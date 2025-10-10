Стефену Карри стоит поблагодарить НБА — лига ввела правило для тех, кто бросает точно

В НБА полным ходом идёт предсезонка — команды готовятся к старту нового регулярного чемпионата. Мы уже привыкли, что каждый сезон начинается с изменениями в правилах, в этом отношении Адам Сильвер никак не похож на консерватора. Одно из таких нововведений в последние дни активно обсуждается в социальных сетях.

Речь идёт о так называемом high-five rule — или правиле «дай пять». Раньше, если защитник задевал запястье, предплечье или плечо бросающего уже после того, как мяч был выпущен из рук, это не считалось фолом. Теперь же лига намерена внимательнее отслеживать так называемый «вторичный контакт» — момент, когда защитник не просто слегка задевает руку соперника, а делает очевидное смахивающее движение или наносит по ней удар.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В соцсети попал пример подобного нарушения из предсезонного матча между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уже на третьей минуте встречи игрок «Портленда» Тумани Камара в прыжке врезал по рукам Стефа Карри после того, как легендарный разыгрывающий совершил бросок. Мяч оказался в корзине, но Карри получил право на штрафной по новому правилу.

Пользователи сразу отметили, что это нововведение может серьёзно помочь Стефу в предстоящем сезоне. Он лучший исполнитель трёхочковых в истории, а значит, сможет часто провоцировать соперников на нарушения: Карри великолепно двигается и вынуждает защитников выбрасываться на него максимально близко, что нередко приводит к контакту.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр, предчувствуя это, ещё несколько дней назад высказался о новом правиле положительно.

Стив Керр главный тренер «Голден Стэйт» «Главное изменение — это так называемое правило «дай пять», которое было разработано совместно НБА и Ассоциацией тренеров. В последние несколько лет защитникам слишком часто сходило с рук, что они задевают руку бросающего. Мы свистим всё, что происходит внизу, но при бросках с дистанции позволялось гораздо больше контакта. Теперь правила поправили: допустимого контакта будет меньше. Бросающий может спокойно завершать движение рукой. Правило «дай пять» появилось потому, что защитник при броске буквально «давал пять» по руке — теперь это будет считаться фолом. Ещё один момент — когда ты уже выпустил мяч, а через секунду защитник врезается и с размаху бьёт тебя по запястью. Раньше игроки пользовались этим из-за пробела в правилах, но теперь такое не допустят. И это правильно: такие удары могли привести к травмам. Главная идея этих изменений — защита бросающих».

Это изменение вызвало недовольство у немалой части фанатов. На протяжении последних 20 лет лига последовательно меняет правила в пользу атакующих игроков, и раньше это выглядело оправданным. Баскетбол 1990-х и начала 2000-х был вязким, малорезультативным и довольно медленным. После серии реформ в правилах к 2010-м годам игра преобразилась — зрители получили яркий атакующий баскетбол.

Но в последние годы баланс явно сместился в одну сторону: атака стала намного важнее обороны. Многие матчи регулярного сезона заканчиваются с безумными счётами, и нередко создаётся впечатление, что защищаться стало слишком тяжело — проще просто перебросать соперника.

Стейси Кинг и Билл Лэймбир, 1990 год Фото: Getty Images

Кроме того, баскетбол становится всё менее контактным, хотя именно физика, борьба и столкновения для многих остаются важной частью зрелища. Поэтому ностальгия по старым временам, когда всего этого было больше, вполне понятна. А новое правило вынудит защитников играть ещё осторожнее, что лишь усилит тренд.

Одной из частых претензий к современной НБА также является затянутость матчей, а вместе с этим – огромное количество пауз. Новое правило, особенно на старте сезона, почти наверняка увеличит среднее количество фолов и, как следствие, общую продолжительность игр.

К тому же лига уже давно превратилась в территорию трёхочковых. Это главное оружие большинства команд, и революция, начатая ещё в 2015 году, не думает останавливаться. Теперь же появляется ещё одно нововведение, которое может сделать дальние броски ещё более выгодными, хотя и без того всем известно, что по расширенной аналитике именно трёхочковые нужно исполнять как можно чаще.

Уэнделл Картер и Шей Гилджес-Александер, сезон-2023/2024 Фото: Julio Aguilar/Getty Images

А ещё есть такая проблема — фанатов раздражают симуляции и игроки, которые всеми силами пытаются выпросить фол. Вспомните прошлый сезон и то, какому общественному «буллингу» подвергся Шей Гилджес-Александер, между прочим, будущий чемпион НБА. Новое правило словно специально создаёт условия, при которых баскетболистам станет ещё проще искать контакт и зарабатывать штрафные.

С логикой, которую озвучил Стив Керр, можно согласиться, однако время для введения подобного правила выбрано крайне неудачное — особенно для тех, кто хочет видеть усиление роли защиты. Правил, нуждающихся в корректировке, и так немало, но лига добавила ещё одно, которое лишь укрепляет нынешний баланс.

С другой стороны, стоит учитывать и аргумент, касающийся снижения количества травм. Если нововведение действительно поможет сделать игру безопаснее, большинство болельщиков наверняка поддержит его. А вы как считаете, пойдёт это правило на пользу игре или нет?