Егор Дёмин год назад обещал преобразиться — и своё слово сдержал на отлично!

Фразы о «новом теле» и «качественном скачке» в баскетболе давно стали привычной риторикой — чаще всего они теряются в бесконечном информационном потоке. Однако в случае Егора Дёмина всё сложилось иначе: данное им в августе 2024 года обещание прибавить в массе и подготовиться к требованиям американского баскетбола стало не просто словами, а вектором, определившим его дальнейший прогресс.

Когда Дёмин только начинал свой путь в BYU, он сразу выделялся уникальными игровыми качествами, но при этом был очевиден и его основной недостаток. При 206-сантиметровом росте его вес едва превышал 86 кг, что приводило к дисбалансу: против более мощных оппонентов он терял позиции и не мог в полной мере реализовывать своё преимущество в росте. Эксперты в один голос отмечали: без существенного набора мышечной массы раскрыть свой потенциал ему будет сложно.

Первые плоды работы стали заметны уже к марту 2025 года. Главный тренер Кевин Янг сообщил о прибавке примерно 7 кг, что заметно по цифрам и по изменившейся манере игры. Дёмин стал увереннее вступать в силовые единоборства, активнее проходить под кольцо и лучше справляться с физическим давлением соперников. При этом он сохранил свою главную черту — умение управлять ритмом и ходом игры. 180 результативных передач за сезон сделали его рекордсменом BYU среди новичков, а способность контролировать темп даже после снижения процента дальних бросков из-за травмы колена показала его умение оставаться ключевой фигурой в любых обстоятельствах.

Егор Дёмин, октябрь 2024 года Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Именно эта универсальность привлекла внимание «Бруклин Нетс», выбравшего его под восьмым номером драфта 2025 года. В клубе отметили его рост, баскетбольный интеллект и умение быстро адаптироваться к нужному уровню физической борьбы. Летние месяцы только укрепили этот тренд: в сентябре его вес официально уже достиг примерно 95 кг, а заметно возросшая мышечная масса отражалась и во внешности, и в игре.

Стремительные перемены могут заставить некоторых сомневаться, реально ли за столь короткий срок прибавить в весе, не потеряв при этом лёгкости и подвижности. Однако практика показала обратное: добавленные килограммы распределяются гармонично — при этом движения остаются свободными. Для игрока его возраста такая динамика вполне вписывается в рамки естественной спортивной физиологии.

Тем не менее трансформация физики не снимает всех вопросов. Дриблинг по стандартам НБА ещё требует шлифовки, стабильность броска должна регулярно подтверждаться. Но базис, внушающий доверие тренерам и менеджерам, уже заложен: с нынешними габаритами и игровым интеллектом Дёмин способен закрывать несколько позиций и выполнять роль связующего звена в атаке.

Егор Дёмин, сентябрь 2025 года Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Для российского баскетбола его выбор в топ-10 драфта — знаковое событие. Однако ценность ситуации куда глубже самого результата: за этим пиком стоит не только природный талант, но и последовательная работа над слабыми местами. В отличие от привычных сюжетов о «даре свыше», это история о чёткой стратегии, воплощённой всего за один сезон.

Прошёл лишь год между заявлением о необходимости перестройки и её фактической реализацией. Этот промежуток стал доказательством того, что современный баскетбол требует техники, тактического понимания и готовности перестраивать тело под вызовы уровня. Дёмин показал, что способен делать это системно, а значит, дальнейшие границы его потенциала в НБА будут определяться уже другими факторами.