ЦСКА — обладатель Суперкубка Единой лиги! «Зенит» не справился с мощными армейцами

Обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ становились лишь два клуба — ЦСКА и «Зенит». Команды по два раза забирали трофей, но в этом, 2025 году, кому-то суждено выйти вперёд по количеству титулов.

В финале лучше начал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга обескуражил ЦСКА в обороне, не дав лидерам армейцев много пространства. При этом в атаке сине-бело-голубые отлично действовали в переходных фазах и находили моменты для бросков. Петербуржцы усилиями Георгия Жбанова, Владислава Емченко и Андре Роберсона оформили рывок 10:5, заставив Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут. Тренер ЦСКА в паузе взбодрил своих подопечных, которые вышли на паркет совсем в другом настроении. Самсон Руженцев набрал пять очков, Иван Ухов послал в цель «трёшку», и армейцы уже впереди — 16:15. В итоге четверть завершилась с минимальным преимуществом московского клуба — 19:18, но в игре присутствовал сумбур с обеих сторон, о чём говорят по шесть потерь и у «Зенита», и у ЦСКА.

Во втором игровом отрезке, напротив, армейцы лучше стартовали. «Зенит» не мог набрать очков две минуты, а Тримбл и Астапкович отметились точными «трёшками». Теперь уже Александру Секуличу пришлось вмешиваться в игру. Правда, сине-бело-голубым это не помогло. ЦСКА словно с цепи сорвался, набирая очки с любых дистанций, действуя крайне эффективно. Тримбл «поливал» из-за дуги и отдавал передачи на любой вкус, а Ливио Жан-Шарль разрывал в «краске». В определённый момент армейцы оторвались на 20 очков, однако «Зенит» немного сократил отставание в счёте — 32:49. Вряд ли кто-то ждал провальной второй четверти от подопечных Секулича (14:30).

Перерыв завершился, а ситуация на паркете не изменилась: «Зенит» не находил на Тримбла и Руженцева управы — этот дуэт набирал бо́льшую часть очков ЦСКА. Мело и вовсе за 14 минут на паркете записал на свой счёт 20 очков без единого промаха с игры! У сине-бело-голубых стало получаться с дальней дистанции: Щербенёв отправил в цель две «трёшки», а Жбанов с Димитриевичем добавили ещё по одной каждый. Игра выравнялась, под конец четверти Жбанов в борьбе за мяч сцепился с Уэйром. Баскетболисты немного потолкались и поговорили на повышенных тонах. Оба получили по неспортивному фолу, а ситуация улеглась. На эмоциях ЦСКА выиграл четверть со счётом 32:26.

Интрига уже давно сошла на нет. В решающей четверти команды просто доигрывали матч, прекрасно понимая, кому достанется победа в этом противостоянии. Димитриевич и Мартюк разыгрались под самый конец, но уже было поздно. ЦСКА одержал победу с итоговым результатом 96:79.

Лучшим игроком встречи смело можно считать Тримбла, на счету которого 26 очков, восемь передач и четыре подбора. Также Мело получил награду самому ценному игроку турнира (MVP). Руженцев добавил 20 очков и три подбора, Жан-Шарль — 16 очков. В «Зените» выделялись россияне: Жбанов — 17 очков и девять подборов, Щербенёв — 12 очков и четыре подбора, Мартюк — 11 очков и три подбора, а также Воронцевич — 11 очков.

ЦСКА с первого матча на турнире выглядел лучше остальных и, честно говоря, выделялся. «Зенит» совершил серьёзный камбэк во встрече с «Дубаем», но чуда с армейцами не случилось. Москвичи забрали третий Суперкубок в истории, обогнав сине-бело-голубых по количеству трофеев. Командам ещё предстоит выявить сильнейшего в сезоне-2025/2026, правда, здесь и сейчас ЦСКА — чемпион.