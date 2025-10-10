МБА-МАИ окрасила сезон Единой лиги. Такого начала вряд ли кто-то ожидал!

Московская МБА-МАИ повторила свой лучший старт в Единой лиге ВТБ — три победы подряд, в связи с чем находится на вершине турнирной таблицы в сезоне-2025/2026. С чем связано такое шикарное начало, кому нужно говорить спасибо и за счёт чего клуб сделал качественный шаг вперёд — всё это в материале «Чемпионата».

В прошлом сезоне в составе МБА-МАИ выделялся Андрей Зубков. Форвард был главным лидером команды, забирая бо́льшую часть бросков. В этом же чемпионате акцент сместился на командную игру. Руководство московского клуба провело шикарное межсезонье, подписав значимых российских игроков — Вячеслава Зайцева, Артёма Комолова, Александра Платунова и Павла Савкова.

Приход Зайцева и Савкова оказался особенно привлекательным, если брать в расчёт ту пользу, которую каждый из них дал команде. Вячеслав взял на себя розыгрыш, с чем он всегда справлялся на 10 из 10, а Павел разгрузил Зубкова по части бросков. В «Басконии» Савков не получал столько возможностей, поэтому для него это был своего рода шанс доказать обратное — что он может быть лидером. Павел справился с задачей! Принёс клубу победу своим точным броском на последних минутах в матче с «Енисеем», а также набрал 15 очков в игре с «Пари НН».

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Возвращаясь к Зайцеву: опытный ветеран не только отвечает за розыгрыш, но и идеально действует на острие. В целом стабильная игра всех участников команды — залог успеха МБА-МАИ на старте сезона. Шикарно себя показали Владислав Трушкин, Максим Барашков, Евгений Воронов, Максим Личутин и Паша Исмаилов. Каждый в составе выполняет свою роль, а Василий Карасёв провёл грамотную подготовку в межсезонье, собрав единый механизм, который пока идёт без сбоев.

По поводу игры: в атаке МБА-МАИ действует разнообразно, исходя из ситуации на паркете. Основа — частые пик-н-роллы и хенд-оффы. Ещё присутствуют заигрывания в «пост» Зубкова или Трушкина. В это время снайперы ждут передачу на дуге, а остальные занимаются спейсингом. К тому же команда часто играет «маленькой пятёркой» — без центрового, что позволяет ей более качественно двигать мяч и наказывать «больших» соперника, вытягивая их на дугу.

Павел Савков и Максим Барашков, сезон-2025/2026 Фото: ПБК МБА-МАИ

В обороне москвичи не позволяют сопернику совершать много трёхочковых бросков, вынуждая грузить мяч в «краску», где игроки МБА-МАИ располагаются компактно. Как только оппонент оказывается вблизи трёхсекундной зоны, на помощь выдвигается подстраховка. В защите подопечные Карасёва действуют слаженно и очень качественно. Лишь в игре с «Енисеем» были проблемы, но уже в матче с «Пари НН» ошибки были разобраны до мельчайших подробностей. Ни один из соперников МБА-МАИ не показал хотя бы 40% реализации с «трёшки», — это говорит об отменной защите московского клуба. Простыми словами, каждый в команде выкладывался на максимум.

На очереди для МБА-МАИ вторая серьёзная проверка после игры с «Уралмашем» — матч с «Локомотивом-Кубань». 12 октября в 14:00 мск на домашнем паркете москвичи встретятся с клубом «большой четвёрки». Конечно, краснодарцы пока выступают нестабильно с новым тренером и практически полностью обновлённым составом, однако с «Локо», как ни крути, всегда нужно считаться. Если МБА-МАИ удастся придерживаться такого уровня игры на длительном отрезке сезона, команда определённо выйдет в плей-офф. Причём, скорее всего, займёт пятое-седьмое место в регулярном чемпионате.