Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Самый сложный соперник в карьере Леброна Джеймса: форвард выбрал Деррика Тарвера, с которым он соревновался в детстве

Кто оказался труднейшим соперником для Леброна? Признание самого Короля
Артемий Берстенев
Кто оказался труднейшим соперником для Леброна?
Аудио-версия:
Комментарии
И это не Кевин Дюрант, Стефен Карри или Пол Пирс.

Случается нечасто, что признание суперзвезды мирового масштаба возвращает к жизни имя, давно исчезнувшее из баскетбольных хроник. Но именно так произошло, когда Леброн Джеймс в одном из последних интервью назвал самым трудным соперником в своей карьере Деррика Тарвера — земляка из Акрона, с которым его связывали уличные баталии начала 1990-х.

Воспоминание Джеймса прозвучало без намёка на сенсацию. Он описал Тарвера как более возрастного игрока — левшу с простыми, почти прозрачными приёмами, которые, однако, делали его практически неуязвимым. Для 10-летнего мальчишки это было столкновение с иной физикой и опытом: каждая игра превращалась в проверку на прочность. В какой-то мере Тарвер стал тем фильтром, через который Леброну пришлось пройти, чтобы расти.

Видео можно посмотреть на канале dtarver00 в YouTube.

Траектория самого Тарвера сложилась иначе. В Университете Акрона он был одним из лидеров команды: дважды подряд завершал сезон с результативностью свыше 20 очков за матч и входил в символические пятёрки конференции. Его путь мог оборваться ещё до начала — после сердечного приступа у брата-близнеца у самого Деррика выявили склонность к аритмии, и врачи имплантировали дефибриллятор. Уже через несколько дней после операции он вновь вышел на площадку — редчайший случай для баскетбола уровня NCAA.

Драфт НБА 2004 года прошёл для Тарвера незаметно, и лишь спустя год он попытался пробиться в лигу через летний лагерь «Кливленда». Всё ограничилось несколькими минутами на площадке — шанса закрепиться он не получил. Дальше путь лежал за океан: контракты в Турции, Италии, Швеции, Ираке. В Европе Тарвер придерживался своего узнаваемого атакующего стиля, в скандинавских чемпионатах доходил до полуфиналов, а в иракском первенстве продолжал выходить на паркет даже после 30. Это не та история успеха, к которой привыкли болельщики, но история человека, для которого сама игра всегда была важнее титулов и регалий.

Леброн Джеймс и Деррик Тарвер (справа от него)

Леброн Джеймс и Деррик Тарвер (справа от него)

Фото: Из личного архива Деррика Тарвера

Реакция на слова Джеймса — вполне предсказуемая: можно вспоминать его битвы с Полом Пирсом и Дуэйном Уэйдом или противостояния с «Голден Стэйт», Карри и Дюрантом. Однако смысл был не в статистических сравнениях. Джеймс назвал имя того, с кем его личное становление связано куда глубже, чем с любым соперником по НБА. Тарвер не был лицом эпохи, его не обсуждали на первых полосах, но именно он сделал детские игры на акронских улицах настоящим испытанием.

Сам Деррик отнёсся к признанию спокойно и с улыбкой, предложив Леброну встретиться на площадке уже с сыновьями — тем самым передав эстафету новому поколению. Их давнее соперничество, начавшееся 30 лет назад на асфальте, неожиданно получило шанс на продолжение.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android