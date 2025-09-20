Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

ЦСКА продлил контракт с Андреасом Пистиолисом: причины, по которым армейцы предложили новое соглашение главному тренеру, оценка

Почему сохранение Пистиолиса — основа долгосрочного проекта ЦСКА
Артемий Берстенев
Контакт Пистиолиса — долгосрочная концепция ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии
Андреасу доверили будущее армейцев до 2028 года.

В череде спортивных новостей сентября продление контракта ЦСКА с Андреасом Пистиолисом выглядело как сухая формальность: договор до конца сезона-2027/2028. Но за этой лаконичной строкой скрывается решение, способное задать траекторию развития клуба на годы вперёд. Армейцы сделали ставку не на громкое имя со стороны, а на человека, чья работа и биография давно стали частью клубной ткани.

ПБК ЦСКА Подробнее

Чтобы понять эту логику, стоит вернуться назад. Восемь лет Пистиолис трудился в штабе ЦСКА помощником тренера, и это были годы системных побед. Две Евролиги, шесть титулов Единой лиги ВТБ — он был не просто «на вторых ролях». Когда Димитрис Итудис отсутствовал, именно Пистиолис выводил команду и каждый раз добивался результата. Этот багаж стал ключевым аргументом, когда в апреле 2024-го ЦСКА доверил ему пост главного тренера в непростой момент: шаткий состав, старт плей-офф. Ответ убедительный: победа в Суперкубке, два подряд Кубка Белова.

За полтора года у руля он доказал, что умеет работать в условиях ограниченных ресурсов после отстранения российского спорта и высоких ожиданий. Показатель побед 81,1% в 74 матчах — это не только цифра, но и свидетельство системности и тактической глубины. В реалиях российского баскетбола, где возможности трансферного рынка сильно урезаны, такая устойчивость ценится особенно высоко.

ПБК ЦСКА, сезон-2024/2025

ПБК ЦСКА, сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Руководство ЦСКА подчёркивает курс на преемственность. Долгосрочный контракт в нынешних условиях — это инструмент управления рисками. В то время как конкуренты меняют тренеров с относительной регулярностью, армейцы фиксируют направление и дарят предсказуемость и игрокам, и болельщикам. Для баскетболистов это означает стабильность требований и подходов, что снижает уровень неопределённости и позволяет сосредоточиться на росте. Для клуба — гарантию, что человек, глубоко знакомый с его философией и структурой, будет вести стратегию без перезапусков и экспериментов на ходу.

Безусловно, остаются и вопросы. У Пистиолиса пока нет опыта самостоятельной работы в Евролиге — и этот фактор может стать ощутимым, если ЦСКА вернётся в главный клубный турнир континента. Однако не стоит забывать: тренерская школа Андреаса формировалась под руководством мэтров — Желько Обрадовича и Димитриса Итудиса, а самостоятельная глава в «Галатасарае» закалила его умение выходить из сложных ситуаций. Это сочетание опыта и учёбы у лучших делает Пистиолиса куда более подготовленным, чем любого дебютанта подобного уровня.

Андреас Пистиолис

Андреас Пистиолис

Фото: Единая лига ВТБ

Важно и то, что Пистиолису удалось быстро найти общий язык с нынешними лидерами команды. Каспер Уэйр уверенно взял на себя роль главного дирижёра атак, Антон Астапкович стал ключевой фигурой в ротации, а Мело Тримбл добавил команде скорости и остроты на периметре. Российские игроки — Курбанов, Ухов и Антонов — регулярно выходят на площадку и органично вписаны в единую систему. Здесь успех строится не на разовых всплесках индивидуального мастерства, а на прочной, выстроенной структуре.

Продление контракта до 2028 года — шаг, соразмерный традициям ЦСКА. Клуб всегда умел строить долгосрочные проекты, влияющие на весь отечественный баскетбол. Сейчас, в эпоху внешних ограничений, ставка сделана на внутренние ресурсы и на тренера, способного раскрыть их по максимуму.

Продление соглашения с Пистиолисом — стратегический выбор клуба и демонстрация приверженности стабильности и последовательности, которые в нынешних условиях ценятся ничуть не меньше громких трансферов и побед. ЦСКА доверяет человеку, который знает клуб изнутри и уже доказал свою эффективность в непростых обстоятельствах. Именно в этом и заключается суть нынешней стратегии армейцев.

Актуальное в Единой лиге:
Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги
На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир? На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?
Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето? Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android