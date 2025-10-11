Скрытые герои. Кажется, мы недооценили эти переходы в Единой лиге

Единая лига ВТБ продолжает набирать ход, многие команды сыграли уже по три матча. Мы не собираемся делать какие-то выводы, но есть игроки, о которых точно недостаточно говорили перед стартом чемпионата. А они зажгли! Так кто же эти скрытые герои?

Никита Михайловский («Самара»)

Никита Михайловский Фото: Единая лига ВТБ

25-летний защитник явно не мог записать в свой актив два последних сезона, которые он провёл в ЦСКА, хоть и дважды стал чемпионом Единой лиги. Да и в сезоне-2022/2023 в «Автодоре» его статистика сильно просела по сравнению с сезоном до этого. В составе армейцев Никита за два сезона суммарно провёл 36 матчей, получая меньше 10 минут игрового времени. В общем, звёзд с неба не хватал от слова «совсем». Минувшим летом он перебрался в обновлённую «Самару» и с ходу стал её лидером. В первой же встрече ему пришлось выйти против своей бывшей команды и действующего чемпиона — ЦСКА, но Михайловский показал себя во всей красе, набрав в той встрече 19 очков и восемь подборов.

В следующей игре, с ещё одной экс-командой — «Автодором» — защитник отгрузил 26 очков, а также добавил к ним шесть подборов, четыре результативные передачи, набрав 28 баллов эффективности. Самарцы были крайне близки к победе, а вёл их именно Михайловский. Прямо сейчас защитник является вторым игроком лиги по результативности, набирая в среднем 22,5 очка. У Никиты есть всё, чтобы по-настоящему реабилитировать свою карьеру в «Самаре» и показать всё, на что он действительно способен.

Террелл Картер («Парма»)

Террелл Картер Фото: Единая лига ВТБ

Американский центровой изначально ничем не выделялся. Он начал профессиональную карьеру в Канаде в команде «Айленд Сторм». После этого он играл за турецкий «Анадолу Баскет», затем — за португальские «Абехас» и «Оливейренсе», а следующим клубом стала румынская «Стяуа». Два сезона он провёл в португальской «Бенфике», где выступал в национальном чемпионате и баскетбольной Лиге чемпионов и был одним из ключевых игроков команды. В прошедшем сезоне центровой играл за БК «Игокеа» из Боснии и Герцеговины, где в среднем набирал 12,4 очка, собирал 4,9 подбора и отдавал 1,5 передачи. И действительно, в первых матчах с УНИКСом и «Пари НН» показалось, что Картер в целом один из многих легионеров, которые не особо-то и делают разницу.

Однако всё изменилось в триумфальной встрече с ЦСКА на паркете домашнего «Молота». Картер стал настоящим кошмаром для армейцев, причём как под своим кольцом, так и в «краске» москвичей. В той встрече он набрал 23 очка и 11 подборов, а также заставил игроков ЦСКА целых девять раз нарушить на себе правила. Террелл был движущей силой пермяков, причём не только в игровом плане, но и в эмоциональном. Он заводил не только свою команду, но и трибуны, призывая их активнее поддерживать «Парму».

Павел Савков (МБА-МАИ)

Павел Савков Фото: Единая лига ВТБ

На самом деле у Павла необычный путь, который, по сути, только начинается. В 16 лет он перебрался в Испанию и оказался в системе «Басконии». Форвард несколько раз отправлялся в аренду в испанские клубы, в 2023 году уезжал в США в фарм-клуб «Нового Орлеана» в Лиге развития. В минувшем сезоне Павел в составе «Басконии» дебютировал в Евролиге и набрал дебютные очки, а также стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятёрке команды Евролиги не из России. Однако он решил получить больше игрового времени и отправился в аренду в МБА-МАИ. Многие эксперты достаточно неоднозначно оценивали этот переход, но он уже себя оправдал, по крайней мере по первым играм. В дебютном матче с «Уралмашем» была заметна некоторая нервозность Павла, не все действия с партнёрами оказались согласованными, очевидно, из-за недостаточной сыгранности.

Хотя, несмотря на это, он получил от главного тренера Василия Карасёва сразу же 26 минут. За это время он набрал шесть очков и добавил к ним пять подборов. Во встрече с «Енисеем» он сыграл всего 15 минут, однако всё самое главное и интересное произошло на последней. За 15 секунд до конца матча МБА-МАИ уступала с разницей в два очка. Савков забрал подбор на своём щите и отдал передачу Вячеславу Зайцеву, тут же отправившись в атаку. Павел получил мяч обратно, и у него осталось восемь секунд, чтобы грамотно им распорядиться. Раскачал Сергея Дoлининa, небольшой степ-бэк иии… попадание! Савков принёс победу над «Енисеем» благодаря своему трёхочковому. В следующей встрече с «Пари НН», которая также завершилась победой, Павел набрал 15 очков. У него всё впереди, однако задел он себе создал очень классный.

Терренс Эдвардс («Автодор»)

Терренс Эдвардс Фото: БК «Автодор»

От Терренса Эдвардса в целом чего-то ждать было бы неправильно, ведь это его первый сезон в профессиональном баскетболе! Ещё в прошлом чемпионате он выступал в NCAA за университет «Луисвилля». По итогам сезона он стал самым результативным игроком «Кардиналс», набирая в среднем 16,3 очка. Эдвардс был включен в символическую пятёрку ACC — самой сильной конференции в рамках студенческого баскетбола. Терренс запомнился яркими перформансами в играх с победителем ACC и полуфиналистом «Мартовского безумия» NCAA — университетом Дьюка во главе с первым номером последнего драфта НБА Купером Флэггом. 8 декабря Эдвардс набрал 21 очко, а 15 марта в заключительном туре регулярки в гостях с «Блю Девилз» обновил личный рекорд результативности в сезоне — 29 очков. В июне этого года Эдвардс сыграл за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА против «Майами Хит», отметившись семью очками и четырьмя подборами.

После Летней лиги он принял решение продолжить карьеру в Европе, и «Автодор» стал его первой командой. Однако хорошую школу видно сразу — Терренс стал лидером саратовцев, в дебютном матче с «Зенитом» в гостях он отвесил действующему финалисту Единой лиги 19 очков. «Самара» получила от него 15 очков, а «Енисей» — 23. Эдвардс — классический атакующий защитник. Он классно вскрывает оборону соперника, молниеносно врывается в «краску», но и не забывает про трёхочковые. Он чем-то напоминает Зака Наталла, который в прошлом сезоне выступал за «Пари НН», правда, во второй половине чемпионата перебрался в Китай.

Маркус Бингэм (УНИКС)

Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

Ну и самым недооценённым новичком перед стартом сезона является Маркус Бингэм из казанского УНИКСа. Его профессиональная карьера стартовала в Израиле, когда в 2023 году он подписал контракт с «Хапоэлем» из Хайфы. Сезон-2024/2025 Маркус начинал в «Хапоэле» из Холона, однако затем пошёл на повышение, став игроком «Хапоэля» из Тель-Авива, которым руководил экс главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Однако в этой команде у Бингэма была более чем посредственная роль, и минувшим летом он решил сменить не только клуб, но и страну, перебравшись в УНИКС. И на старте нового сезона Маркус засиял как никто другой: 27 очков плюс пять подборов, три перехвата и итоговые 34 балла эффективности в дебютной встрече с «Пармой».

В гостевом матче с «Зенитом» Бингэм не сбавил оборотов — 22+8 и 28 баллов эффективности. Американец стал самым настоящим открытием стартовавшего сезона в Единой лиге. Он способен практически на всё: защищаться, разгонять атаки, находить партнёров передачами, отрабатывать под кольцом соперника, и, конечно, разбираться с оппонентами в «краске». А ещё после двух стартовых встреч у него 100-процентная реализация трёхочковых (3/3). За Бингэмом будет очень интересно наблюдать дальше. Если учитывать, что УНИКС сейчас в лидерах, вполне возможно, что именно Маркус может стать MVP регулярного чемпионата.