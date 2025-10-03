Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем

Драфт НБА 2025 года — и «Бруклин» забирает Егора Дёмина под восьмым номером. 19 лет, универсал, школа «Реала», сезон в NCAA — однако это ещё не билет прямиком в старт команды НБА. Его ближайшая география не только «Барклайс-центр», но и арены G-лиги, автобусы, перелёты и длинные будни между матчами. Не наказание и не звоночек, а нормальная рабочая траектория, к которой лига давно пришла.

Sports Illustrated пишет об этом без обиняков: сценарий, при котором Дёмин начинает не на главной площадке, а в «Лонг-Айленд Нетс», весьма вероятен. И логика проста. Ротация «Бруклина» уже насыщена людьми с опытом. Конкуренция плотная, каждая минута на счету, и никто не станет раздавать их из уважения к статусу на драфте. К тому же у клуба запас первых раундов на годы вперёд — избыток молодёжи, которую нужно прокачивать параллельно.

G-лига образца 2025-го — это уже не подвал, а встроенный этаж экосистемы НБА. Чуть ли не половина первораундников драфта-2024 открывала сезон там. Клубы осознанно отправляют новичков в более быстрый темп и большее количество владений: там можно побыть лидером, наделать ошибок и не похоронить тем самым игру основной команды. Эта практика не принижает, а делает даже лучше — добавляет опыта и наслаивает детали.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым

Хрестоматийные примеры — Паскаль Сиакам: в 2017-м — чемпион G-лиги, через два года — чемпион НБА, позже — участник Матча звёзд; Фред Ванвлит начинал в «Рэпторс 905» и вырос в одного из самых надёжных разыгрывающих лиги. Это не сказки про Золушку, а системные маршруты: G-лига стала полигоном, где отрабатывают то, на что в НБА нет времени.

И потому для Дёмина «Лонг-Айленд» выглядит особенно разумным стартом. Или временные командировки туда. У «Нетс» давно налажен мост между командами: Дарик Уайтхэд, Ноа Клауни, Джейлен Уилсон совсем недавно прошли по нему. Штабы работают синхронно, расписания подстраиваются, система даёт новичку минуты, роль и быструю обратную связь — без оглядки на результат первой команды.

Ниже факторы, которые важно учитывать.

Первый — время на паркете. В G-лиге это будут полноценные 30 минут, а не восемь в концовке, когда игра уже решена.

Второй — здоровье. У Дёмина ранее отмечались проблемы с подошвенной фасцией, и мягкий вход через «меньшую» арену позволит дозировать нагрузку.

Третий — точечная работа. В НБА ротация диктует формат, а в G-лиге можно построить индивидуальный цикл под бросок, игру на позиции или конкретные навыки.

Замечания вроде «топ-10 обязан играть сразу» звучат в основном со стороны. Внутри клубов давно разделяют новичков на готовых и тех, кому нужно время. Дёмин — проект с высоким потолком, а не законченный продукт. Уберечь его от ранних провалов — тоже стратегия. И если кто-то опасается, что переход может затянуться, последние годы показывают обратное: G-лига не тупик.

Сигналы от «Бруклина» читаются однозначно. Шон Маркс регулярно подчёркивает ценность развития через фарм-систему. Контрактов с молодыми у клуба больше, чем минут в ротации, и распределение времени — неизбежность. А состав «Лонг-Айленда» под 2025 год уже собран в логике «новички+менторы». Это продуманная схема.

Для болельщиков главный вывод прост: не стоит ждать, что топ-пик сразу отыграет все 82 матча в НБА. Важно смотреть не на цифры в графе «минуты» в октябре, а на то, как растут проценты, как улучшаются решения и как он выдерживает нагрузку к весне. У клуба задача — обеспечить понятный план развития, контроль за здоровьем и чёткие критерии возвращения в ротацию первой команды.

G-лига не обнуляет статус таланта. Это часть маршрута. Сегодня он играет в «Лонг-Айленде», завтра – выходит на паркет «Барклайс-центра». Логика проста: дать пространство для роста, чтобы через пару лет получить игрока, готового решать серьёзные задачи. Для Егора Дёмина это шанс. А не какой-нибудь там барьер.