Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE

Сегодня, 7 октября, в 19:00 мск Леброн Джеймс представит «Решение» — или, как он обозначил в соцсетях, «Решение всех решений». Ходят разговоры, что легендарный форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА. Но это лишь одна из версий: не исключены запуск крупной кампании, смена команды или иной громкий шаг. Как бы ни сложился вечер, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и оперативно расскажет о ключевых новостях и заявлениях.
По данным американских букмекеров, существует 52-процентная вероятность того, что Леброн Джеймс объявит о завершении карьеры в НБА в рамках шоу The Second Decision.
В данный момент минимальная стоимость билета на последний домашний матч «Лейкерс» в регулярном сезоне-2025/2026 с «Ютой» составляет $ 1045. Всего несколько часов назад эти же места можно было приобрести всего за $ 85! Такой резкий скачок цены произошёл после анонса завтрашнего «Решения 2.0».