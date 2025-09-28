Кто нарушит стабильность в топ-4? Главное перед стартом сезона Единой лиги

Уже сегодня, 28 сентября, стартует 17-й розыгрыш Единой лиги ВТБ. 11 команд будут сражаться за Кубок Белова — и только одна сможет поднять его над головой. Команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две игры дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться. «Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы команд Единой лиги перед стартом нового сезона.

11. «Самара»

Силовой рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/БК «Самара»

Самарский коллектив имел достаточно шаткое положение как во время минувшего сезона, так и в межсезонье. Была вероятность, что клуб вообще не примет участия в новом розыгрыше Единой лиги. Однако всё обернулось наилучшим образом для самарских болельщиков и они увидят свою команду в матчах против сильнейших клубов страны. Владислав Коновалов остался на посту главного тренера, а сам ростер претерпел существенные изменения — сразу 10 новых игроков. Волжане провели девять предсезонных матчей, однако смогли одержать лишь две победы, причём одну над представителем Суперлиги — уфимским «Динамо». Об истинном уровне команды можно будет говорить спустя некоторое время, сейчас же «Самара» является чистым листом.

10. «Енисей»

Силовой рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/БК «Енисей»

Красноярцы летом потеряли сразу шесть игроков и почти все они играли в стартовом составе в прошлом сезоне. В частности, «Енисей» покинули Тимофей Герасимов, Сергей Балашов и Виктор Сандерс — незаменимые игроки минувшего чемпионата. На смену были подписаны сразу 10 новичков. Отдельно стоит выделить присоединение Артёма Антипова (аренда из «Зенита»), Дмитрия Халдеева (аренда из «Автодора») и Михаила Ведищева (аренда из «Локомотива-Кубани»). Из легионеров добавились Мэтт Коулмэн, Данило Тасич и Доминик Артис. Подопечные Йовицы Арсича провели 10 предсезонных встреч, с которых выиграли ровно половину. Для сербского специалиста этот сезон у руля «Енисея» станет третьим.

9. МБА-МАИ

Силовой рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/ПБК МБА-МАИ

Московская команда не изменяет своим традициям и подписывает исключительно игроков с российским паспортом. Их работу на трансферном рынке стоит отметить отдельно. Если раньше МБА брала молодых игроков с прицелом на рост, то этим летом всё изменилось и ставка была сделана на опыт. Если вынести за скобки 23-летнего Павла Савков, который приехал из «Басконии», столичная команда подписала игроков с уже приличным опытом за плечами: Вячеслав Зайцев, Сергей Балашов, Александр Гудумак, Артём Комолов. Вернулся в команду и лучший скорер прошлого сезона — Андрей Зубков, который изначально планировал сменить клуб. Перед новым сезоном москвичи провели девять встреч, из которых в шести выходили победителями. Примечательно, что была и одна ничья — в игре с владивостокским «Динамо» (80:80).

8. «Автодор»

Силовой рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/БК «Автодор»

Возможно, саратовский клуб никогда прежде не был так стабилен, как сейчас. Главный тренер Миленко Богичевич входит в свой третий сезон, а в команду в третий раз возвращается Малик Ньюмен. Клуб очень достойно поработал на трансферном рынке: был арендован у «Зенит» Игорь Вольхин, а также подписан Терренс Эдвардс, который ещё в прошлом сезоне играл в NCAA за «Луисвилль» и был самым результативным игроком команды, а теперь начнёт профессиональную карьеру именно в Саратове. Помимо этого ростер, команды с поволжья был пополнен Аленом Хаджибеговичем, Александром Евсеевым и Григорием Мотовиловым. Не стоит забывать и об уходе ключевых игроков прошлого сезона — Калеба Агады, Брайанта Кроуфорда, Александра Петенёва и других. Очевидно, саратовцам нужно будет время на построение новых игровых связей, но нет сомнений, что Богичевич с этим справиться. «Автодор» провёл восемь предсезонных встреч, выиграв пять.

7. «Пари НН»

Силовой рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/БК «Пари НН»

Нижегородцы, как и многие команды, достаточно серьёзно видоизменились этим летом. Главной потерей можно назвать уход в ЦСКА центрового Александра Чадова, который был одним из лучших игроков «Пари НН» в минувшем сезоне. Однако на смену ушедшим баскетболистом появились сразу девять новичков. Из легионеров: Шейн Гэтлинг, Хантер Дин, Айзея Вашингтон и Норберт Лукач. Помимо этого, стоит отметить подписание перспективного «большого» Кирилла Попова, который минувший сезон провёл в «Химках» и вошёл в символическую пятёрку сезона в Суперлиге. У руля команды также остался Сергей Козин, а под его руководством нижегородцы провели восемь предсезонных встреч: четыре победы и четыре поражения.

6. «Бетсити Парма»

Силовой рейтинг «Бетсити Парма» Фото: «Чемпионат»/БК «Бетсити Парма»

«Парма» — одна из тех команд, которых точно ждут в верхней части турнирной таблицы Единой лиги. Самое главное, что произошло в межсезонье — сохранение тренерского штаба. Клуб продлил контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Однако команда лишилась сразу восьми игроков, половина из которых была костяком основного состава. Речь идёт про Гарретта Невелса, Стэнли Уиттакера, Самсона Руженцева и Ройса Хэмма. На смену им пришли знакомые многим Виктор Сэндерс, Микел Хопкинс, Брендан Адамс. Из тех, кто будет впервые играть в Единой лиге — Террелл Картер и Джейлен Адамс. В рамках предсезонной подготовки пермяки провели семь матчей, из которых выиграли четыре.

5. «Уралмаш»

Силовой рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/БК «Уралмаш»

За два сезона многие привыкли, что «Уралмаш» — гроза команд из топ-4. В целом за лето ничего кардинально не изменилось. В клубе остался один из лучших тренеров лиги — Ростислав Вергун, по большей части ростер сохранился и были сделаны точечные усиления в лице Тимофея Герасимова, Александра Петенёва и Гарретта Невелса, который уже выступал за уральцев в позапрошлом сезоне. Однако нельзя не подчеркнуть уход лучшего игрока прошлого сезона и самого эффективного баскетболиста Единой лиги — Джеремайи Мартина. Но несмотря на это, «Уралмаш» всё равно представляется грозной силой на фоне команд вне топ-4. Перед стартом сезона екатеринбуржцы провели девять встреч и выиграли пять из них.

4. УНИКС

Силовой рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/БК УНИКС

Казанцы сохранили главного тренера Велимира Перасовича, несмотря на то, что были слухи о его уходе. Состав мощно пополнился игроками из Евролиги, Еврокубка и Лиги чемпионов. Так, в столицу Татарстана приехали Дишон Пьерр, Пэрис Ли, Маркус Бингэм и Си Джей Брайс. Из игроков с российским паспортом казанскую команду пополнили Денис Захаров, Руслан Абдулбасиров и Иван Белоусов. Стоит отметить и большое количество продлённых баскетболистов в лице Джалена Рейнолдса, Дмитрия Кулагина, Андрей Лопатина, Михаила Беленицкого, Александра Стуленкова и Романа Илюка. УНИКС мощно провёл предсезонную подготовку, одержав шесть побед в семи встречах. Единственной командой, огорчившей казанцев, стал «Зенит» в рамках Кубка Кондрашина и Белова.

3. «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/ПБК «Локомотив-Кубань»

Прилично этим летом пошумел краснодарский «Локомотив-Кубань». И вновь больше всего разговоров о позиции главного тренера. Год назад совершенно неожиданно команду возглавил президент Андрей Ведищев. При нём клуб выдала исторический для себя старт и остановился в шаге от выхода в финал Единой лиги. Казалось, Ведищев продолжит работу тренером, совмещая этот пост с президентскими обязанностями, но спустя некоторое время после окончания минувшего чемпионата стало известно, что его сменит Антон Юдин, который в прошлом сезоне работал в Суперлиге, возглавляя ЦСКА-2. В некотором роде решение вновь неожиданное и породило много вопросов. Однако сложилось мнение, что Юдин уже давно стучался в Единую лигу в качестве главного — и в Краснодаре ему дали эту возможность. Риск ли это? Конечно. Но так же говорили и год назад. Помимо этого, «Локо» мощно усилился и по части игроков. В Краснодар перебрались самый эффективный игрок Единой лиги прошлого сезона Джеремайя Мартин, а также Винс Хантер, Ройс Хэмм, Кассиус Робертсон, Макар Коновалов, Илья Попов. Но также очень важно, что контракт продлил лучший игрок прошлого сезона в составе «Локо» — Патрик Миллер. В предсезонке краснодарцы одержали пять побед в восьми встречах, уступив лишь турецким командам.

2. «Зенит»

Силовой рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

«Зенит» второй год подряд становится одним из главных ньюсмейкеров межсезонья. Всё началось с расставания с многолетним наставником Хавьером Паскуалем. Помимо него, команду также покинули MVP последней регулярки Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, Винс Хантер, Ксавьер Мун, Денис Захаров и Окаро Уайт. Но кто пришёл вместо них — вот это действительно шок. Хавьера Паскуаля на тренерском мостике сменил экс-коуч «Локомотива» и всё ещё действующий наставник сборной Словении Александр Секулич. Главным же подписанием среди игроков, безусловно, стало возвращение чемпиона Единой лиги и MVP сезона-2023/2024 Ненада Димитриевича. Также состав петербуржцев пополнили экс-игрок НБА Андре Роберсон, Ливай Рэндольф, выступавший в прошлом сезоне в Евролиге за «Маккаби» из Тель-Авива, воспитанники «Локомотива» Андрей Мартюк и Владислав Емченко и экс-краснодарец Дмитрий Узинский. Помимо этого, контракты продлили Георгий Жбанов, ставший одним из открытий прошлого сезона, Алекс Пойтресс, Андрей Воронцевич. У Секулича уже есть опыт выхода в финал Единой лиги — теперь же он точно замахнётся на чемпионство. Ресурсов для этого у него более чем предостаточно. В предсезонных встречах «Зенит» одержал шесть побед при трёх поражениях, причём одно из них от действующего чемпиона Единой лиги — ЦСКА.

1. ЦСКА

Силовой рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы достаточно консервативно провели лето, избежав серьёзных перестановок. Из потерь существенными можно назвать только уход Алексы Аврамовича и Амата М'Бая. Однако на смену им пришли Антониус Кливленд, Александр Чадов, плюс вернулся из очень успешной аренды Самсон Руженцев. Параллельно контракты продлили Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов, Семён Антонов и Иван Ухов. Никуда не делся и главный тренер Андреас Пистиолис, который постарается в новом сезоне оформить с армейцами три-пит. Но сделать это москвичам будет крайне тяжело. Времена тотального доминирования прошли — и сейчас почти каждая команда может обыграть фаворита, в том числе и красно-синих. ЦСКА провёл семь предсезонных встреч, уступив лишь раз — «Босне». Прямо перед стартом сезона армейцы представляются самым стабильным коллективом.