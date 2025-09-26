«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина

Крайне редко случаются моменты, когда одна франшиза словно переворачивает страницу истории. Для «Лейкерс» таким переломом стал Леброн Джеймс. Его карьера, долгие годы воспринимавшаяся как неисчерпаемый ресурс, впервые перестала быть гарантией будущего. Последние события ясно дали понять: клуб строит планы уже без привычной опоры на него.

Рубежным моментом стал обмен февраля 2025-го: Энтони Дэвис отправился в «Даллас», а в Лос-Анджелес приехал Лука Дончич. Это стало сигналом о смене вектора. Дончич сразу получил максимальное продление на три года и статус новой оси проекта. Леброн же не дождался даже обсуждения желаемого короткого контракта «1+1» — молчание клуба прочитывалось однозначно: ставка на будущее делается без него.

Парадокс в том, что сам Джеймс и не думает сдавать позиции. В 40 лет он по-прежнему набирает 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи при 51% реализации и почти 40% из-за дуги — показатели, достойные звёзд первой величины. Но параллельно рядом выходит Дончич с 33,9 очка, 9,2 подбора и почти 10 передачами за позапрошлый сезон, а затем подтверждает уровень блестящим Евробаскетом-2025 за Словению. Когда сталкиваются две вселенные, клуб выбирает ту, что сулит десятилетие доминирования.

Этот сезон станет для Леброна уникальным: впервые за карьеру он начинает его без контракта на будущее. Всегда именно он диктовал правила — сам определял, где играть и на каких условиях. Теперь сценарий пишет клуб. Интрига очевидна: сумеет ли он превратить ситуацию в вызов или же напряжение внутри команды станет неизбежным?

Лука Дончич Фото: Getty Images

Для «Лейкерс» же важнее прагматика, а не символизм. Прошлый сезон с третьим местом на Западе (50-32) и быстрым поражением от «Миннесоты» в плей-офф (1-4) показал: одних подвигов Джеймса мало. Команда оставалась нестабильной, и в долгосрочной перспективе опора на ветерана уже не выглядит стратегией роста.

Главный акцент нового этапа задаёт Джей Джей Редик. Публично он не упускает случая подчеркнуть готовность Леброна, однако в каждом комментарии делает оговорку: приоритет — развитие Дончича. И состав выстроен под него. Деандре Эйтон добавляет стабильность в «краске», Маркус Смарт следит за порядком и обороной, а сама система целиком крутится вокруг возможностей Луки. Для Джеймса же это значит одно: впервые за карьеру он вынужден примерять роль второй опции.

Что дальше? Вариантов несколько. Возможно, он согласится на новый контракт на скромные деньги ради того, чтобы разделить сезон с сыном Бронни, который продолжает свой путь в лиге. Глядишь, и второй сын через год появится в НБА. Не исключён и другой сценарий: переход в клуб, где летом 2026 года появится реальная перспектива титула. И, конечно, остаётся вопрос о завершении карьеры — пусть сам Леброн пока этого и не озвучивает.

Леброн Джеймс Фото: Al Bello/Getty Images

Особое значение придаёт ситуации его контрактная история. Два десятилетия он мастерски управлял процессом: короткие сделки в «Кливленде», гибкие соглашения в «Майами» и в «Лейкерс» — всегда контроль был в его руках. Сегодня впервые всё иначе: клуб держит рычаги. И это делает нынешний сюжет особенно жёстким.

Такие переходные моменты всегда болезненны для франшиз. Когда-то «Лейкерс» позволили Коби уйти на своих условиях, сохранив атмосферу уважения и символизма. Сейчас путь выбран иной — прагматичный, без лишних эмоций. Джеймс по-прежнему способен выдать матч на 40 очков, однако клуб сделал ставку на того, кто олицетворяет будущее.

Поэтому происходящее — не вопрос формы Леброна и не случайная заминка на переговорах. Это стратегия. «Лейкерс» поставили точку в одной эпохе и открыли новую страницу. Леброн в ней остаётся важным игроком, но уже не центром вселенной.