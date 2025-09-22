«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

28 сентября в 14:00 мск «Локомотив-Кубань» откроет новый сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ матчем с «Уралмашем». Команда из Краснодара продолжает подготовку к старту регулярного чемпионата, а «Чемпионат» поговорил с двукратным обладателем награды «Лучшему молодому игроку» Единой лиги Кириллом Елатонцевым. Внутри вы узнаете, как центровой отнёсся к уходу Мартюка, Емченко и Узинского в «Зенит», кого считает настоящим зверем и почему не удалось поиграть за сборную России этим летом.

— Как провели сборы?

— Хорошо. Несколько матчей проиграли, но бóльшую часть выиграли. Показали какой-то более-менее свой баскетбол.

— Уже виднеются наработки?

— Да, провели отличные сборы в Турции. Неплохо подготовились к сезону. Теперь осталось закрепить работу хорошим стартом в чемпионате.

— Как отдохнули летом?

— Хорошо. Съездил в Таиланд, немного отдохнул на родине — в Красноярске побывал. В целом всё как обычно.

— В это межсезонье команда сильно видоизменилась. С чем связана такая перестройка?

— У нас ушло много игроков и поменялся тренер. Это полностью решение руководства. Мне кажется, таким образом решили как-то освежить обстановку.

В прошлом сезоне у нас был тренер Андрей Владимирович Ведищев. Он решил уступить своё место Антону Николаевичу Юдину. Для нового тренера это дебют в Единой лиге, поэтому будет очень много интересного. Состав у нас поменялся, будем работать и смотреть, что у нас получится.

— Как вы можете оценить «Локо» при Андрее Ведищеве?

— В целом хорошо. Конечно, не добились поставленных результатов, но были близки. В седьмой игре с «Зенитом» немного не хватило где-то везения, удачи, ещё чего-то, может, немного мастерства. Но я бы не сказал, что мы играли плохо, просто где-то не дожали и были очень близки к цели.

— Стиль игры при Андрее Ведищеве был вам близок?

— Я скажу, что стараюсь подстраиваться под мысль тренера и уже из этого как-то действовать и играть. Мне было очень комфортно.

Андрей Ведищев и Кирилл Елатонцев Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Как отнеслись к подписаниям топовых легионеров Ройса Хэмма, Джеремайи Мартина, Винса Хантера?

— Отнёсся отлично. Интересно будет поиграть с такими именитыми игроками, которые уже показали свой уровень в лиге. Единственное, что меня немного, так сказать, смутило — то, что у нас слишком много сейчас игроков на четвёртой и пятой позициях. Но тренер сказал, что будем искать схемы и сочетания, чтобы все играли и были довольны.

— Вы готовы к конкуренции на вашей позиции?

—Я всегда готов!

— «Локо» покинуло много российских игроков. Как отнеслись к уходу Мартюка, Емченко и Узинского?

— Конечно, немного расстроился, потому что с этими парнями уже много лет играли. Сперва было немного тяжело и грустно расставаться с ними, но в баскетболе это в порядке вещей. Теперь будем встречаться по разные стороны баррикад. Будет очень интересно сыграть против них.

— По кому будете скучать больше всего?

— Конечно, буду скучать по всем, однако больше всего по Диме Узинскому. Если делать некий рейтинг, то первым будет идти Дима, потом — Ема [Емченко] и затем — Андрюха [Мартюк], но скучать буду по всем.

— Уход Антониуса Кливленда в ЦСКА — большая потеря для «Локо»?

— Думаю, да. Неприятно терять такого игрока. Он очень много пользы давал как в защите, так и в нападении. Опять же, это баскетбол, здесь совершенно нормально, что игроки переходят в другие клубы. У нас сейчас есть шикарные игроки на позиции Кливленда. Считаю, это не сильно ударит по нам.

Конечно, немного жалко, что он ушёл, но ничего не поделать — будем играть. Команда провела отличное межсезонье и усилила первую и вторую позиции.

— Поменялся главный тренер. Знакомы с методами работы Антона Николаевича?

— Не сказал бы прям, что следил за ним. Конечно, я знал, что он тренировал ЦСКА-2. Они очень хорошо играли, однако не сильно был знаком.

— Получилось поговорить с тренером о вашей роли в команде на следующий сезон?

— Да, получилось. Мы поговорили и поняли друг друга, будем работать, тренироваться.

— Выдержит ли Антон Николаевич психологическую нагрузку, перейдя из клуба Суперлиги в топовую команду Единой лиги?

— Конечно, он с этим справится. Он же не новичок уже, не какой-то молодой тренер. Естественно, это ответственность, да, но, думаю, он полностью готов к такому шагу. Он осознает всё, что ему предстоит.

Кирилл Елатонцев с наградой «Лучшему молодому игроку» рядом с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Вам недавно исполнилось 23 года. Насколько приятно в вашем возрасте получить две награды «Лучшему молодому игроку» и стать участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ?

— В моменте, когда получаешь эти награды и едешь на Матч звёзд, — приятно и вызывает положительные эмоции. Но потом это как-то всё уходит на второй план… Остаётся лишь дальше прогрессировать и стараться побеждать с командой.

— Что чувствуете от того, что буквально за несколько лет проделали путь от молодёжной команды до одного из основных игроков «Локо» и участника МВЗ?

— Всё приходит постепенно! Сезон за сезоном, месяц за месяцем. Всегда старался работать и потихонечку дошёл до этого. Я же не за один сезон перескочил через все ступени, это уже мой четвёртый сезон в основной команде. Если подытожить: то это результат постепенной и планомерной работы.

— В прошлом сезоне вы великолепно играли в матчах с топ-клубами — 16 очков против «Зенита», 15 — против УНИКСа и 14 — против ЦСКА, а также ещё несколько ярких встреч. В чём причина успеха?

— Я думаю, что к играм с топ-клубами мы подходим более мотивированными. Мой настрой на матчи с «большой четвёркой» всегда максимальный. Каждый раз хочется обыграть ЦСКА, УНИКС, «Зенит» — это даёт тебе определённый задел на плей-офф, мотивацию и понимание, что их можно побеждать. У нас для этого есть все возможности, остаётся только стараться.

— Результаты говорят нам о том, что на игры с клубами «большой четвёрки» «Локо» собирается и показывает свой максимум, а с другими часто бывают огрехи. С чем это связано?

— Может казаться, что мы расслабляемся, но я бы так не сказал, потому что на каждую игру мы выходим с одной целью — победить. Честно, не знаю, почему так происходит… В какой-то момент теряем нить игры, не реализуем свои броски… Когда начинаем проигрывать, соперники чувствуют, что могут нас победить, и у них просыпается экстрамотивация обыграть топ-клуб. Они начинают играть ещё лучше, появляется задор.

Нам же в такой момент бывает сложно найти свою игру, потому что у соперника может всё «полететь», они начнут бегать как собаки, в хорошем смысле слова, бороться за каждый мяч и сантиметр на площадке. Чтобы не допускать таких ситуаций, надо настраиваться так же, как и на матчи с топ-клубами, стараться играть в свою игру, не сбиваться на индивидуальные действия, которые не свойственны команде.

Кирилл Елатонцев Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Есть ли в чемпионате команда, которую вы бы лично могли назвать принципиальным соперником?

— Это команды из топ-4 — ЦСКА, «Зенит», УНИКС. У нас с каждым из этих соперников была своя история противостояния. Так что выделю эти три клуба.

— Был ли игрок за ваше время пребывания в «Локо», который произвёл на вас огромное впечатление на площадке?

— Из напарников я бы точно выделил Патрика Миллера, потому что он играет как зверь (смеётся). С ним очень приятно играть, когда он находится на площадке. Патрик делает очень много, и благодаря этому всем проще. Он делает разницу на паркете! Намного комфортнее и приятнее, когда у тебя есть такой игрок в команде.

Ещё сюда же можно отнести Антониуса [Кливленда]. Он очень яркий игрок, который отметился огненными хайлайтами: различные «баззеры» и данки. Смотришь на всё это и думаешь: «Кто это вообще, он человек?»

Из соперников — Ненад Димитриевич, когда он выступал за УНИКС. Мы с ним играли и просто не могли его остановить. Также, наверное, Ксавьер Мун в прошлом сезоне, когда он ещё играл — до его травмы. Интересно было за ним смотреть, очень хорошо двигался.

— В команде теперь два «зверя» — Патрик Миллер и Джеремайя Мартин. Поборются ли они за MVP в следующем сезоне?

— Да, могут. Но для этого нам надо занять первое место в регулярке. Как показывает практика, MVP дают лучшему игроку первой команды по итогам регулярного чемпионата. Поэтому, если мы как команда хорошо себя проявим, займём первое место в регулярке, думаю, кто-то из них точно станет MVP. У них есть все шансы для этого.

— Как вы считаете, кто из ваших партнёров по команде за последние несколько лет сделал самый большой шаг вперёд?

— Думаю, все наши русские ребята в «Локомотиве-Кубань» с каждым сезоном становятся лучше. Кирилл Темиров, Антон Квитковских, Всеволод Ищенко — каждый из них сделал шаг вперёд. Правда, Севе немножко не везёт с травмами. В «Локомотиве-Кубань» все работают и прогрессируют вместе. Приятно видеть, что наши ребята становятся лучше.

— Можно ли сказать, что Всеволод Ищенко — следующий после вас главный претендент на «Лучшего молодого»?

— С ходу не вспомню главных претендентов из других команд сейчас, но из нашей, да, Сева — главный претендент. Плюс у нас ещё есть Данил Шеянов и Иван Самойленко. Там уже будет видно по ходу сезона. Главное — пройти его без травм, а ребята пусть покажут свою лучшую игру. Надеюсь, баскетболист «Локо» в пятый раз подряд заберёт эту награду.

— С чем связан успех академии «Локо», которая поставляет огромное число талантов?

— У академии налажены скаутинг и селекция. Клуб собирает у себя каких-то ребят из других академий или клубов либо вообще находит игроков с самых низов.

В нашей молодёжке всем дают шанс, время и условия. Академия у нас на высшем уровне, все тренировочные процессы и моменты налажены, остаётся только играть. Ребята развиваются и поэтому выделяются. Наша академия выпускает много хороших игроков, я этому рад.

Кирилл Елатонцев с фанатами Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— На последних контрольных матчах сборной России вас не было. Почему?

— Я приехал на сборы, мы отправились с командой из Новогорска в Нижний Новгород, я заболел, и пришлось уехать лечиться.

—Хотелось бы чаще выступать за сборную?

— Конечно, хотелось бы. Это всегда приятно — представлять свою страну. Надеюсь, ситуация улучшится и у сборной России будет больше игр. Будем смотреть за тем, как развивается ситуация.

— Какую цель вы лично ставите перед собой на сезон?

— Для меня цель одна — первое место. Моя цель не отличается от командной — руководство, тренерский штаб и каждый игрок нацелены лишь на чемпионство!

— Что бы вы хотели достичь как в профессиональном плане, так и в жизни в целом, помимо чемпионства?

— Я бы сказал, что какой-то определённой цели на 5−10 лет у меня нет. Стараюсь жить сейчас и становиться лучше каждый день. Сейчас нахожусь в «Локо», мы боремся за первое место — это и есть главная цель. А всё, что будет дальше, думаю, это как-то постепенно уже будет само собой решаться. Пока у меня в голове только баскетбол, семья и ничего больше (смеётся).

— Следили за Евробаскетом?

— Да, смотрел.

— За кого болели или кому симпатизировали?

— Не скажу, что прям за кого-то болел. Просто интересно было смотреть. За Словенией с Дончичем, за Сербией, за Германией. Кого еще смотрел? Финляндию с Маркканеном. Они сильно впечатлили не только меня, но и многих. В целом интересно, конечно, было следить.

— Наша сборная не затерялась бы на турнире, как считаете?

— Сейчас трудно об этом говорить, потому что сборная не собирается в полном боевом составе. Поэтому сложно судить, как мы бы выглядели, какой состав был бы у нас, и так далее.

— В прошлогоднем интервью «Чемпионату» вы говорили, что готовы побриться налысо прямо на площадке после завоевания чемпионства. Готовы повторить своё обещание?

— Да, без проблем (смеётся).