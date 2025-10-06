Главные герои недели в Единой лиге — яркий Бингэм и два россиянина. Кто стал открытием?

Первая полноценная игровая неделя сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ уже позади, и самое время подвести первые итоги. Начнём с главного — с самых ярких игроков. Кто сумел по-настоящему удивить нашу редакцию, чем именно они запомнились — представляем нашу пятёрку лучших.

Теперь слово за вами! «Чемпионат» предлагает выбрать главного героя недели: голосуйте за своего фаворита — и именно ваши голоса в режиме онлайн определят итоговый рейтинг.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.