Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Статьи

Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород: 5 октября 2025, Единая лига ВТБ, баскетбол, счёт, кто победил, результат, Миллер, Гэтлинг

Лидер «Пари НН» делал всё возможное. Но «Локо» хватило четверти, чтобы сказать своё слово
Никита Бирюков
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН»
Аудио-версия:
Победить мог любой, однако краснодарцы показали класс в нужный момент.

«Локомотив-Кубань» не в лучшей форме подошёл к старту нового сезона Единой лиги ВТБ, уступив в стартовом матче «Уралмашу». Конечно, затем команда одолела «Енисей», но выглядела не так убедительно. Настало время исправляться? На очереди игра с колючим и неуступчивым «Пари Нижний Новгород».

Календарь Единой лиги ВТБ
Таблица Единой лиги ВТБ

«Пари НН» обескуражил «Локо» на старте встречи: хозяева оказались не готовы к такому напору гостей. Под кольцом орудовали Норберт Лукач и Шейн Гэтлинг, а с дальней дистанции отличился Александр Хоменко. Нижегородцы захватили преимущество, и лишь благодаря действиям Антона Квитковских, Патрика Миллера, Ройса Хэмма и Винса Хантера кубанцы вернулись в игру. Да ещё как вернулись! «Локо» оформил рывок 17:2, а у команды получалось находить моменты для бросков с разных дистанций. 23:17 — отрезок за хозяевами.

Во второй четверти команды на протяжении двух с половиной минут не могли набрать очки. Лишь «трёшка» Кирилла Попова нарушила «молчание». Следом «полетело» у Гэтлина — два дальних попадания. «Пари НН» вплотную подобрался к «Локо», который сбавил обороты, — 30:31. Лишь 2+1 от Макара Коновалова помогли хозяевам сравнять счёт в матче — 34:34. Тем не менее гости остались в хорошем настроении, выиграв отрезок — 17:11.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в большом перерыве провёл качественную работу, потому что команда вышла на третью четверть с другим настроем. Игроки выкладывались в каждом владении, а главное — в глазах каждого была страсть. Хантер отметился двумя слэм-данками и одним успешным проходом. Однако «Пари НН» не собирался отдавать игру: Хоменко положил в цель три штрафных, а с дальней дистанции отличился Дмитрий Хвостов. Сразу же после этого «Локо» прибавил ещё сильнее — Миллер реализовал «трёшку», Попов и Коновалов попали в цель свои попытки со штрафной линии, а Темиров набрал два очка в проходе. За две минуты хозяева добились разности «+10». Под конец отрезка включился Кассиус Робертсон, который записал на свой счёт пять очков. Четверть за «Локо» — 31:20.

В заключительной десятиминутке у «Локо» выделялись Миллер и Робертсон, а команда контролировала ход игры. «Пари НН», конечно же, отдавал все силы, чтобы подобраться к сопернику всё ближе, но с каждым новым владением надежды гостей на победу таяли. В итоге краснодарцы удержали преимущество, выиграв встречу со счётом 93:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин

Шикарную игру провёл Миллер. На счету лидера «Локо» 20 очков, шесть передач и лучший показатель эффективности в команде («+27»). Робертсон остановился на 17 очках и шести подборах. Но лучшим в матче по результативности стал игрок «Пари НН» Гэтлинг. Шейн набрал 30 очков и четыре подбора. Разыгрывающий отлично находил моменты для прохождения в «краску», где действовал очень уверенно. Неплохо себя показали Хоменко — 16 очков и Попов — 15. Однако усилий этой троицы не хватило для победы.

«Локо» не лучшим образом выглядел в первой половине. Команда словно вышла на полусогнутых ногах играть с серьёзным соперником. После перерыва ситуация полностью изменилась, а лидеры сделали своё дело. Миллер, Робертсон и Хантер оказали наибольшее влияние. Краснодарцы до этого играли лишь дома, теперь предстоит выезд в Москву к МБА-МАИ. Удастся ли команде Антона Юдина закрепить результат?

