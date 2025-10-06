Кто из Евролиги перешёл в российскую команду и в каком клубе только наши баскетболисты?

Насколько хорошо вы следили за трансферами Единой лиги? Тест из 20 вопросов

Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ — некоторые команды успели провести по два матча. Мы уже смогли увидеть на площадке игроков, сменивших клубы в межсезонье. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами в Единой лиге.

Если у вас не открывается тест, можно пройти его по ссылке.