Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости

Настало время клубам «большой четвёрки» вступить в битву между собой — «Зенит» на домашнем паркете принимал УНИКС. Как проходила важнейшая встреча на старте нового сезона Единой лиги ВТБ и кто определил её исход — в материале «Чемпионата».

«Зенит» на домашнем паркете начал лучше, чем соперник. «Трёшка» Андрея Воронцевича и «двушка» от Ливая Рэндольфа задала тон встрече. Правда, моментально УНИКС стал отыгрывать преимущество. Включились Пэрис Ли и Маркус Бингэм. Центровой разрывал «краску» оппонента, но и не забывал отрабатывать в обороне. Сине-бело-голубые бо́льшую часть четверти действовали стартовой пятёркой, а Велимир Перасович выпустил Дишона Пьерра, у которого отлично получалось разбираться с соперниками в «посте». УНИКС лучше находил моменты для врывов в трёхсекундную, «Зенит» держался лишь благодаря трёхочковым броскам, два из которых реализовал Ненад Димитриевич. Казанцы с небольшим преимуществом забрали четверть со счётом 20:18.

Во второй десятиминутке началась перестрелка от лидеров команд — Димитриевича и Ли. Ненад послал в цель одну «трёшку», а Пэрис ответил двумя. Понемногу преимущество переходило к УНИКСу. Казанцы шикарно двигали мяч и находили моменты для взятия кольца с разных дистанций. Однако Рэндольф, Пойтресс, Узинский и Жбанов держали «Зенит» в игре. Особенно выделялся Ливай, реализовавший трёхочковый, во время которого Бингэм сфолил на Пойтрессе, позволив Алексу дополнительно бросить два штрафных. Буквально за несколько секунд «Зенит» не просто отыграл всё отставание, но и вышел вперёд — 43:39. Казанцы в концовке сравняли счет (45:45), однако четверть осталась за хозяевами — 27:25.

Перерыв пошёл на пользу УНИКСу, так как после выхода на паркет казанцы стали попадать отовсюду. Бингэм набрал пять очков, отличившись с ближней и дальней дистанции, а Си Джей Брайс отправил в цель «трёшку». Рывок 10:2 буквально за три минуты от подопечных Перасовича. Александру Секуличу пришлось брать тайм-аут, чтобы вернуть своим подопечным уверенность в себе. Особо не помогло… Ли и Брайс продолжали «поливать» из-за дуги. Преимущество гостей уже достигло 15 очков. Мартюк и Фрейзер отыграли пять очков, Перасович воспользовался своим правом на паузу. Хоть в концовке «Зенит» стал проявлять себя лучше, чем в начале отрезка, но УНИКС всё равно оказался сильнее — 29:21.

На старте заключительной четверти включился Джален Рейнольдс. Ему помогали Бингэм, Брайс, Ли, Пьерр и остальные. Тайм-ауты Секулича не работали — УНИКС всё больше уходил вперёд, отрываясь в счёте. Появились огромные свободные зоны во время переходных фаз, которыми гости пользовались очень часто. Интрига умерла ещё при разнице в 20 очков в пользу казанцев. В итоге УНИКС одержал победу со счётом 104:77.

Самыми результативными игроками встречи стали Бингэм и Брайс, набравшие по 22 очка каждый, однако Маркус ещё записал на свой счёт восемь подборов, реализовав при этом 69,2% своих бросков, а Си Джей — семь подборов и три передачи. Великолепно себя показал и Ли со своими 18 очками, четырьмя подборами и пятью передачами. У «Зенита» лучшим оказался Димитриевич — 14 очков и четыре передачи. Правда, Ненад допустил целых шесть потерь. Хорошо себя показал и Рэндольф, на счету которого 13 очков.

Бингэм уничтожил «краску» оппонента. Даже невероятно топовый защитник Пойтресс ничего не сумел ему противопоставить. Если Маркус продолжит выступать в таком же духе, будет одним из главных претендентов на MVP. Ли и Брайс при этом «поливали» из-за дуги. Эта троица и сделала результат. «Зениту» не хватило капитана Сергея Карасёва и отличного «стоппера» Андре Роберсона, которые пропускали игру из-за повреждений. УНИКС действовал крайне слаженно на всех этапах игры, не выключаясь ни на секунду. Первая победа над клубом «большой четвёрки» досталась казанцам.