У «Зенита» проблемы или всё не так просто, как кажется?

«Зенит» занял второе место в Суперкубке Единой лиги ВТБ 2025 года, уступив в финале ЦСКА. Команда Александра Секулича героически перевернула матч с «Дубаем», но оказалась разбита армейцами. Почему так произошло и что необходимо исправить, чтобы побороться за чемпионство в Единой лиге — в материале «Чемпионата».

Стоит начать с того, что «Зенит» начал предсезонную подготовку без главного тренера Секулича. Словенский специалист работал в составе сборной на Евробаскете-2025. Последним матчем Словении на турнире стала встреча с Германией, которая завершилась 10 сентября. На следующий же день Секулич отправился в расположение «Зенита». Фактически у тренера было две недели на подготовку. Конечно, ассистенты Александра руководили предсезонным сбором в отсутствие главного, однако это совершенно другой уровень взаимодействия. Идею и общую концепцию помощники могут объяснить, но настрой игроков, мельчайшие детали — всё к главному тренеру. Естественно, его отсутствие на сборах сыграло свою роль.

«Зенит» сильно обновился перед стартом нового сезона. Большинство легионеров ушло, на смену им пришли новые. И новички пока не могут найти свою игру — что абсолютно нормально. Андре Роберсона брали в качестве «цепного пса» в оборону, Ненада Димитриевича — на роль главного дирижёра и качественного снайпера, Ливая Рэндольфа — за его большой опыт и умение помочь команде там, где это максимально необходимо.

Ливай Рэндольф Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Пока меньше всего вопросов по игре к оставшимся в команде Тренту Фрейзеру и Алексу Пойтрессу, если говорить про легионеров. Среди россиян пока не лучшим образом себя проявили как раз новички: Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский, Владислав Емченко. Видно, что не хватает сыгранности и взаимопонимания. И кажется, что каждый в составе, включая легионеров, пока не до конца понимает, что хочет видеть тренер на паркете. Не наблюдается общей концепции и вектора, куда это всё может привести.

Для того чтобы претендовать на чемпионство, «Зениту» необходимо строить свою игру через лидеров, как это делает, например, ЦСКА. В составе армейцев каждый может выстрелить в определённый момент, но Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Ливио Жан-Шарль выделяются среди всех остальных. Именно они и делают разницу. Сине-бело-голубым необходимо прийти к тому, что Димитриевич и остальные лидеры будут решать исход матчей, а для этого необходимо одно — время.

Если подводить классический итог, «Зениту» необходимо время на то, чтобы сыграться, и лишь тогда мы увидим: получилось у руководства клуба собрать и сплотить игроков или нет. То же самое можно сказать и про Секулича, который только-только приступил к работе с командой. Пока у сине-бело-голубых есть проблемы, но это лишь на фоне мегастабильного ЦСКА, играющего основным костяком уже несколько лет. «Зенит» в прошлом сезоне сильно прибавил именно во второй части сезона, когда все притёрлись друг к другу, и, как говорится, пошло-поехало. Впереди регулярка Единой лиги, и путь к чемпионству будет тернистым.