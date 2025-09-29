Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности

Обычный ритм сменяется на волну инноваций, когда сезон превращается в лабораторию новых идей. Именно это происходит сейчас в Евролиге: турнир расширен, расписание обновлено, а финансовые процессы претерпели значительные изменения. Новый сезон станет испытанием для модели, на которую лига делает ставку.

Главное изменение — увеличение количества команд до 20 вместо 18. Для зрителей это означает больше матчей, для клубов — 38 туров вместо 34. Казалось бы, это незначительное увеличение, но на протяжении сезона разница оказывается ощутимой: четыре дополнительных игры с необходимыми перелётами и подготовкой превращаются в дополнительную нагрузку, способную изменить расклад сил к весне. Участие в национальных чемпионатах при таком графике становится сложнее, и тренеры называют это главным вызовом.

Состав участников также претерпел изменения. Впервые в турнире примет участие «Дубай» — клуб, чьё появление символизирует стратегию лиги на расширение географических границ. Это шаг в сторону рынков с высоким коммерческим потенциалом, но спортивный результат предсказать сложно. Другим новичком станет «Хапоэль» из Тель-Авива, который попал в турнир по спортивному принципу, став победителем Еврокубка. Возвращается «Валенсия», получившая трёхлетний уайлд-кард. В то же время немецкая «Альба» покинула Евролигу, чтобы участвовать в Лиге чемпионов ФИБА.

Система лицензий стала важным инструментом формирования состава участников. «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус», как и «Валенсия», получили трёхлетние гарантии. Для лиги это способ сохранить стабильность и предсказуемость брендов, однако эта практика вновь поднимает вопрос о балансе между спортивными и коммерческими факторами. Формально место в Евролиге не всегда обеспечивается результатами на площадке, что вызывает критику, но именно такие решения помогают турниру оставаться финансово устойчивым.

«Фенербахче» — чемпион сезона-2024/2025 Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Существенным преобразованием станет введение Competitive Balance Standards — комплекса правил, направленных на регулирование клубных бюджетов и повышение прозрачности финансовой деятельности. Сейчас стандарты проходят начальную фазу внедрения, но к сезону-2027/2028 должны стать обязательной практикой. Для европейского баскетбола это шаг к тем финансовым механизмам, которые давно успешно применяются в ведущих спортивных лигах мира. Насколько строго будут соблюдаться эти нормы, во многом определит долговременную устойчивость Евролиги.

Сезон расписан заранее и детально: старт назначен на 30 сентября, завершение регулярного чемпионата — на середину апреля. Матчи плей-ин пройдут 21 и 24 апреля, четвертьфинальные серии стартуют 28 апреля и могут продлиться до 13 мая. «Финал четырёх» состоится с 22 по 24 мая в Афинах. Таким образом, сезон растягивается почти на восемь месяцев, требуя от команд готовности к напряжённому, практически беспрерывному ритму.

Высокая нагрузка ляжет на плечи игроков и тренеров. Протяжённость сезона и обилие двойных игровых недель заставят клубы тщательно управлять ротацией и игровым временем. Те, кто сумеет грамотно распределить силы и использовать весь состав, получат существенное преимущество к решающей части турнира. Для команд с ограниченными ресурсами даже попадание в плей-ин станет серьёзным достижением.

Российские клубы по-прежнему не участвуют в Евролиге из-за действующей дисквалификации. В то же время руководство турнира приняло решение не отстранять израильские команды, позволив им проводить матчи на нейтральных площадках. Подробнее об этом читайте в конце материала.

С коммерческой точки зрения расширение формата приносит дивиденды: большее количество матчей означает рост количества трансляций и спонсорских контрактов. Однако этот успех возможен лишь при сохранении высокого уровня соревнования. Если новые участники не смогут соответствовать установленной планке, турнир рискует утратить часть своей уникальности, основанной на плотной конкуренции.

В целом Евролига вступает в этап, который определит её будущее. Впервые за долгое время перемены коснулись практически всех аспектов: состава участников, системы лицензирования, календаря, финансовых регламентов. Предстоит проверить, насколько предложенные реформы сочетаются с требованиями к баскетболу высочайшего класса. Именно от того, как клубы адаптируются к новым условиям, будет зависеть не только судьба нынешнего сезона, но и траектория развития Евролиги на ближайшие годы.