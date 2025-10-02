В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео

Игры, где лидер меняется почти 20 раз, редко бывают удобными для анализа. В них слишком много динамики, чтобы уложить происходящее в простую схему. В Нижнем Новгороде именно так и получилось: «Пари НН» и «Бетсити Парма» шли рядом до последних секунд, пока один точный бросок не определил исход.

Хозяева начали встречу с явным волнением. Набранные очки доставались с трудом, а промахи на ровном месте позволили пермякам захватить минимальное преимущество. Первая четверть завершилась в пользу гостей, но это не стало гарантией контроля. Во второй 10-минутке опыт Дмитрия Хвостова помог хозяевам организовать несколько быстрых атак и впервые выйти вперёд.

Ответ «Пармы» был незамедлительным. Евгений Пашутин взял паузу, и после неё инициативу перехватил Глеб Фирсов. Его результативность сочеталась с борьбой за подборы и агрессивной защитой. В концовке первой половины именно он создал для пермяков задел в «+4», а в начале третьей четверти увеличил преимущество до семи очков — максимального для гостей в этом матче.

Но именно здесь игра сместилась в другую сторону. Нижегородцы перестали терять мяч и начали вынуждать соперника к ошибкам. Александр Хоменко в третьей четверти реализовал несколько важных атак и сократил отставание. В начале заключительного периода внимание привлёк Айзея Вашингтон. Несмотря на неудачный старт (0 из 7 с игры), он сумел реализовать пять очков подряд и вернуть хозяевам уверенность.

Ключевым же фактором концовки стал Илья Платонов. Когда разница держалась на уровне одного владения, он дважды попал — оба раза в момент максимального давления. Эти броски и определили итоговый результат. Для Платонова встреча стала лучшей в карьере: 18 очков, шесть подборов и роль игрока, который закрыл матч.

Финальная сирена зафиксировала 73:69 в пользу нижегородцев. Для «Пармы» поражение стало третьим подряд от «Пари НН» во втором туре сезона и шестым подряд в личных встречах. При этом команда Пашутина имела возможность прервать серию: за полминуты до конца разница была минимальной.

«Нижний Новгород» стартовал с победы, которая важна не только в турнирной таблице. Команда показала готовность выдерживать тяжёлые концовки и получила нового героя в лице Платонова — игрока, чьи точные решения на этот раз определили исход равной встречи.