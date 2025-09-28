Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ — 2025/2026: за какие клубы переживают болельщики, масштабный опрос перед началом регулярного сезона

За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Артемий Берстенев
Опрос перед стартом сезона-2025/2026 Единой лиги
От главных грандов до крепких середняков.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ — 2025/2026 болельщиков ожидает множество захватывающих историй и интриг. Главной темой, несомненно, станет противостояние титанов: ЦСКА, который будет стремиться завоевать чемпионский титул в третий раз подряд, и «Зенита», решительно настроенного вернуть себе лидерство после масштабного обновления состава.

Единая лига — расписание всех матчей

Особый интерес вызовет и борьба «Уралмаша», а также других крепких середняков, способных преподнести сюрпризы и навязать конкуренцию фаворитам. За кого будете переживать вы в этом сезоне? «Чемпионат» предлагает принять участие в опрос.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

