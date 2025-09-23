Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Завтра, 24 августа, стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025. Впервые в истории турнир пройдёт за пределами России, а сам розыгрыш станет уже пятым по счёту. В первый день соревнований зрителей ожидает матч-открытие между «Зенитом» и «Дубаем», а завершится игровая программа встречей ЦСКА с «Црвеной Звездой». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и будет информировать о самых важных событиях турнира.
✅ Кто выиграет Суперкубок Единой лиги — 2025?
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
Александер Секулич поделился своим мнением о предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2025, стартующем завтра, 24 августа.
«Предстоящий турнир имеет для нас большое значение: именно в таких серьёзных матчах мы сможем понять, над чем ещё нужно работать и что уже приносит результат. Это будет ценный опыт накануне сезона, в котором у нас большие амбиции, и я уверен, что эти игры помогут нам сделать важный шаг вперёд».