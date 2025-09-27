«Локо» и УНИКС входят в сезон. Чего ожидать от первых матчей Единой лиги?

28 сентября в 14:00 мск стартует сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ. До этого события осталось совсем мало времени, поэтому давайте понемногу входить в режим просмотра регулярного чемпионата. Стартует он матчем в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург

Эти команды в прошлом сезоне встречались между собой восемь раз: по четыре матча в регулярном чемпионате и плей-офф. Во время регулярки счёт в противостоянии был равным — 2-2, в самой важной стадии года «Локо» одержал победу 3-1 и пробился в полуфинал. Правда, если «Уралмаш» почти не изменился — клуб провёл лишь точечные усиления, а основной костяк остался, то у краснодарцев поменялось очень многое.

«Локомотив-Кубань» проводил предсезонку в Турции, где добыл четыре победы при трёх поражениях с командами уровня Евролиги («Анадолу Эфес») и Еврокубка («Тюрк Телеком» и «Бахчешехир»), у «Уралмаша» была более скромная подготовка по именам соперников, которая в большинстве своём проходила в Сербии. Тем не менее клуб из Екатеринбурга никогда не стоит списывать со счетов.

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» Фото: Единая лига ВТБ

В первой встрече регулярного чемпионата Единой лиги стоит ожидать ожесточённой борьбы, огромную поддержку фанатов «Локо» в Краснодаре, так как именно им предстоит открывать сезон. Местной команде никак нельзя ударить в грязь лицом при домашних трибунах. Если говорить об игре, то будет интересно посмотреть за тем, в каком состоянии краснодарцы подошли к сезону, так как итоги сборов у них получились неоднозначными. Новый главный тренер Антон Юдин подтвердил эту информацию в своём интервью после последнего матча предсезонки: «Какие-то вещи получаются у нас неплохо, какие-то — очень плохо».

Во многом всё будет зависеть от желания и индивидуального мастерства игроков, в этом плане у «Локо» преимущество. К тому же не стоит забывать, что предстоящая встреча будет невероятно важной для одного игрока — Джеремайи Мартина. Разыгрывающий сразится со своей бывшей командой, что должно его сильнее замотивировать на хорошее выступление. «Уралмаш» не раз в прошлом сезоне обыгрывал «Локо», но класс и домашний паркет на стороне краснодарцев, как ни крути.

УНИКС — «Бетсити Парма»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Бетсити Парма Пермский край

В этой паре всё намного проще. 8 и 16 сентября УНИКС уже встречался с «Пармой» в Кубке Кондрашина и Белова и в Кубке 30-летия «Урал-Грейту». Дважды победы доставались подопечным Велимира Перасовича. Казанцы провели качественную предсезонку, проиграв лишь один матч — «Зениту». Правда, соперники были не лучшие из лучших («Купол-Родники», «Самара», «Автодор» и «Парма»). УНИКС подошёл к новому сезону в неплохой форме, хоть пока и на бумаге, но теперь в команде нет перекоса на игру одного из лидеров, как это было раньше с Акун-Пёрселлом или Рейнольдсом.

УНИКС — «Парма» Фото: Единая лига ВТБ

Руководство казанцев провело качественное межсезонье, усилив все позиции: подписание Маркуса Бингема, Пэриса Ли и Дишона Пьерра — вообще находка для УНИКСа. Си Джей Брайс уже был знаком с Единой лигой по выступлениям за «Парму», поэтому должен отлично вписаться в коллектив.

Если говорить о «Парме», команда полностью сменила ядро легионеров. На их смену пришли новые пять игроков. Впрочем, любая команда под руководством Евгения Пашутина может удивить, чего только стоит прошлый сезон, в котором клуб из Перми трижды в регулярке оказался сильнее «Локо». Может быть, «Парме» удастся удивить своего оппонента, однако пока все вводные на стороне УНИКСа — преимущество домашнего паркета, уровень игроков, а также результаты последних очных матчей в предсезонке.