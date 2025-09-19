Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует уже 28 сентября матчем «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш». В прошлом сезоне команды выдали очень яркую серию в плей-офф, которая завершилась со счётом 3-1 в пользу краснодарцев, а уже совсем скоро им предстоит открывать долгую и полную сюрпризов регулярку. Давайте поговорим о том, кто больше остальных может удивить в чемпионате-2025/2026, если не брать в расчёт ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локо», каждый год бьющиеся за медали.

«Уралмаш»

Игроки и тренеры БК «Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

Далеко ходить не нужно, потому что клуб из Екатеринбурга на протяжении двух последних сезонов отлично себя зарекомендовал в Единой лиге. В свой первый год «Уралмаш» вышел в плей-офф, где в четвертьфинале боролся до последних секунд с «Зенитом», уступив со счётом 2-3 в серии. Следующий чемпионат — уверенное пятое место в регулярном чемпионате и вылет в четвертьфинале от «Локо» (1-3). За последние два сезона подопечные Ростислава Вергуна стали единственной командой, которая забирала матчи у клубов «большой четвёрки» в плей-офф. Никому больше навязать борьбу фаворитам не удавалось.

К новому сезону «Уралмаш» подошёл с куда более серьёзными намерениями, если судить по трансферной политике. Команду пополнил Тимофей Герасимов — капитан сборной России и, на наш взгляд, лучший игрок «Енисея» в прошлом сезоне. Он точно должен добавить клубу огневой мощи в нападении, а также структурности и габаритов в передней линии. Также в «Уралмаш» перешли Александр Петенев и Гарретт Нэвелс. Американец, пробыв год в «Парме», вернулся в клуб из Екатеринбурга. Это очень серьёзное усиление, так как Нэвелс отлично руководит игрой и умеет на паркете практически всё.

Всё это вкупе с уже устоявшимся костяком — Октавиус Эллис, Джавонте Даглас, Хэйден Далтон, Тайрелл Нэльсон, Антон Карданахишвили, Кирилл Писклов, Иван Пынько и Владимир Ивлев никуда не делись — должно помочь «Уралмашу» проявить себя в предстоящем сезоне.

МБА-МАИ

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА-МАИ

Московская команда в первом сезоне в Единой лиге пробилась в плей-офф, а затем два года подряд уступала в решающем матче на стадии плей-ин. К чемпионату-2025/2026 МБА-МАИ подошла крайне ответственно, явно намереваясь ярко о себе заявить. Состав москвичей покинул лидер Андрей Зубков и крайне талантливый Макар Коновалов, но руководство клуба компенсировало потери приглашением очень хороших игроков. Артём Комолов, Александр Платунов, Александр Гудумак, Вячеслав Зайцев и Сергей Балашов — качественные исполнители. Пополнил ряды МБА-МАИ на правах аренды и Павел Савков, который ранее выступал за испанскую «Басконию» как в чемпионате Испании, так и в Евролиге.

Не стоит забывать и о Евгении Воронове. Самый опытный и мастеровитый игрок в составе, несмотря на то что ему 39 лет, продолжает удивлять. Молодёжи есть чему у него поучиться — это точно! В составе МБА-МАИ много талантов, например, Паша Исмаилов, хотя ему в последнее время мешают травмы, также есть Максим Огарков, Матвей Падиус и Клим Адайкин. У команды из Москвы очень приличный состав, представляющий из себя сплав молодости и опыта. Если подопечным Василия Карасёва удастся пройти сезон без травм, они, безусловно, могут рассчитывать на выход в плей-офф.

«Пари Нижний Новгород»

Игроки БК «Пари НН» Фото: БК «Пари НН»

Выбор последней команды был между «Пари НН» и «Пармой», но нижегородцы, на наш взгляд, провели более достойную трансферную кампанию. В Нижнем Новгороде под руководством Сергея Козина распрощались с Александром Чадовым, Алексом Хэмилтоном, Неманьей Джуришичем, Игорем Вольхиным и Артёмом Антиповым (последние двое были в аренде). Клуб в межсезонье ждали некоторые перестановки в руководстве — Сергей Панов, который занимал должность генерального менеджера «Пари НН», покинул свой пост, его место занял Николай Галаев.

На этом фоне приходит понимание, что «Пари НН» проделал шикарную работу летом: сохранение костяка из Евгения Бабурина, Дмитрия Хвостова, Александра Хоменко, Ильи Карпенкова и Сергея Зоткина, а также приглашение Дина Хантера, Айзеи Вашингтона, Шейна Гэтлинга, Норберта Лукича и Кирилла Попова — хороший результат до старта сезона. Клубу уже который год не везёт с травмами по ходу чемпионата, но пока на бумаге «Пари НН» выглядит командой, которая способна как минимум навязать борьбу лидерам, а то и замахнуться на прямой выход в плей-офф.