достойную трансферную кампанию. В Нижнем Новгороде под руководством Сергея Козина распрощались с Александром Чадовым, Алексом Хэмилтоном, Неманьей Джуришичем, Игорем Вольхиным и Артёмом Антиповым (последние двое были в аренде). Клуб в межсезонье ждали некоторые перестановки в руководстве — Сергей Панов, который занимал должность генерального менеджера «Пари НН», покинул свой пост, его место занял Николай Галаев.

На этом фоне приходит понимание, что «Пари НН» проделал шикарную работу летом: сохранение костяка из Евгения Бабурина, Дмитрия Хвостова, Александра Хоменко, Ильи Карпенкова и Сергея Зоткина, а также приглашение Дина Хантера, Айзеи Вашингтона, Шейна Гэтлинга, Норберта Лукича и Кирилла Попова — хороший результат до старта сезона. Клубу уже который год не везёт с травмами по ходу чемпионата, но пока на бумаге «Пари НН» выглядит командой, которая способна как минимум навязать борьбу лидерам, а то и замахнуться на прямой выход в плей-офф.

Сейчас читают:
На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир? На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?
Егор Рыжов не поехал в США. Почему так получилось и что у него теперь впереди? Егор Рыжов не поехал в США. Почему так получилось и что у него теперь впереди?
Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android