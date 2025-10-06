Россияне не перестают удивлять в Единой лиге! У Павла Савкова железные нервы. Видео

Московский ЦСКА уступил на выезде «Парме», теперь настало время другой столичной команде сыграть второй матч в Единой лиге ВТБ. МБА-МАИ на домашнем паркете принимал «Енисей». Как проходила встреча и кто стал её героем — в материале «Чемпионата».

Хозяева начали с места в карьер: с первых минут задали очень высокий темп, благодаря которому находили моменты у кольца соперника. В быстрых отрывах игроки МБА-МАИ отлично себя чувствовали. Выделялись капитан Евгений Воронов и лидер команды Андрей Зубков. Рывок 8:2 от москвичей. «Енисей» Мэтта Коулмэна понемногу отыгрывал отставание, но точные «трёшки» от Владислава Трушкина и Максима Барашкова позволили хозяевам снова завладеть весомым преимуществом — 14:6. После этого каждая из команд набрала по четыре очка, а четверть завершилась в пользу МБА-МАИ — 18:10.

У «Енисея» были огромные проблемы с реализацией дальних бросков — ни одна из шести попыток не достигла цели до старта второй четверти, однако всё изменилось! В составе гостей стали солировать россияне: Егор Рыжов, Артём Антипов и особенно Михаил Ведищев, который записал на свой счёт семь очков. Инициатива стремительно перетекла в руки команды из Красноярска. МБА-МАИ отвечала усилиями Зубкова, Трушкина и Платунова, но «Енисей» был слишком хорош в нападении, а в защите не дал особо разгуляться. Гости забрали второй отрезок со счётом 27:18.

МБА-МАИ обыграла «Енисей» в Москве Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На вторую половину команды вышли заряженными на борьбу: никто не отдавал ни сантиметра пространства сопернику. Сперва клубы шли вровень, однако ближе к экватору четверти «Енисей» вырвался вперёд на шесть очков — 51:45. Правда, Паша Исмаилов, Павел Савков и Данил Певнев выдали ударный отрезок, не только сравняв счёт в матче, но и позволив МБА-МАИ захватить лидерство с минимальным перевесом — 61:60.

Накал страстей не спадал на протяжении всей заключительной десятиминутки. «Енисей» в очередной раз удачно начал четверть, набрав пять очков кряду — включился Доминик Артис. Защитник «поливал» издали и был неостановим вблизи кольца. МБА-МАИ выстояла лишь благодаря геройствам Трушкина и Личутина, которые отвечали с любых дистанций. Гости действовали разнообразно и за полторы минуты до конца вели с преимуществом в три очка — 77:73. Зубков двумя удачными штрафными дал хозяевам надежду — 75:77. Артис смазал свою попытку, но и Платунов не воспользовался предоставленным шансом.

У «Енисея» появился ещё один шанс поставить точку в противостоянии, однако Артис в ключевой момент снова промахнулся. У МБА-МАИ было время провести размеренную и выверенную атаку, но Савков оказался готов стать героем! Павел взял мяч в руки, обманными движениями пытался создать себе пространство для броска. Сергей Дoлинин прекрасно отзащищался, тем не менее это был момент славы Савкова. Форвард реализовал дальнюю попытку за одну секунду до финальной сирены. «Енисей» не сумел ответить — победа ушла МБА-МАИ со счётом 78:77.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Артис — 25 очков, три подбора и пять передач, но именно он смазал две важнейших попытки в концовке. Отлично себя проявил в составе гостей Антипов, на счету которого 12 очков и четыре подбора. У МБА-МАИ лучше остальных смотрелся Трушкин — 16 очков, тем не менее Зубков (11 очков и семь подборов) и Личутин (10 очков) внесли значительный вклад.

По восемь очков Исмаилова и Савкова тоже сыграли свою роль. Однако, конечно, отдельного внимания заслуживает победный бросок Павла. Именно для этого он и перебрался из «Басконии», клуба Евролиги, чтобы решать в ключевых моментах. Единая лига не перестаёт радовать зрителей яркими матчами!