За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?

В новом сезоне Единой лиги ВТБ — 2025/2026 болельщиков ожидает множество захватывающих историй и интриг. Главной темой, несомненно, станет противостояние титанов: ЦСКА, который будет стремиться завоевать чемпионский титул в третий раз подряд, и «Зенита», решительно настроенного вернуть себе лидерство после масштабного обновления состава.

Особый интерес вызовет и борьба «Уралмаша», а также других крепких середняков, способных преподнести сюрпризы и навязать конкуренцию фаворитам. За кого будете переживать вы в этом сезоне? «Чемпионат» предлагает принять участие в опрос.

