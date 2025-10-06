Скидки
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, все переходы и трансферы: тест из 20 вопросов, баскетбольная викторина

Насколько хорошо вы следили за трансферами Единой лиги? Тест из 20 вопросов
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Насколько хорошо вы следили за трансферами ЕЛ?
Кто из Евролиги перешёл в российскую команду и в каком клубе только наши баскетболисты?

Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ — некоторые команды успели провести по два матча. Мы уже смогли увидеть на площадке игроков, сменивших клубы в межсезонье. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами в Единой лиге.

Единая лига — расписание всех матчей

Если у вас не открывается тест, можно пройти его по ссылке.

