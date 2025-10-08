Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Зенит — Уралмаш: результат матча внутрисезонного турнира Basket Cup от 8 октября, как сыграли и какой счет, аналитика

И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом турнире Basket Cup
Андрей Антсон
Отчёт «Зенит» — «Уралмаш» — 63:92
Аудио-версия:
Комментарии
Травмы лидеров не позволили екатеринбуржцам дать достойный отпор фавориту.

Сегодня прошёл первый матч нового турнира Basket Cup, в котором участвуют шесть сильнейших клубов страны, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа». Соревнование создано для того, чтобы наши команды снова регулярно встречались с зарубежными соперниками — ведь этой возможности мы лишились несколько лет назад.

Расписание внутрисезонного турнира
Таблица внутрисезонного турнира

Важно и то, что топ-клубы перестали выступать в Кубке России основными составами: теперь там играют дубли, поэтому появилось окно для организации ещё одного турнира. В течение всего сезона мы будем наблюдать за встречами не только с баскетбольной стороны, но и пытаясь понять, насколько вообще нужен и значим этот турнир. Пока что ясности немного.

Кто станет победителем Basket Cup — и что это будет значить? Каков статус этого трофея и как он соотносится с успехами в других соревнованиях? Ещё один интересный момент — насколько серьёзно отнесутся к турниру тренеры и игроки. Здесь можно сказать, что «Уралмаш» и «Зенит» скорее порадовали: на паркет вышли все сильнейшие баскетболисты, а слова наставников перед очной встречей ясно показывали, что мотивация у всех на уровне.

Тимофей Мозгов делает символическое вбрасывание в начале матча

Тимофей Мозгов делает символическое вбрасывание в начале матча

Фото: кадр из трансляции

Это подтвердилось уже в первом тайм-ауте: Ростислав Вергун в жёсткой форме отчитал (с нецензурной лексикой) своих подопечных, когда те начали терять преимущество, добытое с первых минут. Да, уральская команда стартовала с рывка 7:0, а петербуржцы почти четыре минуты не могли набрать очки. Неудачную серию прервал Георгий Жбанов, реализовавший трёхочковый — тот самый игрок, который часто выручает «Зенит» в самые тяжёлые моменты.

После броска Жбанова игра перевернулась: «Зенит» быстро догнал соперника и вышел вперёд, обеспечив себе комфортное преимущество уже к концу первой десятиминутки — 28:17. Отдельно стоит отметить Ливая Рэндольфа, который и в этом матче подтвердил, что стремительно адаптировался в новой команде и уже сейчас становится одним из самых стабильных и результативных игроков нападения «Зенита». Не случайно Трент Фрейзер выходит со скамейки.

Гарретт Нэвелс

Гарретт Нэвелс

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Главным фактором всё же стало отсутствие лидера «Уралмаша» Гарретта Нэвелса — того самого, кто недавно принёс команде победу точным броском в матче с «Локомотивом». Слишком часто атаки уральцев завершались не самыми результативными попытками, и в таких эпизодах им как раз не хватало талантливого баскетболиста, способного реализовывать сложные броски и создавать моменты в одиночку.

Не стоит забывать и про отсутствие Октавиуса Эллиса — без него защита «Уралмаша» под кольцом выглядела уязвимой и не справлялась со сдерживанием соперников. Этим воспользовался ещё один новичок «Зенита» Андрей Мартюк. Обычно он выходит со скамейки, однако в этой встрече стал одним из ключевых игроков, набрав 14 очков и сделав пять подборов.

Смотрите хайлайт в телеграм-канале VTB United League. Все права принадлежат Единой лиге ВТБ

Оборона «Уралмаша» трещала по швам настолько, что даже Андре Роберсон — баскетболист, который никогда не славился атакующими навыками — набрал 14 очков. Благодаря этому «Зенит» без особых проблем удерживал серьёзное преимущество, а во второй половине матча лишь увеличил отрыв и довёл встречу до разгрома. Это шаг в правильном направлении для строящейся команды, хотя тяжёлое поражение от УНИКСа и в финале Суперкубка всё ещё оставляет сомнения в её уровне.

«Уралмашу» же остаётся ждать возвращения своих звёздных легионеров и сосредоточиться хотя бы на стабильных победах над соперниками более низкого статуса. В прошлом сезоне команда Ростислава Вергуна тоже начинала неровно, однако к плей-офф подошла в хорошей форме. Возможно, и в этом розыгрыше Единой лиги нас ждёт похожая история.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
63 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 18, Нэльсон - 11, Карданахишвили - 10, Далтон - 6, Халдеев - 5, Петенев - 4, Даглас - 4, Писклов - 3, Пынько - 2, Ивлев, Новиков, Акрамов
Зенит: Рэндольф - 15, Роберсон - 14, Мартюк - 14, Жбанов - 10, Емченко - 10, Земский - 8, Щербенев - 7, Пойтресс - 5, Димитриевич - 3, Кривых - 3, Воронцевич - 3, Узинский
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android