Теперь Девин Букер — главный человек в «Финиксе». И, возможно, самые трудные годы впереди

На тренировочной базе «Финикса» снова появился Стив Нэш. Он прислонился к стене, говорил с ребятами, и каждый, кто ловил его взгляд, будто прибавлял шаг. Возвращение Нэша — знак: человек, когда-то задавший этой команде генетический код, теперь наблюдает за тем, кому предстоит переписать его заново. Девин Букер понял: от него ждут уже не только очков. От него ждут порядка.

Скоро Букеру исполнится 29 — возраст, когда одни всё ещё ищут себя, а другие уже точно знают, кто они. Он входит в свой 11-й сезон, и впервые рядом нет никого, кто подхватит в трудный момент. Нет Криса Пола, чей голос звучал громче остальных. Нет Кевина Дюранта, чьё имя всегда перевешивало. Остался Букер — лицо франшизы, её центр тяжести, человек, которому предстоит решить, каким станет «Финикс» после эпохи несбывшихся надежд.

За два последних года «Санз» превратились из претендента на титул в россыпь дорогих деталей без единого механизма. Букер не скрывал, насколько это выматывало. Он называл те сезоны самыми тяжёлыми в своей карьере — не из-за проигрышей, а из-за отсутствия общего ритма. Каждый звучал на своей волне, и даже когда на бумаге команда выглядела грозно, внутри не бился пульс.

Теперь всё начинается с него. Ещё до старта лагеря он собрал команду в Флагстаффе, где проводит лето. Без протокола и давления — просто чтобы познакомиться. Несколько дней баскетбола, гольфа, разговоров и совместных тренировок. По словам игроков, это был неформальный сбор с верной расстановкой акцентов: не про броски, а про то, кем мы являемся друг для друга.

Девин Букер, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Для Букера это не урок из учебника по лидерству, а шаг здравого смысла. Он видел, как раньше в раздевалке не хватало самого простого — доверия. Сейчас он строит то, что не возводится за неделю: нормальные отношения. Из таких мелочей рождается опора, которая удерживает команду, когда приходят поражения.

И всё же «Финикс» пока не команда, на которую охотно ставят. Полсостава обновлено, многим впервые предстоит ощутить вес настоящей роли. Джейлен Грин — взрывная атлетика и молодость, но без привычки делиться мячом. Диллон Брукс — хард-нос защитник с репутацией раздражителя, которому теперь важно вписаться в систему, а не раздувать конфликт. Вокруг — сырые, голодные игроки. И всё это должно сложиться в механизм под началом человека, который только учится быть архитектором.

Появление Стива Нэша придало истории глубину. Его присутствие — про принципы. Он не вмешивается в тренировки, лишь наблюдает, однако его влияние ощущается в мелочах: в реакции игроков на ошибку, в том, как звучат их разговоры после поражений. Нэш остаётся идеальным ориентиром для Букера не из-за своих гениальных передач, а потому что умел брать на себя то, что другим казалось непосильным. Он говорил «моя вина» даже тогда, когда всё сделал безупречно. Этот жест — квинтэссенция ответственности, которой так не хватает сегодняшней лиге.

Девин Букер, сезон-2024/2025 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Букеру не нужно становиться копией Нэша — важно перенять суть: умение делать окружающих лучше. Его роль изменилась. Он по-прежнему один из самых результативных игроков, но теперь именно он должен направлять игру. Его передачи выросли не только в статистике — в них читается новое понимание процесса. Тренер Джордан Отт подчёркивает: в нынешнем «Финиксе» Букер задаёт тон всему.

Снаружи в него не верят. Говорят, команда не доберётся даже до 50% побед. Букер не спорит. Он говорит не о прогнозах, а о пути. Он понимает: предстоящий сезон — экзамен на выносливость и внутреннюю зрелость. Ему предстоит не просто держать темп и выстроить культуру, которой в «Финиксе» не было со времён самого Нэша.

Это не история мгновенного возрождения. Это путь через трудные дни, когда усилия и результат не совпадают. Однако именно такие сезоны делают лидеров. И, возможно, когда Нэш снова проходит по коридорам базы и встречается взглядом с Букером, между ними возникает тихое, но ясное понимание: теперь это его команда.

Будет непросто. Но впервые за долгое время «Финикс» знает, кто его голос. И если кто-то способен вернуть смысл этому проекту, то только тот, кто не боится начать с нуля — даже если солнце пока светит не в полную силу.