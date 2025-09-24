«У меня мурашки по коже». Большое интервью с Егором Дёминым перед дебютным сезоном в НБА

Егор Дёмин всё ближе к своему дебюту в НБА — событию, которое может стать по-настоящему знаковым для российского баскетбола. Последний раз россиянин выходил на площадку в главной баскетбольной лиге мира ещё в апреле 2018 года: тогда Тимофей Мозгов, выступая за «Бруклин», набрал семь очков и сделал шесть подборов в матче с «Бостоном». В ближайшем будущем именно в составе «Бруклина» официально дебютирует и 19-летний Дёмин — рекордсмен России по высоте выбора на драфте (восьмой номер). Егор уже принял участие в медиадне «Нетс» и дал несколько интервью, перевод которых подготовил «Чемпионат».

— Мне вот интересно: [генменеджер] Шон [Маркс] заходил сюда раньше и рассказывал, что у тебя есть небольшие проблемы с подошвенным фасциитом. Когда это впервые проявилось? Какой у тебя сейчас план восстановления, на каком этапе ты находишься? Ожидаешь ли ты сыграть в предсезонных матчах? Будешь ли готов к старту сезона? Какой у тебя ориентировочный график возвращения?

— Честно говоря, я не врач, поэтому мне сложно точно сказать, что там происходит. Для меня сейчас главное — быть здесь и сейчас, следовать рекомендациям медицинского штаба и выполнять всё, что они назначают. Я стараюсь не слишком зацикливаться на деталях, а делать максимум из того, что мне разрешено.

— Когда ты впервые почувствовал дискомфорт? Это случилось во время какой-то определённой тренировки или матча, или проблема развивалась постепенно?

— Думаю, сама травма сейчас уже не столь серьёзна, но это как раз тот случай, когда проблема накапливается со временем и из-за нагрузки. Не было какого-то определённого момента, чтобы я сразу понял: «Вот, сейчас что-то произошло».

Егор Дёмин Фото: Evan Bernstein/Getty Images

— Добро пожаловать в «Бруклин». Егор, расскажи, как тебе здесь? Какие места уже успел посетить, что понравилось?

— Мне здесь очень нравится. Я вообще большой любитель поесть, а в Бруклине и в Нью-Йорке в целом огромное количество заведений совершенно разных кухонь — европейской, русской, азиатской, да любой, какую только можно найти.

— Ты не раз говорил, что воспринимаешь свою карьеру не только как личное достижение, но и как представление России. Сейчас для тебя только первый сезон в лиге. Не чувствуешь ли ты, что такая ответственность создаёт дополнительное давление?

— Знаете, для меня это скорее не давление, а поддержка. Я ощущаю большую поддержку со стороны людей из дома, от семьи, от всех, для кого важно следить за моими успехами, видеть, как я расту. Конечно, это определённая ответственность, и её, наверное, можно назвать давлением, но это не то негативное давление, о котором часто говорят.

— Когда ты пересматриваешь свои игры в Летней лиге или прошлый сезон, над какими аспектами тебе кажется важнее всего поработать, чтобы прогрессировать в НБА? Как ты работаешь над этим сейчас, в межсезонье, и как планируешь продолжать развиваться по ходу сезона?

— Пересматривая свои игры за прошлый год, я понимаю, что мне нужно прибавлять в физике, уметь использовать своё тело как преимущество. Очевидно, что нужно продолжать работать над техникой — бросками и прочим, это само собой. Но, пожалуй, самое главное — это принятие решений, потому что в лиге уровень физики и скорости совсем другой и реагировать, думать на площадке нужно гораздо быстрее.

— Мы видели в соцсетях, что летом ты тренировался с Филом Хэнди. Что тебе дало это сотрудничество?

— Да, я действительно несколько раз занимался с ним, а обычно летом тренируюсь с Заком Гонсалесом, который близко знаком с Филом и тоже многому меня учит. Я очень благодарен этим ребятам — они всегда поддерживают меня, помогают готовиться к сезону, работают со мной летом. Фил — очень умный человек, он в баскетболе гораздо дольше, чем я вообще живу на свете, так что у него однозначно есть чему поучиться — и в плане знаний, и в плане мастерства. Он до сих пор отлично двигается.

Дёмин проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА

— После драфта и в межсезонье было немало критики в адрес следующего драфт-класса и сделанных выборов. Обсуждали ли вы это внутри команды, стало ли это для вас дополнительной мотивацией или вообще не обращаете внимания на такие разговоры?

— Думаю, это не та тема, на которой стоит заострять внимание. Понятно, что всегда найдутся те, кто будет критиковать, как и те, кто будет поддерживать. Для нас главное — сосредоточиться на своей работе, двигаться вперёд шаг за шагом, день за днём. Мне кажется, ни у кого из нас, ни у пятерых новичков, ни у всей организации, это даже не возникало в мыслях — мы просто работаем.

— Как строится общение с главным тренером Жорди [Фернандесом], тренерским штабом и руководством по поводу вашего развития? Всё-таки у вас пять новичков и много молодых игроков. Какие ресурсы клуб предоставляет для вашего прогресса?

— Есть, конечно, много нюансов, но тренеры стараются максимально упростить для нас процесс адаптации, чтобы переход прошёл как можно легче. От нас требуют быть самими собой и выполнять что просят. Всё зависит только от нас — насколько мы этого хотим. Нужно работать каждый день, смотреть разборы, строить отношения с командой и окружением.

До этого Егор Дёмин пообщался с представителями других СМИ в индивидуальном порядке — уже вне формата официальной пресс-конференции. «Чемпионат» также предлагает вашему вниманию перевод этих интервью.

— Первый из пяти выборов «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта — Егор Дёмин. Итак, каковы твои впечатления от происходящего?

— Это потрясающий опыт. Оказаться здесь, быть среди игроков НБА, среди новичков, встретиться с теми, с кем уже пересекался в колледже или Европе… Это здорово. Особенно приятно, что здесь есть Нолан [Траоре], с которым мы знакомы по турнирам Евролиги, и ребята, с которыми я раньше играл в колледже. Всё это приносит огромное удовольствие.

— Ты переехал из Москвы в Мадрид в 16 лет, так что к переменам ты уже привык. Расскажи, как складывалась твоя баскетбольная карьера: ты успел поиграть в Испании, затем в колледже в BYU?

— На самом деле я уехал, когда мне было 15. Как вы заметили, этот путь очень многое мне дал. Это был опыт общения с разными людьми, культурами, ведь я выступал за клубы в трёх странах, где баскетбол совершенно разный. Я всё время учился и продолжаю учиться до сих пор. Этот опыт невероятно полезен для меня.

— Американские ребята обычно не попадают в профессиональную систему в 15 лет. Каково это — играть за такой клуб, как мадридский «Реал»? Всё-таки там выступал Лука Дончич, а сам клуб известен не только баскетбольной, но и футбольной командой. Каково быть подростком в такой системе?

— Прежде всего, в таких клубах, как «Реал» или «Барселона», тебя учат ответственности каждый день. У тебя есть свои обязанности, распорядок, который необходимо соблюдать. Если что-то не так — тебе придётся отвечать за это. И, на мой взгляд, это очень важно для молодых игроков: ты учишься взрослеть раньше, чем многие сверстники.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

— Как ты считаешь, как этот опыт ответственности поможет тебе в НБА?

— Думаю, это очень пригодится. Я уже привык к ответственности, знаю, что от меня ждут дисциплины и выполнения всех задач. И при этом важно получать удовольствие от игры.

— В день драфта все видели, как в «Бруклине» радовались, когда выбрали тебя под восьмым номером. Какие чувства ты испытал, увидев это видео?

— У меня мурашки по коже. Я увидел это видео уже после драфта и невероятно обрадовался. Это не передать словами — я очень благодарен клубу и всей этой баскетбольной семье за шанс быть здесь.

— Теперь ты переходишь из колледжа в НБА, где играют зрелые мужчины, а ты ещё очень молод. Над чем, по твоему мнению, тебе нужно работать, чтобы закрепиться в лиге?

— Самое главное — учиться как можно больше, впитывать всё вокруг, быть словно губка. Надо находиться рядом с ветеранами, с командой, общаться, узнавать, что полезно для меня, для других. Благодаря программам НБА я понял, что лига — это одна большая семья. Нужно не бояться спрашивать, советоваться, учиться на своих и чужих ошибках.

— Ты говорил, что чувствуешь себя здесь комфортно, в том числе потому, что приехал вместе с Ноланом, с которым уже играл и противостоял на площадке. А на кого из ветеранов «Нетс» ты в основном опирался, когда приехал сюда?

— Для меня, как я уже говорил, мой подход — относиться ко всем как к ветеранам, у каждого есть чему поучиться. Даже если кто-то, например, как Дэнни [Вульф], всего на пару лет старше меня, но в баскетболе он дольше, у него есть опыт, который мне полезен. Конечно, я стараюсь наблюдать за такими игроками, как Майкл Портер, Теренс Мэнн и другими, кто давно в команде. Для меня это огромная возможность перенять что-то новое и развить свою игру.

— Насколько тебе комфортно в таком интернациональном городе и команде? В Бруклине, кстати, много русскоговорящих, но как тебе процесс адаптации к жизни в Нью-Йорке и Бруклине? Мне кажется, это особое преимущество этого места.

— Здесь действительно может найти своё место любой, и я не исключение. Я чувствую себя частью коллектива, частью города, частью команды — это очень ценный опыт. Организация очень интернациональная, и это создаёт особую атмосферу. В команде и в офисе каждый привносит что-то своё, личное, и именно из этого складывается уникальная «химия».

— Ты владеешь тремя языками — русским, английским и испанским. Кстати, твой английский просто отличный! А вот если бы тренер (Жорди Фернандес — испанец. — Прим. «Чемпионата») начал на тебя кричать, ты бы предпочёл, чтобы это было на испанском или на английском?

— Первое, что я сделал, приехав сюда на преддрафтовую тренировку, — заговорил с Жорди на испанском. В принципе, для меня оба варианта подходят. Не то чтобы я хотел, чтобы тренер на меня кричал, но, наверное, рано или поздно это случится! Поэтому пусть выбирает, как ему удобнее, — я готов воспринимать и так и так.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

— Это помогло тебе быстрее освоиться?

— Безусловно, знание языков сильно облегчает адаптацию и даёт больше уверенности в новом коллективе.

— Насколько помогает тебе в жизни и баскетболе знание нескольких языков?

— На все 100%. Я вообще очень любознательный человек — и в баскетболе, и в жизни. Думаю, это мой большой плюс, что мне выпал шанс выучить ещё один язык практически случайно, даже не ставя перед собой такой цели. Сейчас я об этом совсем не жалею. Более того, сейчас учу французский, чтобы общаться с Ноланом ещё свободнее.

— Ты выбрал восьмой номер, под которым, кстати, играл великий Коби Брайант. Не думал ли когда-нибудь, что теперь, когда в НБА часто бывает словесная перепалка на площадке, ты сможешь, как Коби, «подкалывать» соперников сразу на трёх языках?

— Да, идея интересная, но, честно говоря, я не особо силён в трэш-токе. Мне больше по душе получать удовольствие от игры и не навлекать на себя лишнюю карму.

— Лука Дончич прошёл ту же систему, что и ты. Насколько значимым игроком он был для «Реала»? Его там часто вспоминают? Много ли молодых игроков равняются на него?

— Честно говоря, Лука в «Реале» Мадрид — почти мифическая фигура для молодых игроков. О нём ходят настоящие легенды, и можно сказать, что его портрет там уже стал иконой. Хотя через этот клуб прошло множество легендарных европейских баскетболистов, Лука определённо — одна из самых значимых фигур для молодого поколения, и таким он останется ещё долгие годы.

— А на кого из игроков ты сам равнялся, когда рос?

— Для меня всегда было важно видеть российских игроков в НБА, особенно в «Бруклин Нетс». Сейчас осознавать, что я нахожусь там же, где когда-то играли Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов, — это многое значит для меня. Ну и, конечно, финалы 2016 года: Леброн против Карри — это иконические моменты, которые навсегда останутся в памяти.