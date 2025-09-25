Клубы Евролиги порадовали на Суперкубке. У российских команд были топовые соперники

Последний день Суперкубка Единой лиги ВТБ начинался с матча за третье место. В борьбе за бронзу сошлись местная «Црвена Звезда» и новичок Евролиги «Дубай». Как проходила встреча и кто проявил себя лучше других — в материале «Чемпионата».

Если вчера «Дубай» в игре с «Зенитом» устроил самую настоящую перестрелку с огромным количеством набранных очков, то с «Црвеной Звездой» новичок Евролиги умерил свой пыл. Команды шли вровень на протяжении всей четверти — никому не удавалось оторваться от соперника. Лишь точная «трёшка» Тайсона Картера под занавес отрезка вывела сербский клуб вперёд — 22:19.

Старт второго отрезка получился более результативным. Авуду Абасс реализовал два трёхочковых броска, а у «Црвены Звезды» с дальней дистанции отличились Айзея Кэнэн и Картер. Игра раскрылась. В одном из моментов Кэнэн после прохода неудачно приземлился на паркет. Разыгрывающему потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть площадку. За своего игрока баскетболисты белградского клуба выкладывались на полную, сумев сыграть вничью в отрезке, в котором «Дубай» смотрелся лучше, чем в первом. 22:22 — закономерный итог второй десятиминутки.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Сначала казалось, что третья четверть проходила под контролем клуба из Сербии, однако в определённый момент «Дубай» включил повышенные обороты и во многом благодаря игре Джанана Мусы и Косты Кондича не только отквитал всё отставание, но и вышел вперёд. Тем временем «Црвена Звезда», понимая, что матч уходит из рук, прибавила под конец отрезка. 22:15 — десятиминутка за клубом из ОАЭ.

Хозяева паркета («Црвена Звезда») благодаря усилиям Джордана Нворы и Картера отлично начали заключительный отрезок. Подопечные Янниса Сферопулоса контролировали игру и даже в критические моменты, так скажем, держали удар. У клуба из Белграда было преимущество в шесть очков, однако «Дубай» буквально за две минуты сократил отставание — Абасс положил «трёшку», после чего команда из Дубая подобралась практически вплотную — 80:82. Правда, времени на ответ почти не осталось. С таким счётом встреча и закончилась в пользу «Црвены Звезды».

Самым результативным игроком встречи за третье место стал Нвора. На счету Джордана 19 очков, пять подборов и одна передача. Монеке и Картер добавили по 15 очков каждый. В составе «Дубая» лучше остальных себя показал Кондич — 15 очков и пять подборов. По игре было видно, что встречаются два клуба Евролиги, которые готовы выкладываться как в обороне, так и в защите. Конечно, у команды из ОАЭ многое пока не получается, так как состав сильно видоизменился, но всё должно прийти со временем.

Вообще, здорово, что Единой лиге удалось договориться с «Црвеной Звездой» и «Дубаем» для того, чтобы команды выступили в Суперкубке. Наши же команды показали свою готовность играть не просто на равных, но и обыгрывать клубы из Евролиги. Многие до сих пор гадали, как бы мы смотрелись, вернувшись прямо сейчас на международную арену. ЦСКА и «Зенит» доказали, что российские команды точно боролись бы за плей-офф.