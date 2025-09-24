ЦСКА показал мастер-класс клубу Евролиги! Армейцы — в финале Суперкубка Единой лиги

Старт сезона Единой лиги уже не за горами, но сначала необходимо провести ежегодный предсезонный турнир — Суперкубок. Впервые в истории данное мероприятие проходит за пределами России. В столице Сербии, Белграде, четыре клуба определят сильнейшего. Первыми в бой за трофей вступили московский ЦСКА и местная «Црвена Звезда».

Первые очки в Суперкубке Единой лиги ВТБ на счету ЦСКА — Ливио Жан-Шарль в проходе забросил «двушку». Армейцы великолепно двигали мяч, находя свободные попытки для бросков с любых дистанций. С дальней отличился Иван Ухов, а Жан-Шарль царил под кольцом. Рывок 9:2 от клуба из Москвы, Сферопулос взял тайм-аут. «Црвена» выглядела разобранной: команда слабо действовала в обороне, позволяя слишком много вольностей сопернику. ЦСКА настолько хорошо двигал мяч, что клуб из Белграда ничего не мог поделать.

Ухов уничтожал соперника с трёхочковой линии, а Жан-Шарль — вблизи кольца. Армейцы набрали 17 очков за половину первой четверти, и лишь после этого включилась «Црвена». Коди Миллер-Макинтайр записал на свой счёт четыре очка, ещё два от себя добавил Огньен Добрич. На рывок от соперника уже пришлось реагировать Пистиолису. Участник Евролиги в определённый момент приблизился к ЦСКА на расстояние четырёх очков, но армейцы командными усилиями вернули комфортное для себя преимущество (25:18). Точная «трёшка» Мело Тримбла поставила точку в первом отрезке — четверть за ЦСКА — 30:19.

ЦСКА — «Црвена Звезда» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во второй десятиминутке «Црвена» впервые реализовала трёхочковый бросок. Игра подопечных Сферопулоса улучшилась. Команда стала слаженнее действовать в обороне, в переходных фазах и нападении. Рывок 9:4 от клуба из Сербии заставил Пистиолиса вмешаться в игру своим тайм-аутом. Хоть турнир и носил статус предсезонного, но градус накала в игре присутствовал. Семён Антонов немного сцепился с Чимой Монеке. «Црвена» снова подобралась на расстояние четырёх очков, но тут же ЦСКА прибавил по всем фронтам. Армейцы боролись за каждый подбор, в одной из атак забрав целых три отскока в нападении. От былого преимущества белградской команды не осталось и следа — 36:45. Каспер Уэйр под конец четверти «поселился» на штрафной линии, собирая на себе фолы. Тем не менее «Црвена» оказалась немного сильнее — 20:17.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На вторую половину «Црвена» вышла с совершенно другим настроем: команда выкладывалась в каждом владении, а домашние трибуны наконец-то зажглись по полной программе. Благодаря поддержки болельщиков и слаженной игре в обороне и нападении подопечные Сферопулоса оформили рывок 8:0. Вынужденный тайм-аут от Пистиолиса вернул ЦСКА уверенность в своих силах. Сразу после небольшой паузы армейцы начали двигать мяч, как в первой четверти, только стал выделяться Тримбл, на счету которого пять очков кряду. Действующий чемпион Единой лиги и Суперкубка нивелировал всё отставание в отрезке и даже вышел вперёд под конец десятиминутки — 17:16.

Игра выровнялась, каждый из клубов не желал уступать. Ухов на старте заключительной четверти положил «трёшку», а также отличился пут-бэк лэй-апом, да ещё с фолом! Преимущество ЦСКА достигло уже 14 очков — 69:55. «Црвену» словно подменили, у команды не получалось ничего, даже свободные броски с близкой дистанции. Армейцы же пользовались ошибками соперника и наказывали за халатность. 11:2 — счёт в пользу москвичей за четыре игровых минуты. Тримбл уничтожал оборону соперника практически в каждом владении. Эпизодически включался Уэйр, но в целом игру сделали Мело и Ухов. ЦСКА добился уверенной победы со счётом 89:67.

Тримбл стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков. Следом расположился Жан-Шарль — 16 очков и семь подборов, Ухов — 14 очков, шесть подборов и три перехвата, а также Уэйр — 14 очков и три передачи. Во многом благодаря игре этого квартета ЦСКА добыл победу. Но, очевидно, каждый игрок внёс свою лепту. В составе «Црвены» выделялись Картер — 12 очков и Добрич — девять очков и четыре подбора.

ЦСКА играл на протяжении всей встречи, особенно хорошо проявляя себя в самом начале и в конце. Клуб из Белграда играл эпизодами, а армейцы смотрелись цельным коллективом весь матч, что и сыграло огромную роль в конечном результате. Стоит отдельно отметить движение мяча от ЦСКА: подопечные Пистиолиса не сидели без дела в межсезонье и отлично наладили взаимодействия между игроками. Конечно, этот костяк армейцев выступает друг с другом уже давно, но даже Антониус Кливленд в своём первом матче за новый клуб смотрелся органично.