Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE

Сегодня, 7 октября, в 19:00 мск Леброн Джеймс представит «Решение» — или, как он обозначил в соцсетях, «Решение всех решений». Ходят разговоры, что легендарный форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА. Но это лишь одна из версий: не исключены запуск крупной кампании, смена команды или иной громкий шаг. Как бы ни сложился вечер, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и оперативно расскажет о ключевых новостях и заявлениях.