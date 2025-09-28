Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену

Дождались! Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ официально стартовал. «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете принимал «Уралмаш». Команды встречались между собой в прошлом плей-офф, поэтому отлично знакомы друг с другом. Как проходил матч открытия регулярного чемпионата — в материале «Чемпионата».

Первая четверть проходила под полным контролем «Локомотива-Кубань». Антон Квитковских набрал первые очки в новом сезоне Единой лиги ВТБ — форвард положил в цель «трёшку». Домашние трибуны с самого старта встречи поддерживали краснодарцев, на этом фоне команда полетела вперёд. У «Локо» получалось отлично двигать мяч и находить свободные моменты для броска. В составе «Уралмаша» на яркие действия соперника отвечал Тимофей Герасимов, реализовавший две «трёшки». Но в определённый момент подопечные Антона Юдина, для которого этот матч стал дебютным в Единой лиге, сильно прибавили. Если сначала выделялся Квитковских, то в концовке уже делали разницу легионеры: Джеремайя Мартин и Кассиус Робертсон. «Локо» забрал первую четверть со счётом 29:18.

Во втором отрезке уже включились лидеры «Уралмаша» — Хэйден Далтон и Тайрелл Нэльсон. Команды обменивались результативными атаками, «Локо» старался задействовать всех игроков, перемещая мяч, уральцы — использовали изоляции и делали комбинации под звёзд. Ройс Хэмм отлично проявлял себя в защите, однако даже шикарного выступления центрового не хватало, чтобы остановить разогнавшийся «Уралмаш». Юдин брал тайм-ауты — не особо помогало. Отрезок за гостями — 20:16.

Перерыв пошёл на пользу «Уралмашу», так как сразу после выхода на паркет подопечные Ростислава Вергуна стали более активно действовать и в атаке, и в защите. «Локо» уже не находил свободных бросков, каждое очко приходилось выгрызать зубами. Гости не просто приблизились к сопернику, а даже перехватили инициативу. «Уралмаш» сравнял счёт (54:54) после точной «трёшки» Гарретта Нэвелса, но затем удачные действия центровых «Локо» Хэмма и Хантера позволили хозяевам паркета закончить четверть с минимальным преимуществом — 59:58.

Решающая четверть обещала быть жаркой, такой она и получилась! Квитковских реализовал два броска издали, «Уралмаш» ответил своими дальними попаданиями — отличились Белянков и Герасимов. Игра выравнялась — 70:70. Каждое владение было на вес золота. Гости ненадолго вышли вперёд, потому что Квитковских снова отличился издали. В следующей же атаке Нэвелс опять отправил «Уралмаш» на «+3», так как положил «трёшку» в цель. Вездесущий Антон и Хантер набрали четыре очка кряду для «Локо». Правда, Патрик Миллер допустил ошибку — потерял мяч — Карданахишвили воспользовался оплошностью, оформив свободный лэй-ап.

Хозяева в очередной раз провели не лучшую атаку, после которой «Уралмаш» убежал в быстрый отрыв, Нэвелс не стал делиться мячом с партнёрами, может, оно и к лучшему, ведь Гарретт реализовал важнейшую «трёшку». Юдин взял тайм-аут при отставании своей команды со счётом 78:82. Хантер сократил отставание до двух очков — 80:82. «Уралмаш» не воспользовался своей возможностью увеличить отрыв от соперника. Времени на взятие кольца у «Локо» оставалось всё меньше, так как не особо получилось организовать внятную атаку. В этот момент Робертсон взял всё в свои руки, реализовав важнейший трёхочковый бросок с сопротивлением. Хозяевам оставалось отзащищаться, но Джавонте Даглас оттолкнул от себя Хантера и быстро отправил мяч в корзину.

Главный тренер «Локо» взял тайм-аут, чтобы расписать комбинацию. После возобновления игры мяч взял в руки Миллер, Патрик на дриблинге ушёл от Дагласа, оставшись один на один с кольцом, однако промахнулся из невероятно выгодной ситуации. Зрители на трибунах не могли поверить в произошедшее. Хорошо хотя бы то, что мяч ушёл от игрока «Уралмаша», а у «Локо» была возможность выйти вперёд. Из аута передача последовала на Квитковских, и россиянин справился — с сопротивлением соперника отправил мяч в цель. «+1» повели краснодарцы. Уральцы расчертили комбинацию под дальний бросок от Далтона, но на нём сфолил Темиров, съев тем самым несколько секунд. Так как «Локо» ещё не израсходовал лимит фолов, это было правильное решение.

2,2 секунды до финальной сирены, мяч из аута вводил Герасимов, Тимофей отдал передачу на Нэвелса, который воспользовался заслоном и ушёл на открытое пространство. Гарретт взлетел над паркетом и положил «двушку». Примечательно, что Нэвелса опекал Миллер, который дважды поскользнулся, пока бежал накрывать бросок соперника. 86:85 — «Уралмаш» одержал победу.

Свой лучший матч в Единой лиге провёл Квитковских. Антон побил личный рекорд результативности, набрав 27 очков, неплохо поддержали его Хантер и Темиров — по 10 очков каждый, а также Робертсон — 11 очков. Миллер хоть и записал на свой счёт дабл-дабл, 10 очков и 10 передач, но слишком много промахивался (30% реализации бросков с игры). Не лучшее выступление Патрика. У «Уралмаша» лучшим оказался Нэвелс — 23 очка, пять передач и, конечно же, победный бросок. Отлично себя показали Герасимов (13 очков и четыре передачи) и Белянков (11 очков).

«Локомотив» феноменально начал игру, казалось, что команда и дальше продолжит действовать в таком стиле: качественно двигать мяч, использовать лучшие качества своих игроков и выкладываться на полную в обороне, однако во второй четверти всё сломалось. «Уралмаш» навязал сопернику силовую борьбу под кольцом и великолепно использовал переходные фазы в нападении. Матч получился на загляденье. Старт Единой лиги дан!