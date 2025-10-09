Яркая развязка в Саратове и суперстарт в сезоне от МБА. Итоги дня в Единой лиге

Сегодня, 9 сентября, в Единой лиге ВТБ проходили два матча: «Автодор» — «Енисей» и «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ. Бывает, что игры, в которых не участвуют клубы «большой четвёрки», получаются не самыми интересными. Мы вас в этом переубедим!

С самых первых минут встречи в Саратове была равная борьба. Ближе к середине стартовой четверти показалось, что «Енисей» готов захватить игру под свой контроль, когда он вышел вперёд со счётом 13:8, но качественные действия Душана Беслача и Терренса Эдвардса позволили «Автодору» выиграть отрезок с минимальным преимуществом — 20:19.

Хозяева лучше начали вторую десятиминутку и благодаря двум «трёшкам» Виталиюса Пранаускиса завладели большим преимуществом — 26:19. Но Доминик Артис и Артём Шлегель быстро начали сокращать отставание от соперника. В итоге «Енисей» не только сравнял счёт, но и вышел вперёд — 34:32. Правда, концовку гости снова отдали — «Автодор» во многом благодаря игре Эдвардса ушёл на перерыв в качестве лидера, выиграв четверть со счётом 23:18.

«Автодор» — «Енисей» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После перерыва «Автодор» выглядел намного лучше «Енисея» — хозяева качественно двигали мяч, находили моменты для взятия кольца, а также отлично действовали в переходных фазах. Саратовцы повели с разницей «+10» (63:53), но именно в этот момент включились красноярцы: две «трёшки» Сергея Дoлининa и по «двушке» от Мэтта Коулмэна и Артёма Антипова позволили гостям сравнять счёт буквально за три минуты — 63:63. Четверть за «Енисеем» — 26:20.

На заключительную четверть команды вышли с максимальным настроем, а защита стала определяющим фактором, потому что на протяжении двух минут клубы не могли набрать очки. В целом ситуация и в дальнейшем не изменилась, так как результативность сильно упала. За пять минут до конца встречи счёт был равным — 68:68. В итоге всё свелось к перестрелке штрафными. Коулмэн реализовал две попытки, сократив отставание от «Автодора» — 72:74. Григорий Мотовилов мог поставить точку во встрече, но он промазал дважды с линии. Борьбу за подбор выиграл Никита Евдокимов, на котором, сам того не желая, сфолил Александр Евсеев.

У Евдокимова был шанс сравнять счёт в матче, но он один раз промахнулся с линии. После этого Беслач своими двумя точными штрафными установил итоговый результат — победа «Автодора» со счётом 76:73. Самым результативным игроком встречи стал Эдвардс — 23 очка и четыре подбора. Беслач оформил дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. В составе «Енисея» выделялся Артис, на счету которого 20 очков.

Встреча в Нижнем Новгороде обещала быть очень интересной, такой она и оказалась со старта. С первых минут мы увидели дуэль Шейна Гэтлинга из «Пари НН» и Владислава Трушкина из МБА-МАИ. Оба набрали по семь очков и очень сильно выделялись. При этом команды играли на равных — никто не мог оторваться в счёте. Лишь в концовке десятиминутки хозяева стали понемногу перехватывать инициативу благодаря действиям Дмитрия Хвостова и Кирилла Попова.

Старт второй четверти остался за МБА-МАИ: по «трёшке» записали на свой счёт Павел Савков и Артём Комолов. Атака «Пари НН» трещала по швам, ведь команда за пять игровых минут набрала лишь два очка. Лишь точный трёхочковый бросок Попова положил конец ужасной серии промахов хозяев. Правда, в дальнейшем москвичи ещё сильнее прибавили, особенно Вячеслав Зайцев, который набрал 12 очков. Отрезок за МБА-МАИ — 22:9.

«Пари НН» — МБА-МАИ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Наверное, многим хотелось бы, чтобы «Пари НН» вышел после перерыва и включился на максимум. Конечно, подопечные Сергея Козина выкладывались на полную, но МБА-МАИ держала ситуацию под контролем. Гости контролировали ход игры, а выделялся у москвичей Савков, на счету которого 10 очков в отрезке. Лишь под конец четверти хозяева стали навёрстывать упущенное. Хвостов и Попов отлично взаимодействовали, находя много бросков с различных дистанций. Также отменно помогал Илья Карпенков. Гости забрали отрезок, но с небольшим преимуществом — 24:21.

В решающей десятиминутке команды охладили пыл. МБА-МАИ вела с преимуществом более чем в 15 очков, поэтому гостям необходимо было не допустить рывка соперника, с чем подопечные Василия Карасёва прекрасно справлялись. Результативность упала, а гости за четыре минуты до конца вели со счётом 76:60. Все в «Пари НН» уже понимали, чем закончится встреча, поэтому просто доигрывали матч. МБА-МАИ одержала победу со счётом 89:66.

Лишь в дебютном для МБА-МАИ сезоне в Единой лиге команда добивалась трёх побед подряд на старте чемпионата. Таким образом, клуб из Москвы повторил своё же достижение в новом розыгрыше ЕЛ. В игре с «Пари НН» выделялись Зайцев — 20 очков и пять подборов — и Савков — 15 очков и два подбора. У нижегородцев 19 очков набрал Попов, добавив к этому четыре подбора и два блок-шота. Гэтлинг был неплох: 13 очков и пять передач, но восемь потерь испортили впечатление от его игры.