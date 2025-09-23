Кто выиграет Суперкубок Единой лиги — 2025?

Завтра, 24 сентября, в Белграде стартует юбилейный, пятый по счёту Суперкубок Единой лиги ВТБ. Впервые в истории турнир пройдёт за пределами России, и соберёт сильнейшие команды: российские ЦСКА и «Зенит», а также представителей Евролиги — сербскую «Црвену Звезду» и дебютанта из ОАЭ, клуб «Дубай».

Турнир пройдёт по формату «Финала четырёх», что гарантирует зрителям насыщенные и напряжённые противостояния. Уже в первый день в полуфиналах сойдутся ЦСКА и «Црвена Звезда», а также «Зенит» и «Дубай».

Как вы считаете, кто из этих команд 25 сентября завоюет трофей?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.