УНИКС обзавёлся ярким дуэтом, который смёл «Парму» в Единой лиге

Яркий матч в Краснодаре, в котором «Уралмаш» отыграл огромное отставание и победил благодаря шикарному броску Нэвелса, остался позади. Настало время проверки сил для УНИКСа с «Бетсити Парма».

Обескураживающее начало от УНИКСа: команда под руководством Велимира Перасовича задала такой темп во встрече, что «Парма» оказалась к нему не готова. Пэрис Ли и Михаил Беленицкий положили по «трёшке», а Маркус Бингэм разбирался с соперниками под кольцом. Казанцы оформили рывок 13:2 за три минуты на паркете, Евгению Пашутину пришлось брать тайм-аут. Вмешательство тренера помогло пермякам собраться, особенно Брендану Адамсу, который набрал 10 очков для своей команды в первой четверти. Правда, со скамейки УНИКСа подоспела помощь от Дишона Пьерра (шесть очков). «Парма» неплохо себя показала после ужасного старта, однако хозяева удержали солидное преимущество — 33:20.

Во второй четверти Ли и Бингэм сообразили красивейший аллей-уп. Тем не менее «Парме» удавалось в первые пять минут отрезка сдерживать соперника (6:6). Но наступил момент, когда УНИКС прибавил на обеих половинах. Бингэм с Беленицким вообще не промахивались, реализовав все свои попытки, набрав на двоих 24 очка. Равный счёт в десятиминутке моментально превратился в 14:6 в пользу казанцев. Преимущество хозяев уже перевалило за 20 очков. Адамс и подключившийся к нему Глеб Фирсов не оставляли попыток сократить отставание, однако усилий этой парочки не хватало, чтобы перехватить инициативу. 26:21 — четверть за УНИКСом.

Мало кто ждал от «Пармы» хорошего выступления после настолько провальной первой половины, но гости неожиданно включились: Джален Адамс стал набирать очки, Виктор Сандерс стягивал на себя внимание обороны и отдавал хорошие передачи. Уровень контакта повысился, от чего бигменам УНИКСа стало непросто орудовать под кольцом. Правда, как только у хозяев появлялись трудности в матче, они сразу же делали шаг вперёд и после этого смотрелись на порядок лучше. В третьей четверти отлично себя проявил Андрей Лопатин, а казанцы выиграли отрезок со счётом 26:20.

Концовку команды просто доигрывали. Интенсивность упала, а исход был уже предрешён. УНИКС выпустил резервистов, и во многом из-за этого команда отдала единственную четверть во встрече — 18:22. Казанцы одержали победу в матче со счётом 103:83.

Бингэм стал тем самым X-фактором. Маркус набрал 27 очков, буквально уничтожив соперников в «краске». К этому он добавил пять подборов и три перехвата, попутно став самым эффективным игроком встречи («+34»). Но был и Ли, который внёс колоссальный вклад в успех команды. Пэрис отдал восемь передач, добавив 14 очков. Разыгрывающий стал лучшим по показателю «плюс-минус» — «+36». Отлично себя проявил и Лопатин — 15 очков, семь подборов и пять передач — и Беленицкий — девять очков и три передачи.

С первых минут в составе «Пармы» выделялся Брендан Адамс. Ему удалось набрать 20 очков и три подбора. Шикарную встречу провёл Фирсов — Глеб качественно врывался в трёхсекундную зону, находя возможности для проходов. В итоге на счету центрового 16 очков и четыре подбора.

Можно смело сказать, что игра «Пармы» ещё далека от идеала. В составе УНИКСа же взаимодействия уже налажены. Каждый из игроков отлично чувствовал друг друга, особенно сегодня у команды получались каты — разрезающие передачи были на загляденье, а это говорит о том, что подопечные Перасовича провели хорошую предсезонную подготовку. Следующим соперником УНИКСа станет «Зенит», вот там-то и будет видна вся сила казанцев.