В «Голден Стэйт» нашли выход из ситуации с проблемным игроком. Наконец-то!

Подписание Жонатана Куминги трудно назвать неожиданностью, но именно оно поставило точку в истории, слишком долго державшей «Голден Стэйт» в подвешенном состоянии. Формально всё выглядит просто: два года на $ 48,5 млн с опцией клуба на второй сезон. Однако за сухими цифрами скрывается большее: контракт стал не столько инвестиционным шагом, сколько вынужденным компромиссом, к которому стороны пришли после затяжных и напряжённых переговоров, переплётших рыночные реалии, амбиции игрока и стратегию «Уорриорз».

Задержка объяснялась прежде всего особенностями рынка. Куминга был ограниченно свободным агентом, а значит, у клуба с самого начала оставались все ключи. Квалификационное предложение в $ 7,9 млн позволяло сохранять права на игрока, а любое чужое предложение можно было сопоставить. Это делало позицию «Уорриорз» максимально комфортной и исключало необходимость торопиться. Дополнительный вес в решение вносили и жёсткие рамки потолка зарплат с налоговыми ограничениями, заставлявшие клуб действовать осторожно.

Но экономика — лишь часть уравнения. Отношения между Кумингой и организацией давно выглядели напряжёнными. Игрок добивался расширения своих прав — включая опцию игрока, тогда как клуб настаивал на командной опции и полном отсутствии ограничений при обмене. Вышел спор о доверии и статусе. Куминга считал, что его роль недооценивают, клуб же не готов был давать дополнительные гарантии. В итоге стороны упёрлись в вопрос контроля, и только компромисс позволил выйти из тупика.

Был и третий фактор: до подписания Куминги «Уорриорз» не могли закрыть остальные сделки. Вопросы по Хорфорду и новым контрактам ролевиков напрямую упирались в исход переговоров с форвардом. Его соглашение становилось отправной точкой, от него зависела вся дальнейшая архитектура состава. Переговоры превращались в затянутый узел, тормозивший планирование на сезон.

Жонатан Куминга, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Теперь документ подписан, но его значение выходит далеко за рамки цифр. Для Куминги это $ 48 млн гарантии и шанс в ближайшие два года доказать свою значимость на площадке. Однако отсутствие пункта о запрете на обмен делает его уязвимым: в случае необходимости клуб может использовать контракт как актив для сделки. Для «Уорриорз» же это — сохранение манёвренности: отсутствие долгосрочных обязательств и возможность выйти из соглашения уже в 2026-м.

История показала: речь шла не только о финансах. Для клуба контракт стал инструментом контроля и осторожности, для игрока — способом закрепиться в системе и подготовить почву для будущих переговоров. Итог — компромисс, который лишь частично удовлетворяет обе стороны и оставляет открытым ряд вопросов.

Решение подписать Кумингу позволило «Уорриорз» сдвинуться с мёртвой точки в плане формирования окончательного состава. Но оценка правильности этого шага будет зависеть не от юридических формулировок, а от игры Жонатана в предстоящем сезоне. Пока же очевидно одно: клуб избавился от изнуряющего процесса, однако перспектива новых тяжёлых переговоров уже маячит впереди.