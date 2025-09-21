Скидки
Баскетбол

Внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026: список участников, формат, группы, расписание и оценка

Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Артемий Берстенев
Единая лига придумала новый турнир
Аудио-версия:
Чего ожидать от внутрисезонного Кубка?

Единая лига ВТБ решила обновить сезонный формат, представив новый внутрисезонный Кубок. Это самостоятельный турнир, не связанный с таблицей регулярного чемпионата и развивающий собственную интригу. Участниками стали восемь клубов: шесть сильнейших российских команд прошлого сезона — ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Парма» и «Уралмаш» — а также два приглашённых балканских коллектива: сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».

Единая лига ВТБ Подробнее

Формат соревнования предельно прозрачен: две группы по четыре команды, каждая играет шесть матчей (три дома и три — на выезде), после чего по два лучших клуба выходят в апрельский «Финал четырёх». Всего запланировано 28 встреч: групповой этап растянется с октября до конца марта, а решающие игры состоятся в середине апреля. Длительность розыгрыша заметно превышает аналоги в других лигах, что сразу выделяет турнир.

Причины его появления очевидны. Регулярный чемпионат в нынешнем виде утратил эффект событийности: слишком много повторяющихся матчей, недостаток международных соперников и свежих сюжетов. Кубок должен компенсировать эти пробелы, добавив в календарь игры с иным уровнем напряжения и новые повороты для зрителей. Важнейшую роль играет международный элемент: после ухода зарубежных клубов участие балканских гостей вновь придаёт лиге оттенок европейского масштаба.

Есть и экономическая подоплёка. Доходы лиги в прошлом сезоне достигли 2,118 млрд рублей, а новые проекты открывают путь к росту спонсорских контрактов и медиаправ. Генеральным партнёром Кубка стал один из букмекеров, что подчёркивает коммерческую направленность инициативы. Для трансляторов и рекламодателей это почти три десятка дополнительных матчей, а для болельщиков — редкая возможность увидеть необычные противостояния и почувствовать разнообразие внутри сезона.

Расписание внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ

08.10.2025. «Уралмаш» — «Зенит»
15.10.2025. «Парма» — «Локомотив-Кубань»
22.10.2025. «ЦСКА» — «Мега»
05.11.2025. «Мега» — «Локомотив-Кубань»
05.11.2025. «Зенит» — УНИКС
11.11.2025. «Игокеа» — «Уралмаш»
18.11.2025. «ЦСКА» — «Парма»
04.12.2025. «Игокеа» — «Зенит»
13.12.2025. УНИКС — «Уралмаш»
17.12.2025. «Мега» — «Парма»
23.12.2025. «Зенит» — «Игокеа»
25.12.2025. «Локомотив-Кубань» — «ЦСКА»
09.01.2026. «Мега» — «ЦСКА»
14.01.2026. «Уралмаш» — УНИКС
22.01.2026. «Локомотив-Кубань» — «Парма»
27.01.2026. УНИКС — «Игокеа»
05.02.2026. «Парма» — «ЦСКА»
11.02.2026. «Локомотив-Кубань» — «Мега»
12.02.2026. «Зенит» — «Уралмаш»
17.02.2026. «Игокеа» — УНИКС
11.03.2026. «ЦСКА» — «Локомотив-Кубань»
18.03.2026. «Уралмаш» — «Игокеа»
26.03.2026. УНИКС — «Зенит»
31.03.2026. «Парма» — «Мега»

Для клубов участие в Кубке станет испытанием глубины состава и тренерской изобретательности. «Мега» традиционно служит трамплином для молодых игроков, и встречи с ней заставят российские гранды перестраивать оборону и адаптироваться под иной темп. «Игокеа», напротив, делает ставку на физику и дисциплину. Соприкосновение этих стилей с российскими командами обещает более богатый спектр сценариев, чем привычный календарь регулярки.

Однако формат не лишён минусов. Полугодовой групповой этап может размыть интерес: часть встреч рискует восприниматься как второстепенные. К тому же дополнительная нагрузка на игроков становится серьёзным вызовом для клубов с ограниченными ресурсами. Контраст в возможностях между лидерами вроде ЦСКА или «Зенита» и командами второго эшелона лишь подчеркнёт существующую пропасть.

Тем не менее проект выглядит выверенным. Он не ломает логику регулярного сезона, а, напротив, вносит новые смыслы. Для болельщиков это больше разнообразия и соперников непривычного уровня. Для лиги — возможность укрепить позиции на медиарынке и предложить продукт, выделяющийся на фоне рутинных матчей. Итог будет зависеть от качества игры: если турнир подарит зрителям напряжённую борьбу и интригу, он способен занять прочное место в календаре.

