Насколько хорошо вы следили за трансферами Единой лиги? Тест из 20 вопросов
Кто из Евролиги перешёл в российскую команду и в каком клубе только наши баскетболисты?
Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ — некоторые команды успели провести по два матча. Мы уже смогли увидеть на площадке игроков, сменивших клубы в межсезонье. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами в Единой лиге.
Если у вас не открывается тест, можно пройти его по ссылке.
