Главная Баскетбол Статьи

Тренировки Стефена Карри в 37 лет: как разыгрывающий может играть в НБА на высоком уровне до конца карьеры

Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Артемий Берстенев
Как 37-летний Карри может продлить свою карьеру
Аудио-версия:
Комментарии
Дело не только в трёхочковых бросках.

Обычный путь баскетболиста предсказуем: с годами в ногах уходит былой заряд, ускорения становятся короче, прыжки теряют высоту, а стартовый рывок всё чаще уступает молодым соперникам. Но история Стефена Карри вышла за пределы этих стандартов. В свои 37 он не просто не сбавляет обороты — по словам его давнего тренера Брэндона Пэйна, сегодня Карри двигается быстрее и мощнее, чем когда-либо. С этим трудно поспорить: Пэйн следит за каждым нюансом тренировок Карри уже больше 10 лет, отточив его технику и биомеханику до совершенства.

Стефен Карри Подробнее

В лиге, где большинство игроков к этому возрасту полагаются на опыт и уменьшают нагрузку, Карри идёт своим путём. Его подход — это постоянный поиск новых границ: работа над мельчайшими деталями движений, контроль дыхания, филигранная настройка постановки стопы. Он убеждён: именно нюансы способны преобразить игру так же, как и безупречная точность броска. Благодаря этому, по словам Пэйна, Стефен не просто сохраняет форму — он прогрессирует в тех аспектах, которые обычно первыми указывают на приближение заката карьеры: скорости и взрывном старте.

Уникальность Карри — не в силовом превосходстве, как у многих его сверстников, а в эффективности каждого шага. Его «взрыв» — не результат массивных мышц, а итог идеальной координации движений. Такой подход делает игру Стефа не только более результативной, но и бережёт от излишних перегрузок. В этом нет ни магии, ни чуда — только выверенная система, где каждая деталь доведена до автоматизма.

Стефен Карри, межсезонье НБА — 2025

Стефен Карри, межсезонье НБА — 2025

Фото: Eakin Howard/Getty Images

Сохранять скорость на закате третьего десятилетия баскетбольной карьеры — уже редкость, а вот увеличить её в таком возрасте удаётся единицам. Брэндон Пэйн отмечает, что нынешний Карри способен и на фирменные броски с дистанции, и на классические проходы, вынуждая опекуна реагировать на его мгновенный рывок. В арсенал Стефа возвращаются элементы игры, которые прежде уступали место трёхочковым. И теперь, когда защитники привыкли к постоянной угрозе из-за дуги, даже небольшое усиление стартовой скорости делает Карри ещё более неуловимым противником.

Парадоксально, но, обсуждая 37-летнего Карри, мы говорим не о продлении его времени на паркете, а о расширении игровых возможностей. В его случае это закономерный результат кропотливой и продуманной работы. Его стиль всегда строился не на грубой атлетике, а на тонкой настройке движений, и именно это позволило органично вписать новые физические качества в уже отлаженную систему. Пэйн констатирует очевидное: игрок, который изменил само представление о бросковой культуре в баскетболе, смог сделать то же самое с понятием возраста.

Сегодня главный вопрос — не сколько ещё сезонов проведёт Стефен в лиге, а как его пример изменит восприятие «ветеранов» в НБА. Карри доказывает: возраст и опыт не обязательно становятся пределом. Иногда они открывают новые горизонты — если за ними стоит ежедневная работа, системный подход и смелость пересматривать собственные границы. Поэтому слова Пэйна звучат как факт: в нынешнем составе «Голден Стэйт» по-прежнему играет баскетболист, который сумел стать быстрее самого себя прошлых лет.

