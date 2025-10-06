Главные герои недели в Единой лиге — яркий Бингэм и два россиянина. Кто стал открытием?

Первая полноценная игровая неделя сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ уже позади, и самое время подвести первые итоги. Начнём с главного — с самых ярких игроков. Кто сумел по-настоящему удивить нашу редакцию, чем именно они запомнились — представляем нашу пятёрку лучших.
Теперь слово за вами! «Чемпионат» предлагает выбрать главного героя недели: голосуйте за своего фаворита — и именно ваши голоса в режиме онлайн определят итоговый рейтинг.
Антон Квитковских — «Локомотив-Кубань»
Вряд ли кто-то перед стартом сезона ожидал увидеть Квитковских на первых ролях в «Локомотиве-Кубань», но с первого матча с «Уралмашем» стало понятно, что Антон — один из лидеров краснодарцев. После трёх игр в Единой лиге форвард остаётся лучшим в команде по результативности — 16,0 очка в среднем, а также он шикарно помогал в защите. Многие в составе «Локо» играли нестабильно, однако это точно не про Квитковских.
Гарретт Нэвелс — «Уралмаш»
Возвращение Нэвелса в «Уралмаш» получилось феноменальным: Гарретт принёс победу команде в игре с «Локо» на выезде, реализовав победный бросок. Да, в матче с МБА-МАИ не особо шло с бросками, но разыгрывающий всё компенсировал неуёмным желанием, в итоге став одним из лучших на паркете в той встрече. 18,5 очка и 4,5 передачи с невероятной реализацией трёхочковых (60%) не могли пройти мимо нас.
Брендан Адамс — «Бетсити Парма»
В составе «Пармы» в героической игре с ЦСКА выделялся Джален Адамс, но Брендан провёл всю неделю ровнее и также внёс свой вклад в каждый из матчей. Разыгрывающий больше остальных был нацелен на кольцо и вообще не подводил, о чём говорит его реализация: 64,7% с двухочковой дистанции и 43,5% — с трёхочковой. 19,0 очка и 4,0 передачи в среднем за игру — очень хороший показатель, именно поэтому Брендан в нашем списке.
Илья Платонов — «Пари Нижний Новгород»
Во многом Платонов попал в эту пятёрку благодаря очень яркому выступлению в матче с «Пармой». Илья всю встречу был крайне полезен, но в решающий момент отправил в цель победную «трёшку». Правда, и в игре с «Локо» форвард играл заметную роль в составе «Пари НН». Средние показатели за две игры — 9,0 очка и 3,0 подбора, однако шикарная бросковая эффективность и неизмеримый вклад в оборону сделали своё дело.
Маркус Бингэм — УНИКС
Наверное, центровой УНИКСа выступил не только ярче, но и стабильнее всех остальных в первую игровую неделю. Казанцы добыли две очень уверенные победы над «Пармой» (103:83) и принципиальным соперником «Зенитом» (104:77), и в каждой из встреч выделялся именно Бингэм. Маркус в среднем набирал 24,5 очка при 6,5 подбора и 2,5 перехвата. Он ни разу не промахнулся со штрафной линии и трёхочковой дистанции, а его реализация двухочковых, можно сказать, является элитной с учётом количества бросков — 72%. Бингэм буквально не ощущал оппонентов в «краске».