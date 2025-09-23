Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Суперкубок Единой лиги — 2025, Зенит — Дубай и Црвена Звезда — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матчей 24 сентября, где смотреть

Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Комментарии
«Зенит» сыграет с дебютантом Евролиги, а ЦСКА — с сербским клубом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Завтра, 24 августа, стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025. Впервые в истории турнир пройдёт за пределами России, а сам розыгрыш станет уже пятым по счёту. В первый день соревнований зрителей ожидает матч-открытие между «Зенитом» и «Дубаем», а завершится игровая программа встречей ЦСКА с «Црвеной Звездой». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и будет информировать о самых важных событиях турнира.

Суперкубок Единой лиги — 2025. Расписание
Суперкубок Единой лиги — 2025. Сетка
✅ Кто выиграет Суперкубок Единой лиги — 2025? 📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Live Артемий Берстенев

✅ Кто выиграет Суперкубок Единой лиги — 2025?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

07:30 Артемий Берстенев

Александер Секулич поделился своим мнением о предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2025, стартующем завтра, 24 августа.

«Предстоящий турнир имеет для нас большое значение: именно в таких серьёзных матчах мы сможем понять, над чем ещё нужно работать и что уже приносит результат. Это будет ценный опыт накануне сезона, в котором у нас большие амбиции, и я уверен, что эти игры помогут нам сделать важный шаг вперёд».
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Дубай
Дубай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
07:02 Артемий Берстенев
06:52 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на официальном сайте Единой лиги.
Комментарии
