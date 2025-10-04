Воронов — живая история нашего баскетбола. Его путь начался до многих нынешних игроков

У баскетбола есть особое измерение времени — человеческое. Каждая эпоха рождает своих героев, и чаще всего они уходят вместе с ней. Но есть те, кто переживает время — остаётся, когда всё вокруг меняется. Они видят, как уходят поколения, переписываются правила, исчезают старые клубы и рождаются новые проекты. Евгений Воронов — из их числа. 3 октября 2025 года он начал свой 24-й сезон на профессиональном уровне. Для статистики — просто цифра. Для российского баскетбола — событие исключительное.

Средняя карьера игрока редко дотягивает до 12 лет. Те, кто держится 15-16, уже в особом списке. В условиях российской реальности — с кризисами, перестройками лиг и постоянными клубными штормами — оставаться на плаву почти четверть века сродни подвигу. Однако Воронов всё это время не был фоном. Он всегда оставался тем, кому доверяют тренеры и на кого равняются партнёры.

Его путь начался в начале 2000-х, когда российский баскетбол жил другими законами. Тогда команды вроде «Локомотива» из Минеральных Вод были стартовой площадкой в профессию. Оттуда он прошёл долгий маршрут — Самара, Казань, Москва. За годы он собрал резюме, о котором мечтают многие, но могут похвастаться единицы.

ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит» — везде он был не просто частью состава, а полноценным игроком системы. Заглянул и в «Химки» — пусть и не в их лучшие времена. Это элита, где ценят не только результат, но и человеческое качество. Воронов умел встраиваться, быть нужным, быть своим. И потому его карьера прошла без скандалов, однако с неизменным уважением. Ни один клуб не вспоминает его с горечью.

Сборная — отдельная глава. Олимпийская бронза Лондона-2012 — вершина, но не единственная заслуга. Та медаль принесла ему звание заслуженного мастера спорта и место в истории большого баскетбола.

Евгений Воронов в составе сборной России, Олимпиада-2012 Фото: Christian Petersen/Getty Images

И всё же особенно интересно наблюдать за ним сейчас. В 2022 году он пришёл в МБА-МАИ — клуб, где делают ставку на молодёжь и отечественных баскетболистов. Казалось, это будет спокойный финал: роль наставника, лидера раздевалки, мудрого ветерана. Однако он снова доказал, что способен на большее. В сезоне-2024/2025 — 7,5 очка, почти два подбора и полноценный перехват за 20 минут. Для 39-летнего защитника это редкость, граничащая с легендой.

Лучше всего разрыв поколений в баскетболе иллюстрирует один простой факт: сегодня в Единой лиге ВТБ выступают 33 игрока, родившихся уже после дебюта Евгения Воронова в 2002 году. Это почти четверть всех участников чемпионата. В каждой команде найдётся хотя бы один баскетболист, который только учился ходить, когда Воронов появлялся на паркете в свои первые минуты.

И при этом он не превратился в ветерана, существующего лишь в статистике. Тренеры по-прежнему доверяют ему важнейшие отрезки матчей, а его боевой дух ничуть не уступает молодым. Часто именно он задаёт оборонительный тон, а его вклад — бесчисленные мелочи, которые ценят профессионалы и без которых команда не работает.

По масштабу и продолжительности карьеры с ним могут соперничать разве что Никита Курбанов и Андрей Воронцевич. Но их путь всё равно короче, а опыт — менее разнообразен. Воронов же прошёл через разные роли: от энергичного разрушителя в защите до капитана-наставника, способного держать команду в нужном ритме.

Евгений Воронов, медиадень МБА-МАИ — 2025 Фото: ПБК МБА-МАИ

Цифры подтверждают его значимость: более 300 встреч в Единой лиге, свыше 2500 очков, стабильные проценты реализации и физическая форма, сохранённая за два десятилетия. Однако важнее даже не статистика, а сам контекст. Воронов стал своеобразной мерной линейкой времени — ориентиром, на фоне которого молодые игроки видят, как можно строить карьеру без громких скандалов и при этом оставаться нужным и конкурентоспособным.

Российский баскетбол нечасто дарит подобные истории. Гораздо привычнее слышать о раннем закате талантов или клубных неурядицах. На этом фоне путь Воронова — исключение. Он доказал, что даже в нестабильной системе можно оставаться на уровне десятилетиями, если есть дисциплина, гибкость и уважение к своему делу.

Поэтому его 24-й сезон — не просто строчка в биографии. Это живая иллюстрация того, что баскетбол может быть чем-то большим, чем игра. Для самого Воронова это жизнь. Для лиги — пример преемственности. Для молодёжи — ориентир. И именно поэтому сегодня его по праву называют живой легендой российского баскетбола.