Леброн Джеймс хочет создать альтернативу НБА. Интересно, к чему это приведёт

Время от времени в спортивном мире появляются идеи, которые на первый взгляд кажутся слишком грандиозными, чтобы в них сразу поверить. К числу таких относится недавняя новость: Леброн Джеймс и его бизнес-партнёр Маверик Картер объединяют инвесторов с целью создания новой баскетбольной лиги. Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что переговоры перешли из разряда слухов в стадию реального планирования — проект может стартовать уже в 2026 году. Главное отличие этой затеи — ставка на международный формат и вдохновение европейскими традициями, а не очередная попытка создать ещё одну американскую лигу.

Скептицизм в отношении подобных начинаний вполне объясним. За последние десятилетия предпринимались различные попытки конкурировать с НБА, но все они в конечном итоге сталкивались с финансовыми трудностями и недостатком интереса со стороны игроков и болельщиков. Однако нынешний проект выделяется масштабом: за ним стоят такие мощные инвестиционные структуры, как RedBird Capital и Fenway Sports Group, а сам Леброн Джеймс впервые участвует не опосредованно, а в качестве одного из ключевых инициаторов. Уже это придаёт инициативе вес и заставляет к ней прислушаться.

Пока детали формата держатся в секрете. Наиболее часто обсуждается гастрольная модель: мужские и женские команды (по шесть в каждой категории) будут перемещаться между городами, устраивая турнирные этапы по принципу автоспорта. Такой подход делает лигу одновременно гибкой и глобальной, но требует колоссальных вложений и тщательной логистики. Рассматривается и другой вариант — создание гибридной структуры с постоянным присутствием в ключевых регионах. В любом случае объединение мужских и женских команд в рамках одного проекта способно сформировать уникальную медийную экосистему — нечто редкое для мирового баскетбола.

Ключевой вопрос — ресурсы. Чтобы действительно соперничать с НБА, необходимы миллиарды долларов инвестиций, крупные телевизионные контракты и готовность хотя бы части звёзд рискнуть ради новой лиги. НБА вряд ли будет просто наблюдать за конкурентом: стоит ожидать юридического противодействия, давления на игроков, контроля за трансляциями и аренами. Поэтому полноценная конкуренция с НБА кажется маловероятной, однако нишевый успех исключать нельзя.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Jason Miller/Getty Images

Наиболее реальный сценарий — старт проекта в ограниченном формате: меньше команд, меньше городов, больше свободы для экспериментов с правилами и маркетингом. Такая лига не будет восприниматься как прямая угроза НБА, зато способна заинтересовать мировую аудиторию и проверить жизнеспособность идеи. Особенно перспективными выглядят рынки Азии, Ближнего Востока и Африки — те регионы, где позиции НБА пока не так сильны, как в США и Европе.

Мотивация Леброна Джеймса вполне прозрачна. Уже много лет он выстраивает свою деловую империю — от медиахолдинга SpringHill до других амбициозных начинаний. Запуск новой лиги для него — шанс взять под контроль продукт, независимый от регламента НБА. Если проект окажется успешным, Леброн войдёт в историю не только как выдающийся баскетболист, но и как один из ведущих спортивных предпринимателей современности. Конечно, неудача может ударить по его репутации, но масштаб и дерзость идеи вполне оправдывают риск.

История спорта знает случаи, когда альтернативные лиги действительно меняли ландшафт — вспомнить хотя бы Американскую баскетбольную ассоциацию, подарившую миру новшества и в итоге слившуюся с НБА, однако оставившую заметный след. В футболе же попытка создания Европейской Суперлиги продемонстрировала: даже самые обеспеченные проекты обречены на провал без поддержки болельщиков и институтов. Вывод очевиден: одних инвестиций и громких имён мало, если нет доверия аудитории и устойчивой бизнес-модели.

Риски лежат на поверхности. Переманить звёздных игроков мешают долгосрочные контракты и преданность НБА. Сложности с логистикой и частыми перелётами быстро могут превратить инновационный формат в испытание для спортсменов. Возможные неудачи с телевизионными контрактами способны лишить лигу ключевых доходов. Кроме того, любые разногласия с ФИБА или национальными федерациями могут заблокировать участие игроков в международных турнирах.

Тем не менее сам факт появления глобального баскетбольного проекта с участием Леброна уже меняет расстановку сил. Возникает вопрос: действительно ли НБА по-прежнему не имеет альтернатив и не настало ли время для появления новой лиги, способной учитывать разные культурные традиции? Даже если начинание останется нишевым, оно может стать отправной точкой для нового баланса в мировом баскетболе.

Предсказать, перерастёт ли этот замысел в полноценного конкурента НБА или останется экспериментом, пока сложно. Однако уже одно только сочетание имени Джеймса, многомиллиардных инвестиций и международного формата превращает этот проект в одну из самых захватывающих тем в спорте. И если новая лига всё же начнёт работу, баскетбольный ландшафт изменится навсегда.