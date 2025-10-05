Что выдала «Парма»?! Первая громкая сенсация Единой лиги — ЦСКА не был похож на себя

Действующий чемпион Единой лиги уверенно начал сезон с победы над «Самарой». «Бетсити Парма» уступила УНИКСу и «Пари НН», а теперь в гости пожаловали армейцы. Страшно? Не то слово… Однако отступать оказалось некуда, переполненный «Молот» был готов и игроки – тоже!

Вряд ли кто-то, кроме пермяков, ожидал увидеть от «Пармы» такого яркого начала во встрече. Подопечные Евгения Пашутина были лучше ЦСКА практически во всём, особенно выделялось желание каждого игрока обыграть соперника. На фоне остальных шикарно себя проявили Джейлен и Брендан Адамсы. Оба набрали по восемь очков каждый в первой четверти. «Парма» шикарно действовала не только в атаке, но и в защите. Порыв соперника обескуражил армейцев, оказавшихся неготовыми к такому напору. Самсон Руженцев против бывшей команды старался больше остальных, однако даже его усилий не хватило, чтобы выиграть четверть — 18:25.

Во второй десятиминутке проходила равная игра — никому не удавалось выбиться вперёд по итогам отрезка. Правда, «Парма» продолжала контролировать ход игры, не позволяя ЦСКА развернуться. Защита вышла на первый план, потому что играть с действующим чемпионом Единой лиги в открытый баскетбол сравни поражению. За две минуты до перерыва Ливио Жан-Шарль получил четвёртый фол, ещё сильнее осложнив задачу Андреасу Пистиолису: за счёт чего обыграть соперника? «Парма» оставила за собой четверть (18:14), уйдя на перерыв в качестве единоличного лидера — 43:32.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вот на вторую половину ЦСКА вышел с совсем другим настроем. Мело Тримбл расправлялся с соперниками как вблизи кольца, так и на дуге. Армейцы оформили рывок 7:0, Евгений Пашутин взял тайм-аут. Пауза не особо дала что-то хозяевам паркета, так как после выхода на площадку гости ещё сильнее стали проявлять себя. Антонов, Руженцев и Уэйр оформили по «трёшке», а от былого преимущества «Пармы» не осталось и следа — ЦСКА вышел вперёд 48:45. Лишь после ещё одного тайм-аута Пашутина «Парма» пришла в себя. Включились Адамсы и Террелл Картер. Армейцы оформили рывок 19:2, пермяки ответили своим — 13:4, но четверть за гостями — 23:15.

Ценность каждого владения выросла, когда команды с самого старта заключительной четверти шли вровень. После практически каждой результативной атаки менялся лидер. «Парма» усилиями лидеров за четыре минуты до конца добилась минимального преимущества — 65:64. Сразу же после этого Картер реализовал два броска из-под кольца. Жан-Шарль забил один штрафной, а Иван Ухов оказался точен с дальней дистанции. Счёт стал равным — 69:69.

В ключевой момент встречи на авансцену вышли лидеры. Ярче остальных проявили себя Джейлен Адамс и Виктор Сэндерс, каждый из них отправил в цель по важнейшей «трёшке». Как бы Руженцев, Тримбл и Жан-Шарль ни старались догнать оппонента, однако Картер и тот же Адамс в концовке проявили хладнокровие. «Парма» одержала победу со счётом 83:80.

Джейлен Адамс провёл выдающуюся встречу: 27 очков, семь подборов и пять передач при каком-то непостижимом коэффициенте эффективности («+41»). Лидер «Пармы» промахнулся с игры всего лишь три раза из 13 попыток и был невероятно полезен на всей дистанции матча. Картер добавил от себя 23 очка и 11 подборов, собрав дабл-дабл. В составе ЦСКА выделялся Руженцев, на счету которого 19 очков и четыре подбора. Самсон рвал жилы, чтобы обыграть свою бывшую команду, в которой находился в аренде, но одних его усилий оказалось недостаточно. Тримбл набрал 15 очков, четыре подбора и столько же передач.

Казалось, что «Парма» не вернётся в игру после рывка 19:2 от ЦСКА, однако команда Пашутина проявила характер и выдержала натиск соперника. Характер пермяков во всей красе! ЦСКА провалил первую половину, отчего было очень сложно в ключевом отрезке встречи, особенно когда трибуны не на твоей стороне. Руженцев и Тримбл старались, но у остальных вообще не шло. Закономерный результат, армейцы конкретно сегодня были хуже. А вот что будет завтра и какие последуют выводы? Это те вопросы, на которые мы скоро получим ответы.