Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!

«Зенит» сыграет с дебютантом Евролиги, а ЦСКА — с сербским клубом.

Завтра, 24 августа, стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025. Впервые в истории турнир пройдёт за пределами России, а сам розыгрыш станет уже пятым по счёту. В первый день соревнований зрителей ожидает матч-открытие между «Зенитом» и «Дубаем», а завершится игровая программа встречей ЦСКА с «Црвеной Звездой». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и будет информировать о самых важных событиях турнира.