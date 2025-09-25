У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?

Тревогу вызывает не столько само название травмы, сколько момент её появления. Егор Дёмин, которому всего 19 лет, оказался в центре внимания после драфта-2025: «Бруклин» выбрал его под восьмым номером, впервые за 15 лет лотерейный пик был потрачен на российского баскетболиста. Молодой игрок, обладающий поразительными для своего амплуа антропометрическими данными и тонким баскетбольным чутьём, должен был стать одной из ключевых фигур на тренировочном сборе. Однако старт его карьеры омрачил медицинский вердикт — разрыв подошвенной фасции.

К этому моменту у Дёмина уже была солидная репутация. В системе мадридского «Реала» он провёл результативный сезон во второй команде, где набирал почти 16 очков за игру, уверенно боролся за подборы и раздавал передачи. Перебравшись в NCAA, всего за один год в BYU он вошёл в историю: 180 результативных передач для новичка — рекорд программы, подкреплённый стабильной статистикой по очкам и подборам. Рост — 206 см на позиции разыгрывающего — сразу выделил его на драфт-комбайне. Скауты и аналитики отмечали уникальное сочетание габаритов и игровых навыков как чрезвычайно ценное и редкое.

В Летней лиге в Лас-Вегасе Дёмин провёл три встречи и подтвердил репутацию универсального баскетболиста, способного влиять на ход игры даже за счёт трёхочковых бросков — компонента, который раньше чаще всего критиковали. Но именно после этих матчей врачи диагностировали у него повреждение подошвенной фасции. Травма возникла не в результате одного резкого эпизода, а вследствие накопительной нагрузки. Примечательно, что за год Егор набрал вес естественным образом — прибавил порядка 10 кг.

Для баскетболиста подобная травма может стать серьёзным испытанием: подошвенная фасция соединяет пятку с пальцами и обеспечивает поддержку стопы при каждом движении. Разрыв этой ткани не всегда означает длительный перерыв, однако требует ограничения физических нагрузок. В истории лиги встречались подобные случаи: например, Малкольм Брогдон в 2019 году пропустил около двух месяцев, а Горан Драгич в 2020-м героически пытался вернуться на площадку уже через 10-12 дней, рискуя здоровьем ради участия в финальной серии плей-офф. В обоих случаях речь шла о напряжённом графике сезона. У Дёмина ситуация иная — травма выявлена летом, и у клуба есть возможность внимательно проконтролировать процесс восстановления.

Как отметил генеральный менеджер Шон Маркс, в начале тренировочного лагеря Егор будет работать по индивидуальной ограниченной программе, однако план восстановления составлен так, чтобы к старту сезона он был полностью готов. Сам баскетболист подчёркивает, что полностью доверяет медицинскому штабу и не считает травму серьёзной долгосрочной проблемой. В подобных ситуациях медицинский подход приобретает решающее значение: именно грамотное дозирование нагрузки определяет, останется повреждение лишь краткосрочным эпизодом или перерастёт в хроническую помеху на протяжении всего сезона.

Для «Нетс» это своеобразная проверка на прочность. Клуб проходит этап перестройки, а ставка на Дёмина — часть долгосрочного плана развития. Его видят в роли связующего звена на задней линии, способного облегчить работу скорерам и взять на себя функции дирижёра нападения. Конечно, отсутствие полноценного предсезонного сбора может замедлить процесс адаптации, но не ставит под сомнение потенциал и перспективы игрока.

График восстановления позволяет смотреть на ситуацию с осторожным оптимизмом. Диагностированная в июле травма, как правило, требует шести-восьми недель реабилитации, что оставляет все шансы вернуться к полноценным тренировкам до начала чемпионата. Практика других игроков подтверждает: если медицинское сопровождение организовано на должном уровне и диагноз поставлен своевременно, такие повреждения редко сказываются на дальнейшей карьере.

Сама ситуация лишь подчёркивает, насколько важен для молодого игрока грамотный переход на уровень НБА. Ему предстоит адаптироваться к совершенно иным физическим требованиям, значительно превышающим нагрузки в Европе и студенческом баскетболе. Первое серьёзное испытание пришло раньше, чем ожидалось, и от того, как с ним справятся сам Дёмин и клуб, во многом зависит динамика его дебютного сезона.

В целом речь идёт о травме, которая способна лишь немного замедлить процесс вливания в новую команду, однако не представляет угрозы для самого старта карьеры. На данном этапе это рабочая ситуация, требующая дисциплины и профессионального подхода, а не повод для тревоги. Для «Бруклина» главный вопрос сейчас — насколько бережно получится провести одного из самых перспективных новичков через первый серьёзный вызов на профессиональном уровне.