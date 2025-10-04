Единая лига открыла «окно возможностей». Нашим парням нужно этим пользоваться

В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ произошло, не побоимся этого слова, историческое событие — в чемпионате выступают 72,5% российских игроков — больше не было никогда. И это не вынужденная мера, а «окно возможностей», как сказал президент лиги Сергей Кущенко.

Сергей Кущенко президент Единой лиги «В этом сезоне у нас два больших мероприятия — мы делаем наш знаменитый Суперкубок, который скоро пройдет в Сербии и внутренний турнир с участием двух зарубежных команд. Мы получили все необходимые разрешения и согласия, чтобы провести эти события. Это важный первый шаг. Все ждут, когда окно возможностей по-настоящему откроется, и как только это произойдет, мы будем готовы принимать участие в любых международных соревнованиях. У нас в Лиге происходит очень качественная подготовка российских игроков, которые получают достаточно много времени в наших профессиональных клубах».



Конечно, Кущенко под «окном возможностей» имел в виду участие в международных турнирах, однако этот тезис косвенно можно связать с делами, происходящими в нашем чемпионате. Например, МБА-МАИ и «Самара» со своими составами, состоящими только из российских игроков, ставят на кон не только свою репутацию, но и своё место в лиге, так как руководство чемпионата не раз признавало: результаты имеют значение. Никто не будет держать в Единой лиге команду, проигрывающую всем подряд. Таким образом, эти две команды идут ва-банк.

Эти два клуба отказались от легионеров, сделав ставку на наших игроков. При этом в составе вместе с опытными мастерами своего дела выступает молодёжь, только-только начинающая делать шаги в большом спорте. Но не стоит ограничиваться лишь МБА-МАИ и «Самарой», даже в топовых командах всё больше доверяют нашим. Например, в ЦСКА окончательно вернули в состав Самсона Руженцева, который на деле доказал, что готов бороться с легионерами за место под солнцем. Ещё Владимир Карпенко увеличил количество своего игрового времени — следовательно, показал свою способность быть полезным.

Владимир Карпенко (справа) Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

«Зенит» продолжает доверять мегаопытному Андрею Воронцевичу, но в прошлом сезоне не забывал и о Егоре Рыжове. В этом, конечно, из молодёжи свой шанс получит лишь Павел Земский, однако клуб сделал ставку на проверенных наших игроков — Андрея Мартюка, Владислава Емченко и Александра Щербенёва. УНИКС очень доверяет Михаилу Беленицкому. С каждым сезоном роль форварда в команде растёт, а Велимир Перасович использует его не только в качестве топового персонального «стоппера», но и снайпера.

Речь дошла до «Локомотива-Кубань». Краснодарцы и до этого славились своим подходом в работе с молодёжью, нынешний сезон не исключение. С первых матчей этого чемпионата играют Даниил Коско, Иван Самойленко, Кирилл Темиров. Если бы не были травмированы Кирилл Елатонцев и Всеволод Ищенко, они точно принесли бы пользу на паркете. Таким образом, в каждом из клубов «большой четвёрки» присутствует молодёжь, получившая свой шанс в той или иной мере, не говоря о «Енисее», «Парме», «Автодоре», «Пари НН» и «Уралмаше», где также развивают перспективных ребят.

Кирилл Темиров Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Каждый получает свою возможность проявить себя — и этим и прекрасно время без еврокубков, что клубы Единой лиги не зациклились только лишь на завоевании чемпионства любой ценой, а дают шансы показать свои способности.

Ещё одним немаловажным фактором, подтверждающим тезис «окна возможностей», является и то, что в каждом из клубов топ-4 пока лишь по пять легионеров в составе при возможных шести местах. Конечно, ближе к плей-офф эта ситуация может спокойно измениться, однако команды при входе в сезон доверяют нашим игрокам. Потому что бо́льшая часть заявки состоит именно из них. Это помогает россиянам почувствовать уверенность в своих силах и поддержку со стороны руководства. Им представляется шанс заявить о себе ещё сильнее.

Естественно, всё это приведёт к росту уровня наших игроков, сборной России и баскетбола в целом. «Окно возможностей» до сих пор открыто, необходимо брать быка за рога и на деле доказывать свою состоятельность. «Самаре» и МБА-МАИ отдельное спасибо за смелость и за площадку для роста молодым игрокам.