Вау, Единая лига удивила с первой недели!

Прошла неделя со старта нового сезона Единой лиги ВТБ. Болельщики и эксперты, конечно, предвкушали новый чемпионат, но полагали, что всё пойдёт по привычному сценарию: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС будут бороться между собой, не замечая остальные клубы, которые расположатся ниже. Однако с уже матча открытия, к счастью, всё пошло не по плану!

Новый сезон открывался в Краснодаре встречей между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем». После первой четверти казалось, что сенсацию можно не не ждать: ударное нападение «Локомотива» и, наоборот, достаточно невнятная оборона уральцев привели к двузначному преимуществу первых — 25:14. Гости пришли в себя, когда отставание составляло уже 17 очков. Нападение стало более дисциплинированным, и ситуацию с защитой удалось изменить. Как итог: «Локо» лишили лёгких очков в быстрых отрывах. Благодаря этому нападение кубанцев резко потеряло в эффективности, а «Уралмаш» начал стремительно нагонять хозяев. В итоге к большому перерыву от преимущества «Локомотива» осталось всего семь очков.

Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» продолжил наседать и вскоре даже вышел вперёд, после чего начались самые настоящие качели. Лидер менялся несколько раз, было очень много тяжёлых бросков на исходе владения. До последних секунд оставалось неясно, кто победит. Но последнее слово осталось за защитником Гарреттом Нэвелсом, который вернулся в «Уралмаш» в это межсезонье. Ему удалось избавиться от опеки капитана «Локо» Патрика Миллера и бросить на победу. Мяч попрыгал по домашнему кольцу, но всё же предательски в него провалился, тем самым подарив нам сенсацию в первой же встрече сезона!

В субботу, 4 октября, состоялся первый матч между командами из топ-4. «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал УНИКС. Несмотря на невзрачную игру в Суперкубке, петербуржцы всё равно перед стартом этого матча считались достаточно явными фаворитами. Первая половина прошла на встречных курсах. Однако после перерыва у «Зенита» что-то надломилось, и УНИКС начал наращивать отрыв. Несколько быстрых атак и идеальная точность центрового Маркуса Бингэма легли в основу рывка казанцев. Американец вообще стал самым настоящим открытием старта чемпионата.

Петербуржцам на какое-то время удалось выравнять игру и даже сократить отставание. Но в заключительной четверти быстрое нападение и мастерство легионеров вернули волжанам комфортное преимущество в счёте. В составе же «Зенита» не оказалось лидера, готового повести за собой. Как итог, уверенная победа УНИКСа с разницей «+27». После матча главный тренер «Зенита» Александр Секулич заявил, что его команда фактически сдалась в заключительной десятиминутке. «Главное, что мне действительно не понравилось — и это то, что я терпеть не могу — мы сдались. Мы сдались в четвёртой четверти. А когда ты сдаёшься, особенно перед своими болельщиками…» — возмущался словенский специалист.

Казалось, как минимум в воскресенье потрясений не будет. Но как бы не так!

Бросок Брендана Адамса Фото: Единая лига ВТБ

Действующий чемпион московский ЦСКА приехал в гости к «Парме». Армейцам всегда крайне непросто бывало в Перми, особенно в эпоху Евгения Пашутина, но букмекеры были непреклонны — красно-синие шли безоговорочными фаворитами перед стартовым спорным. Да и два поражения на старте сезона также сгущали тучи над уральцами. Однако пермяки не стали тушеваться и с самого начала встречи завладели инициативой.

После большого перерыва ЦСКА смог выйти вперёд, но «Парма» не рассыпалась, а наоборот — собралась и переломила ход встречи. Икс-фактором стали американцы Джален Адамс и Брендан Адамс, а также Террелл Картер. На троих они набрали 67 очков! Армейцы были обескуражены, хотя, очевидно, ожидали бой. Что же будет в следующих матчах между этими командами?

Бонусом хочется выделить «Самару». Несмотря на два поражения, волжане более чем достойно смотрелись во встречах с ЦСКА и «Автодором». Саратовцев так вообще могли обыграть. Перед стартом чемпионата представлялось, что самарцы не смогут доставить серьёзных проблем соперникам, однако этот тезис разбился уже на первой неделе сезона. Прямо сейчас защитник «Самары» Никита Михайловский – второй по результативности игрок лиги — 22,5 очка, 7,0 подбора, 3,0 передачи, 1,5 перехвата. В прошлом сезоне он провёл 15 встреч за ЦСКА, получая всего семь минут в среднем за матч. С «Самарой» точно не получится лёгкой прогулки.

И это всё лишь за одну неделю! А что же будет дальше? Единая лига ударно начала сезон, и на это правда интересно и приятно смотреть. «Большая четвёрка» слишком расслабленна или команды из середины таблицы наконец-то по-настоящему поверили в себя? Будем следить дальше.