5 главных выводов после Суперкубка Единой лиги — 2025

Суперкубок Единой лиги ВТБ завершился всего за два дня — столь компактный формат объясняется проведением турнира по системе «Финал четырёх». За трофей боролись две российские команды — ЦСКА и «Зенит», а также два участника Евролиги: амбициозный «Дубай» и именитая «Црвена Звезда». В итоге в финале сошлись российские клубы, но это ничуть не умаляет значимости турнира, который прошёл на высоком уровне и дал пищу для размышлений. Подробнее — в материале «Чемпионата».

Наши гранды — это уровень Евролиги

Первый день турнира и сразу две большие победы: «Црвена Звезда» терпит разгром от ЦСКА, а «Зенит» вырывает у «Дубая» победу в яркой концовке. Сезон ещё не начался, команды только набирают кондиции, но соперники у наших всё равно были крепкие. А потому две победы и российский финал Суперкубка — это и достижение, и хороший показатель. Подтверждение тому, что ЦСКА и «Зенит» могли бы играть на высочайшем международном уровне даже в нынешних составах. Жаль, что в расписание турнира уместилось всего четыре матча. Ведь чем больше подобных противостояний нам доводится наблюдать, тем это круче для Единой лиги и отечественного баскетбола в целом. Парни из ЦСКА, например, также не скрывали, что хотели бы ещё раз зарубиться с «Дубаем». Но им, как и нам, такой возможности теперь придётся подождать. Надеемся и верим, что дальше — больше, и в следующем году Суперкубок станет не менее масштабным событием.

Поддержка и шоу

Ни для кого не секрет, что в Сербии любят баскетбол, да и вообще командные виды спорта — в любой дисциплине коллективам «Црвены Звезды» и «Партизана» оказывают сумасшедшую поддержку. И раз уж один из этих клубов оказался почётным участником Суперкубка Единой лиги, местные фанаты наглядно показали всем присутствовавшим, как принято болеть в Сербии. Было громко, было людно. Более 12 тыс. зрителей на 18-тысячной арене — это очень хороший результат для предсезонного турнира, который впервые в истории прошёл за пределами России. Ещё и в рабочий день! Но расписание специально было составлено так, чтобы фанаты хозяев могли поддержать своих ребят на баскетболе, а потом отправится прямиком на футбольную Лигу Европы, где «Црвена Звезда» играла с шотландским «Селтиком». Организаторы устроили шоу подстать: с огнём, дымом и прочей пиротехникой. Самой горячей (в прямом смысле слова) выдалась церемония накануне финала. Зрители точно остались под впечатлением.

Именитые гости и интерес

В ходе как первого, так и второго дня соревнования в секции непосредственно возле паркета то и дело мелькали знакомые лица. Что самое важное, интерес к турниру проявили и именитые гости. Тут и Желько Обрадович, который внезапно показался с помощниками из штаба «Партизана» (вот и гадайте, за кем они наблюдали), и агент Николы Йокича Мишко Ражнатович. Многие гости отмечали высокий уровень баскетбола и хвалили российские команды. Такая поддержка как никогда необходима в условиях отстранения. Важно понимать, что Единая лига не пропала с зарубежных радаров и до сих пор имеет репутацию сильного, конкурентного турнира, в котором топы превосходят по уровню отдельные команды Евролиги. И то, что об этом прямо говорят далеко не последние люди из мира европейского баскетбола, должно послужить весомым аргументом в глазах всех сомневающихся.

Стабильность — залог успеха ЦСКА

Зачем что-то менять, если всё и так работает? Такой стратегии уже второй год подряд придерживается московский ЦСКА. Тренеру Пистиолису предложили длительный контракт, чемпионский костяк сохранили, насколько это было возможно, усилив при этом несколько позиций. И видимо, именно поэтому настолько лучше остальных армейцы смотрелись в ходе этого Суперкубка. Продуманная, стабильная игра и заслуженная победа как итог — в сезон-2025/2026 красно-синие вкатываются более чем уверенно. Конечно, для большинства успех москвичей в Суперкубке вряд ли стал большой неожиданностью. Тем не менее две разгромные победы — одна из которых произошла над командой Евролиги — всё-таки подтверждают серьёзную разницу в классе.

У «Зенита» есть потенциал

Обновлённый «Зенит» выдал сенсацию в первый игровой день, совершив камбэк в матче с «Дубаем», но сделать заявку не чемпионство всё-таки не смог. Это неудивительно, если учесть, насколько глобальными оказались кадровые перестановки в межсезонье. Конечно, петербуржцы усилились. Вернули в Единую лигу Ненада Димитриевича, добавили Андре Роберсона с его огромным опытом в НБА, да и ушедшему тренеру Паскуалю нашли достойную замену. Тем не менее пока всё выглядит так, будто свою игру «Зенит» ещё не нащупал — ни в защите, ни в нападении. Всего лишь вопрос времени — очень хочется в это верить.

Новый сезон Единой лиги стартует уже на этой неделе — в воскресенье пройдёт матч открытия регулярного чемпионата между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем». Следом на паркет выйдут казанский УНИКС и пермская команда, теперь выступающая под названием «Бетсити Парма». «Чемпионат» и дальше будет внимательно следить за всеми событиями российского баскетбола и делиться самыми интересными подробностями.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2