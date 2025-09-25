Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025, Црвена Звезда — Дубай, матч за третье место: результат, счёт, кто победил, баскетбол

Клубы Евролиги порадовали на Суперкубке. У российских команд были топовые соперники
Никита Бирюков
«Црвена Звезда» заняла третье место в Суперкубке
Аудио-версия:
Комментарии
Очень удачный кейс.

Последний день Суперкубка Единой лиги ВТБ начинался с матча за третье место. В борьбе за бронзу сошлись местная «Црвена Звезда» и новичок Евролиги «Дубай». Как проходила встреча и кто проявил себя лучше других — в материале «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги — 2025: как выглядит сетка

Если вчера «Дубай» в игре с «Зенитом» устроил самую настоящую перестрелку с огромным количеством набранных очков, то с «Црвеной Звездой» новичок Евролиги умерил свой пыл. Команды шли вровень на протяжении всей четверти — никому не удавалось оторваться от соперника. Лишь точная «трёшка» Тайсона Картера под занавес отрезка вывела сербский клуб вперёд — 22:19.

Старт второго отрезка получился более результативным. Авуду Абасс реализовал два трёхочковых броска, а у «Црвены Звезды» с дальней дистанции отличились Айзея Кэнэн и Картер. Игра раскрылась. В одном из моментов Кэнэн после прохода неудачно приземлился на паркет. Разыгрывающему потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть площадку. За своего игрока баскетболисты белградского клуба выкладывались на полную, сумев сыграть вничью в отрезке, в котором «Дубай» смотрелся лучше, чем в первом. 22:22 — закономерный итог второй десятиминутки.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Сначала казалось, что третья четверть проходила под контролем клуба из Сербии, однако в определённый момент «Дубай» включил повышенные обороты и во многом благодаря игре Джанана Мусы и Косты Кондича не только отквитал всё отставание, но и вышел вперёд. Тем временем «Црвена Звезда», понимая, что матч уходит из рук, прибавила под конец отрезка. 22:15 — десятиминутка за клубом из ОАЭ.

Хозяева паркета («Црвена Звезда») благодаря усилиям Джордана Нворы и Картера отлично начали заключительный отрезок. Подопечные Янниса Сферопулоса контролировали игру и даже в критические моменты, так скажем, держали удар. У клуба из Белграда было преимущество в шесть очков, однако «Дубай» буквально за две минуты сократил отставание — Абасс положил «трёшку», после чего команда из Дубая подобралась практически вплотную — 80:82. Правда, времени на ответ почти не осталось. С таким счётом встреча и закончилась в пользу «Црвены Звезды».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
25 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
82 : 80
Дубай
Дубай
Црвена Звезда: Нвора - 19, Картер - 15, Монеке - 15, Изунду - 8, Кэнэн - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Риверо - 6, Добрич - 4, Давидовац - 2, Миленович, Калинич, Оджелей
Дубай: Кондич - 15, Абасс - 12, Муса - 11, Кабенгеле - 10, Петрушев - 10, Дангубич - 9, Каменьяш - 8, Бэйкон - 5, Аврамович, Препелич, Андерсон, Анджушич

Самым результативным игроком встречи за третье место стал Нвора. На счету Джордана 19 очков, пять подборов и одна передача. Монеке и Картер добавили по 15 очков каждый. В составе «Дубая» лучше остальных себя показал Кондич — 15 очков и пять подборов. По игре было видно, что встречаются два клуба Евролиги, которые готовы выкладываться как в обороне, так и в защите. Конечно, у команды из ОАЭ многое пока не получается, так как состав сильно видоизменился, но всё должно прийти со временем.

Вообще, здорово, что Единой лиге удалось договориться с «Црвеной Звездой» и «Дубаем» для того, чтобы команды выступили в Суперкубке. Наши же команды показали свою готовность играть не просто на равных, но и обыгрывать клубы из Евролиги. Многие до сих пор гадали, как бы мы смотрелись, вернувшись прямо сейчас на международную арену. ЦСКА и «Зенит» доказали, что российские команды точно боролись бы за плей-офф.

Следим за финалом!
Финал Суперкубка Единой лиги: ЦСКА против «Зенита»! Матч двух лучших команд России — LIVE
Live
Финал Суперкубка Единой лиги: ЦСКА против «Зенита»! Матч двух лучших команд России — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android