И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом турнире Basket Cup

Сегодня прошёл первый матч нового турнира Basket Cup, в котором участвуют шесть сильнейших клубов страны, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа». Соревнование создано для того, чтобы наши команды снова регулярно встречались с зарубежными соперниками — ведь этой возможности мы лишились несколько лет назад.

Важно и то, что топ-клубы перестали выступать в Кубке России основными составами: теперь там играют дубли, поэтому появилось окно для организации ещё одного турнира. В течение всего сезона мы будем наблюдать за встречами не только с баскетбольной стороны, но и пытаясь понять, насколько вообще нужен и значим этот турнир. Пока что ясности немного.

Кто станет победителем Basket Cup — и что это будет значить? Каков статус этого трофея и как он соотносится с успехами в других соревнованиях? Ещё один интересный момент — насколько серьёзно отнесутся к турниру тренеры и игроки. Здесь можно сказать, что «Уралмаш» и «Зенит» скорее порадовали: на паркет вышли все сильнейшие баскетболисты, а слова наставников перед очной встречей ясно показывали, что мотивация у всех на уровне.

Тимофей Мозгов делает символическое вбрасывание в начале матча Фото: кадр из трансляции

Это подтвердилось уже в первом тайм-ауте: Ростислав Вергун в жёсткой форме отчитал (с нецензурной лексикой) своих подопечных, когда те начали терять преимущество, добытое с первых минут. Да, уральская команда стартовала с рывка 7:0, а петербуржцы почти четыре минуты не могли набрать очки. Неудачную серию прервал Георгий Жбанов, реализовавший трёхочковый — тот самый игрок, который часто выручает «Зенит» в самые тяжёлые моменты.

После броска Жбанова игра перевернулась: «Зенит» быстро догнал соперника и вышел вперёд, обеспечив себе комфортное преимущество уже к концу первой десятиминутки — 28:17. Отдельно стоит отметить Ливая Рэндольфа, который и в этом матче подтвердил, что стремительно адаптировался в новой команде и уже сейчас становится одним из самых стабильных и результативных игроков нападения «Зенита». Не случайно Трент Фрейзер выходит со скамейки.

Гарретт Нэвелс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Главным фактором всё же стало отсутствие лидера «Уралмаша» Гарретта Нэвелса — того самого, кто недавно принёс команде победу точным броском в матче с «Локомотивом». Слишком часто атаки уральцев завершались не самыми результативными попытками, и в таких эпизодах им как раз не хватало талантливого баскетболиста, способного реализовывать сложные броски и создавать моменты в одиночку.

Не стоит забывать и про отсутствие Октавиуса Эллиса — без него защита «Уралмаша» под кольцом выглядела уязвимой и не справлялась со сдерживанием соперников. Этим воспользовался ещё один новичок «Зенита» Андрей Мартюк. Обычно он выходит со скамейки, однако в этой встрече стал одним из ключевых игроков, набрав 14 очков и сделав пять подборов.

Оборона «Уралмаша» трещала по швам настолько, что даже Андре Роберсон — баскетболист, который никогда не славился атакующими навыками — набрал 14 очков. Благодаря этому «Зенит» без особых проблем удерживал серьёзное преимущество, а во второй половине матча лишь увеличил отрыв и довёл встречу до разгрома. Это шаг в правильном направлении для строящейся команды, хотя тяжёлое поражение от УНИКСа и в финале Суперкубка всё ещё оставляет сомнения в её уровне.

«Уралмашу» же остаётся ждать возвращения своих звёздных легионеров и сосредоточиться хотя бы на стабильных победах над соперниками более низкого статуса. В прошлом сезоне команда Ростислава Вергуна тоже начинала неровно, однако к плей-офф подошла в хорошей форме. Возможно, и в этом розыгрыше Единой лиги нас ждёт похожая история.