Фред Ванвлит травмирован всерьёз. Но чемпионские планы «Хьюстона» не рушатся

Особая спортивная ирония: самые тяжёлые удары по амбициям команд нередко приходятся не на яркие плей-оффные битвы, а на, казалось бы, ничем не примечательные моменты, где никто не ждёт беды. Именно так случилось с «Хьюстоном»: во время размеренного тренировочного лагеря на Багамах Фред Ванвлит получил травму, способную перечеркнуть весь его сезон. Разрыв передней крестообразной связки — диагноз одинаково суровый для любого игрока, однако особенно жестокий для клуба, который собирался штурмовать вершины уже сейчас.

Медики подтвердили повреждение: операция впереди, сроки восстановления — от полугода до года. Это фактически лишает Ванвлита сезона-2025/2026. Для 31-летнего разыгрывающего такой простой — не только физическое испытание, но и риск потерять часть влияния внутри команды. А ведь именно его умение наводить порядок на паркете и задавать тон в раздевалке считалось одним из краеугольных камней прогресса «Рокетс».

Да, статистика прошлого чемпионата выглядела скромно: 14,1 очка, 5,6 передачи, 3,7 подбора за 60 матчей. Однако за цифрами скрывалось главное: он был в лидерах по ассистам и перехватам, снижал количество ошибок и обеспечивал стабильность. С ним «Хьюстон» выигрывал в два раза чаще (41-19), чем без него (11-11). А в плей-офф с «Голден Стэйт» именно его хладнокровие и своевременные броски дотянули серию до семи игр.

Летний переход Кевина Дюранта превратил «Рокетс» в одного из главных претендентов Запада. 52 победы в прошлом регулярном сезоне и второе место в конференции выглядели как заявка на титул. Но теперь пазл рушится: главный дирижёр выбыл, и вопрос в том, кто возьмёт на себя управление.

Самым очевидным кандидатом кажется Амен Томпсон — с его атлетизмом и универсальностью в обороне. Но в атаке он пока слишком сырой. Новичок Рид Шеппард показал надёжный бросок, однако опыта у него кот наплакал. Аарон Холидей — добротный подменный вариант, но не более. В итоге всё больше внимания обращено к Алперену Шенгюну: его видение площадки и умение раздавать передачи способны сохранить структуру игры. Однако ставка на центрового как на главного плеймейкера — рискованный эксперимент, особенно на длинной дистанции.

Фред Ванвлит и Алперен Шенгюн, сезон-2024/2025 Фото: Eakin Howard/Getty Images

У «Хьюстона» нет манёвров под потолком зарплат — пространство для подписания свободного агента отсутствует. Остаются только обмены, и обсуждения на эту тему уже ведутся. Но интегрировать нового разыгрывающего в командную структуру по ходу сезона — задача рискованная и далеко не безупречная. Вероятнее всего, руководство сосредоточится на внутренних резервах, доверив молодым ускоренное взросление.

Есть ещё один важный аспект: игра Ванвлита строилась не на атлетических всплесках, а на баскетбольном интеллекте, умении грамотно распоряжаться мячом и поддерживать порядок в обороне. Это даёт надежду, что после восстановления он сможет вернуться на прежний уровень — куда выше, чем спортсмены, зависящие от скорости и прыжка. Однако всё это — вопрос будущего, а сегодняшняя ситуация требует немедленных решений.

История НБА полна примеров и несчастливых падений, и триумфальных возвращений. Потеря Клэя Томпсона выбила «Уорриорз» из обоймы, но команда сумела вернуться на вершину спустя два года. А вот «Лейкерс» без Энтони Дэвиса в 2021-м быстро завершили своё выступление. Эти уроки показывают: именно глубина состава и готовность молодых игроков брать ответственность определяют, как сложится сезон.

Амен Томпсон и Рид Шеппард, сезон-2024/2025 Фото: Tim Warner/Getty Images

Для «Рокетс» наступает испытание на прочность. Для Томпсона и Шеппарда это шанс ускорить собственное развитие. Для Шенгюна — возможность окончательно стать центральной фигурой, через которую строится игра. Для Дюранта — напоминание о его решающей роли в нынешней конфигурации коллектива. Всё это предстоит пройти без главного плеймейкера, который теперь сможет помогать команде лишь советом и присутствием в раздевалке.

Букмекеры уже снизили шансы «Хьюстона» на чемпионство примерно на 5% — это скорее проявление осторожности, чем окончательный приговор. У команды по-прежнему есть крепкое ядро, способное бороться за верхние позиции на Западе. Вопрос в том, насколько быстро молодёжь впишется в новые роли и выдержит возросшее давление.

Парадоксально, однако потеря Ванвлита может стать тем самым толчком, который разбудит скрытые резервы. Если Томпсон и Шеппард раскроются быстрее ожидаемого, «Рокетс» не только сохранят шансы на успех в настоящем, но и заложат основу на будущее. А возвращение Ванвлита в команду, которая прошла через испытания и выросла без него, способно сделать её только сильнее — даже вопреки изначальным планам.