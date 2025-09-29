Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост

Иногда спортивная статистика перестаёт быть набором сухих цифр и превращается в зеркало, в котором отражается целая история. В матче открытия нового сезона Единой лиги ВТБ в Краснодаре цифры на табло не совпали с ожиданиями «Локомотива», но одна строчка в протоколе зазвучала громче итогового счёта. 24-летний Антон Квитковских набрал 27 очков в матче с «Уралмашем» и переписал рекорд результативности для стартовых игр. День, завершившийся поражением команды 85:86, стал для него личной вехой.

Прежнее достижение — 25 очков Забиана Дауделла 10-летней давности — выглядело как случайный всплеск. Новая планка воспринимается иначе: Квитковских не просто попал в статистику, а придал ей новое измерение. Его результат подтверждает заметный прогресс и важное место в системе «Локо».

Статистика встречи суха и красноречива одновременно: 27 очков, четыре из пяти трёхочковых, коэффициент эффективности «+20» и минимум потерь. Но за этими цифрами — больше, чем удачно проведённая встреча. Броски не были импровизацией: форвард брал на себя инициативу в ключевые моменты и справлялся с ней. В начале сезона, когда тренер ещё выстраивает ротацию, это значит гораздо больше, чем просто цифры.

Сам Квитковских не стал делать из рекорда громкое событие. Его слова после матча, что личные показатели ничего не значат, если команда проигрывает, прозвучали как рабочий принцип, а не дежурная скромность. И в этом тоже отражается важное изменение: Антон перестал быть игроком эпизодов и начал мыслить категориями общей задачи.

Антон Квитковских форвард «Локомотива-Кубань» «Чувства двоякие: да, забил много, партнёры здорово делились мячом — приятно, когда есть поддержка от них и тренеры доверяют. Но личные рекорды ничего не значат, если команда проигрывает. Когда я в предыдущий раз установил [личный] рекорд результативности, мы тоже проиграли — УНИКСу в Казани. Вот и сегодня не удалось [победить]…»

Путь к этой игре складывался шаг за шагом. Воспитанник удмуртского баскетбола, чуть выше двух метров ростом, он прошёл школу молодёжных команд, закрепился в «Автодоре» и перебрался в Краснодар. В прошлом сезоне его средняя результативность держалась на уровне четырёх-пяти очков, но он был скорее частью ротации, чем становился ключевой фигурой. Матч с «Уралмашем» изменила угол восприятия — теперь Квитковских выглядит как игрок, вокруг которого тренерский штаб способен выстраивать нападение на отдельных отрезках.

Особенно ясно это видно в сочетании техники с психологией. Технически Антон доказал, что угроза с периметра — прочный элемент его арсенала. Психологически он выдержал атмосферу матча открытия — встречи, где давление всегда выше обычного — и именно в таких условиях провёл самую результативную игру в своей карьере. Этот факт делает его выступление аргументом в пользу развития, а не удачного совпадения.

Формально рекорд матчей открытия не значится в официальной статистике лиги. Но ценность подобных отметок в том, что они становятся точками отсчёта. Теперь в истории Единой лиги появилось новое имя, закреплённое в особой категории. Для игрока это возможность заявить о себе шире, для клуба — сигнал к возможным тактическим корректировкам, для самой лиги — новый ориентир, к которому будут возвращаться аналитики.