39-летний чемпион НБА подписал контракт с «Голден Стэйт». В чём замысел «Уорриорз»?

Переход Эла Хорфорда в «Голден Стэйт» не стал громкой сенсацией, однако способен заметно скорректировать внутренний баланс команды. Для франшизы, входящей в новый сезон с возрастным костяком и явным дефицитом надёжных центровых, появление игрока с таким набором навыков решает сразу несколько насущных задач.

Главная головная боль «Уорриорз» — это передняя линия. До подписания Хорфорда у клуба не было проверенного стартового центра: Джексон-Дэвис пока скорее баскетболист ротации, а Куинтен Пост отыграл в НБА всего 42 матча. Дрэймонд Грин может закрывать позиции в малых сочетаниях, но ставка на «смолл-болл» в долгосрочной перспективе слишком рискованна, особенно против команд с доминирующими центровыми. Хорфорд придаёт команде необходимую стабильность: его прошлогодние показатели — девять очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи при 36,3% попаданий с периметра — вполне соответствуют потребностям системы Керра.

Главная ценность Хорфорда — в его универсальности. Он умеет растягивать оборону соперника, что критично для игры, построенной вокруг Стефена Карри. Способность эффективно действовать на дуге вынуждает опекунов выходить из «краски», открывая дорожки для проходов. При этом Хорфорд остаётся надёжным защитником: его опыт в защите на пик-н-роллах особенно полезен для «Уорриорз», которые в последние сезоны испытывали нехватку дисциплины в этом компоненте.

Контракт с Хорфордом органично вписывается в финансовую стратегию клуба. Ситуация вокруг Джонатана Куминги так и осталась неопределённой, его статус ограниченного свободного агента требует разрешения. Подписание опытного «большого» позволяет снизить зависимость от скорого решения по Куминге и оставляет руководство с дополнительным пространством для обменов. В условиях жёсткого потолка зарплат это приобретает особую значимость.

Эл Хорфорд, сезон-2024/2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Основной риск — возраст. Средний возраст состава стремится к отметке в 34 года, и «Голден Стэйт» становится одной из самых возрастных команд лиги. В прошлом сезоне Хорфорд провёл лишь 60 матчей, и регулярный сезон на Западе станет для него серьёзным испытанием. Тем не менее его ценность не обязательно измеряется количеством проведённых на площадке минут: даже ограниченное время на паркете может сыграть ключевую роль благодаря опыту и функционалу, который он вносит в игру.

Не менее важно и его влияние за пределами площадки. В «Бостоне», где он выиграл чемпионат в 2024-м, Хорфорд был наставником для Тейтума и Брауна, помогая молодым лидерам справляться с давлением больших ожиданий. В «Голден Стэйт» он присоединяется к коллективу, где уже есть титулованные ветераны, однако клубу необходим игрок, способный внести стабильность в ротацию и поддержать менее опытных баскетболистов. Для таких игроков, как Подзиемски и Муди, его менторство может оказаться не менее ценным, чем игровые минуты.

При этом подписание Хорфорда не снимает всех вопросов с «Уорриорз». Команда по-прежнему зависит от здоровья возрастных звёзд, судьба Куминги, который пропустит предстоящий медиадень, остаётся неопределённой, а глубина состава требует доработки. Тем не менее появление столь опытного и универсального исполнителя закрывает самую проблемную позицию и расширяет тактический арсенал «Голден Стэйт». В условиях ограниченных ресурсов это выглядит как рациональный и своевременный шаг.