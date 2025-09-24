«Дубай» — уникальный проект. Впереди дебют в Евролиге, но сначала — Суперкубок Единой лиги

В европейском баскетболе редко появляется команда, о которой начинают говорить ещё до первого выхода на большую арену. Однако «Дубай» стал исключением из этого правила. Дело не только в притягательном имени, ассоциирующемся с роскошью Эмиратов — за короткое время клуб прошёл путь, на который у других уходят десятилетия.

История началась в 2023 году с инициативы Абдуллы Саида Джумы Аль-Набуды и Деяна Каменяшевича, задумавших создать в Дубае первую профессиональную баскетбольную франшизу. Уже в январе 2024-го команда получила место в престижной Адриатической лиге, а летом представила своих первых звёзд, среди которых был и опытный экс-игрок НБА Давис Бертанс. Дебютный матч в сентябре с «Црвеной Звездой» завершился победой новичка — результат, который выглядел сенсационно, но впоследствии был подтверждён блестящим сезоном: команда дошла до полуфинала плей-офф, оставив за бортом нескольких признанных фаворитов.

В отличие от многих проектов, построенных на энтузиазме, «Дубай» с самого начала делал ставку на системный подход. Клуб располагал внушительным бюджетом в € 16 млн на игроков, поддержкой медиа и политических кругов. Такая база позволила уже к июню 2025 года заключить пятилетний контракт с Евролигой — событие уникальное даже для богатейших клубов. В этом стремительном взлёте просматривалась чёткая стратегия: через баскетбол Эмираты открыли путь к новой аудитории, а Евролига — к региону с колоссальным коммерческим потенциалом.

Для реализации амбициозных планов требовался тренер, способный объединить легионеров из разных стран. Им стал Юрица Големац, успевший проявить себя в Словении в «Цедевите-Олимпия». Его умение строить коллективы с нуля оказалось как нельзя кстати. Под его руководством «Дубай» сформировал состав, в котором гармонично соединились звёзды НБА, Евролиги и национальных чемпионатов.

Бэйкон и Аврамович перед Суперкубком Единой лиги — 2025

Трансферная кампания 2025 года стала настоящим заявлением о намерениях: Джанан Муса пришёл из мадридского «Реала», Филип Петрушев — из «Олимпиакоса», Дуэйн Бэкон после этапа в «Зените» отправился в ближневосточный регион, Джастин Андерсон прибыл из «Барселоны». К ним присоединились экс-армеец Алекса Аврамович и мощные «большие» Кабенгеле и Шанли. В результате сложилась команда, сочетающая в себе атлетизм и тактическую гибкость — редкое сочетание даже для элиты европейского баскетбола.

Предсезонная подготовка «Дубая» была подчинена одной задаче — наладить взаимодействие внутри многонационального состава. Игрокам с разным опытом и баскетбольной культурой нужно было научиться действовать как единое целое при высокой плотности матчей. Первым испытанием станет Суперкубок Единой лиги ВТБ в Белграде, где собрались ЦСКА, «Зенит» и «Црвена Звезда» — компания более чем авторитетная. Уже сегодня, 24 сентября, в полуфинале дубайцы сыграет с петербуржцами. Для «Зенита» матч станет проверкой организованности и оборонительных схем Секулича, а для «Дубая» — возможностью использовать глубину состава и фактор новизны.

Но значение проекта не ограничивается только этой встречей. «Дубай» вошёл в историю как первый неевропейский участник Евролиги (за исключением Израиля), расширив привычные границы турнира, а домашней ареной станет «Кока-Кола Арена» на 17 000 зрителей — площадка, изначально созданная для шоу мирового уровня. Это открывает принципиально новую аудиторию для европейского баскетбола.

Конечно, звучат и скептические голоса: долгие перелёты, отсутствие баскетбольных традиций в стране, зависимость от финансирования. Но практика показывает обратное. В Адриатической лиге команда удержалась на плаву, обыгрывая фаворитов. Теперь следующий вызов — выдержать изнурительный ритм Евролиги.

Международный состав «Дубая» делает клуб особенным. Для игроков из Азии это шанс выйти на европейскую арену, для европейцев — возможность работать в инфраструктуре, которая стремительно развивается. Прошлогоднее подписание филиппинца Тирди Равены стало знаковым событием: в Азии оно вызвало ажиотаж, ведь интерес к баскетболу там огромен.

Пятилетнее соглашение с Евролигой обеспечивает команде время на становление без давления мгновенных результатов. Однако уже первый сезон станет проверкой на прочность. Достойный старт в Евролиге способен закрепить за «Дубаем» статус не новичка, а полноценного конкурента.

История клуба демонстрирует готовность европейского баскетбола к изменениям. Если раньше рамки задавали традиция и география, то теперь ключевыми факторами становятся инвестиции и системный подход. «Дубай» — именно такой проект. И уже сегодня очевидно: его появление меняет не только карту Евролиги, но и саму концепцию того, каким может быть современный баскетбольный клуб.