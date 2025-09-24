Триллер, достойный Суперкубка — «Зенит» провёл героический матч и вышел в финал!

Московский ЦСКА уже обеспечил себе путёвку в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, одолев в своём матче «Црвену Звезду». Настало время понять, удастся ли петербургскому «Зениту» устроить российский финал в Белграде? Для этого нашему клубу необходимо было обыграть «Дубай», который в новом сезоне будет выступать в Евролиге.

Счёт в матче открыл новичок «Зенита» Андре Роберсон, который отличился с ближней дистанции. В следующем же владении Клемен Препелич ответил точной «трёшкой». Команды стали обмениваться результативными атаками. «Дубай» делал ставку на трёхочковые броски, сине-бело-голубые — на проходы в «краску». Бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон в первой четверти отлично показал себя: набрал семь очков и был очень полезен в обороне. Во многом благодаря его игре новоиспечённый клуб Евролиги забрал стартовый отрезок со счётом 24:19. У команды из Санкт-Петербурга под конец разыгрались россияне: Сергей Карасёв, Андрей Воронцевич, Владислав Емченко, однако этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы оставить четверть за собой.

«Зенит» быстро сравнял счёт во встрече — 24:24, а спустя три минуты даже вышел вперёд — 31:29, но после этого начался бенефис Джанана Мусы. Босниец набирал одно очко за другим с дальней и ближней дистанции, собирал на себе фолы и реализовывал штрафные. Алекс Пойтресс, Трент Фрейзер, Ненад Димитриевич и Карасёв старались держать «Зенит» на плаву, однако Мусу было не остановить! Джанан набрал 15 очков за четверть и во многом стал X-фактором того, что «Дубай» оставил за собой отрезок — 30:25.

После большого перерыва ситуация на паркете не особо изменилась — «Дубай» буквально забросал «Зенит» «трёшками». Три точных дальних попадания из-за дуги от Конды Костича позволили дебютанту Евролиги оформить рывок 9:2. Преимущество клуба из ОАЭ достигло уже 17 очков — 63:46. Александр Секулич взял тайм-аут, чтобы попытаться привести в чувство своих подопечных. Пауза получилась эмоциональной, так как тренер немного повышал голос. И это сработало! После выхода на паркет игроки «Зенита» стали лучше взаимодействовать, находить моменты для свободных бросков и проходов под кольцо. Под конец отрезка включился на полную Димитриевич. Ненад дважды отличился в проходе, а также положил «трёшку» с фолом. Благодаря усилиям македонца «Зенит» вернулся в игру, правда, всё равно уступил сопернику в четверти — 28:29.

Старт заключительного отрезка получился хорошим для «Зенита»: команда подобралась на расстояние шести очков — 84:90 — и в целом смотрелась отлично. Впервые в матче нападение «Дубая» застопорилось, а сине-бело-голубые прибавили, подобравшись вплотную — 89:90. В этом отрезке шикарно проявил себя Фрейзер, оформивший два важнейших попадания. Концовка получилась жаркой: «Зенит» не просто вернулся в игру, а уже навязывал свой темп и диктовал условия. Воронцевич положил две «трёшки», Димитриевич — добавил ещё одну. Подопечные Секулича за полторы минуты до конца сравняли счёт во встрече — 101:101. Бэйкон в проходе набрал два очка, выведя «Дубай» вперёд. Пойтресс вышел на штрафную линию и реализовал лишь один бросок. Препелич не воспользовался возможностью увеличить отрыв от соперника. «Зениту» необходимо было чудо, чтобы спастись.

Это чудо организовал Фрейзер. Трент взял мяч в свои руки за 30 секунд до конца встречи и отправил в цель трёхочковый. У «Дубая» решающую атаку начал Бэйкон. Дуэйн долго стоял в центре площадки, но после заслона отдал его Мусе. Джанан пошёл в проход и допустил ошибку, выронив мяч из рук. Игроки «Зенита» воспользовались оплошностью и довели дело до победы — 107:103.

Звание самого результативного игрока встречи поделили между собой Пойтресс — 25 очков и шесть подборов и Муса — 25 очков и семь подборов. У «Зенита» важнейшую роль сыграли Димитриевич — 23 очка и восемь передач, Воронцевич — 11 очков и, конечно же, Фрейзер — 22 очка и пять передач. Именно Трент стал той самой палочкой-выручалочкой, когда сине-бело-голубым было это необходимо. Он давал огня и заряжал партнёров вокруг. Шикарную игру провели Бэйкон (21 очко) с Кондичем (22 очка), но, скорее всего, они бы обменяли всю свою индивидуальную статистику на победу в матче.

«Зенит» отыграл отставание в 19 очков — такой разрыв был на старте третьей четверти. Игра получилась очень результативной. Впервые в истории турнира две команды набрали как минимум 100 очков каждая, а также «Зенит» обновил достижение в Суперкубке по набранным очкам. Никому ещё не удавалось преодолеть порог 105 очков — сине-бело-голубые теперь первые в этом списке. Поражает и реализация команд: у клуба из России процент попаданий с игры был 56,1%, а с трёхочковой дистанции — 53,6%, у «Дубая» — 64,2% — с игры, и 50,0% — из-за дуги. Команды по большей части играли от атаки, отчего встреча получилась очень зрелищной. Нас ждёт российский финал — ЦСКА сразится с «Зенитом» за звание чемпиона Суперкубка Единой лиги.