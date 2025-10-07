Скидки
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Никола Йокич отдал крутую передачу во время предсезонного матча НБА между Денвером и Торонто: видео

Очередной шедевр от Николы Йокича. Передача — на загляденье!
Артемий Берстенев
Очередной шедевр от Николы Йокича
Как он это делает?

Некоторые баскетбольные эпизоды живут вне контекста. Их можно смотреть без звука, без счёта, без комментариев — и всё равно понять главное. Передача Николы Йокича в первой четверти матча с «Торонто» — как раз из таких. Без позы и надрыва, просто миг, где физика и интуиция сложились в одно идеальное движение.

Йокич поймал мяч у угла, на долю секунды застыл, будто взвешивая варианты — и, не отмечая взглядом ни одного партнёра, от бедра, на бегу, под странным, почти бросковым углом отправил пас через всю зону. Мяч прошёл меж двух защитников и лёг точно Кэмерону Джонсону на дуге. Джонсон промахнулся, но эпизод уже обрёл собственный вес. Скамейка «Денвера» сорвалась на ноги: кто-то выкрикнул, кто-то только изумлённо качнул головой — та самая реакция, когда разум капитулирует перед невозможным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Такие вспышки у Йокича не редкость. Он не гонится за эффектом, но постоянно попадает в область, где мастерство перестаёт быть ремеслом. Его баскетбол не набор отработанных схем, а умение читать пространство до того, как оно успело оформиться. В этой разнице — грань между очень сильным и по-настоящему великим. Йокич не импровизирует в хаосе — он задаёт ему форму.

Тем временем «Денвер» переживает перезагрузку. Летом клуб расстался с Майклом Портером-младшим, добавил Кэмерона Джонсона, Йонаса Валанчюнаса, Брюса Брауна и Тима Хардауэя-младшего. Командой теперь руководит Дэвид Адельман — давний помощник Майка Мэлоуна, получивший шанс доказать, что структура не держится на одном имени. При этом философия у «Наггетс» прежняя: всё выстраивается вокруг серба. Не как зависимость, а как система — он задаёт ритм и порядок, из которых вырастает остальное.

Итог протокола в сухих цифрах: «Денвер» — «Торонто» – 112:108. За 21 минуту Никола набрал 17 очков, сделал шесть подборов и пять передач, не промахнувшись ни разу. Статистика безупречна, почти бесстрастна. Но цифры не про него. Йокич играет в другой плоскости, где счёт — вторичен, а правильное решение важнее результата. Поэтому его передачи всё чаще становятся не эпизодами, а событиями.

Когда начнётся сезон НБА?
НБА — предсезонные матчи
07 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Барретт - 19, Мамукелашвили - 15, Шид - 11, Куикли - 8, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Дик - 5, Уолтер - 5, Murray-Boyles - 4, Лоусон - 2, Сарр - 2, Martin - 2, Баттл - 2, Барнс - 1, Роден, Темпл, Шомше, Hepburn
Денвер Наггетс: Браун - 19, Йокич - 17, Маррей - 17, Джонсон - 11, Строутер - 9, Хардуэй-младший - 7, Браун - 7, Холмс - 6, Валанчюнас - 6, Тайсон - 3, Jones - 2, Bates - 2, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Уотсон - 1, Эдвардс - 1, Джонс, Гордон, Браун
